Bizum es una plataforma de pagos móviles que permite a los usuarios enviar y recibir dinero desde sus dispositivos móviles. Su utilización crece rápidamente entre la población española, hasta el punto de que ya cuenta con más de 20 millones de clientes en toda España.

De hecho, Bizum ha sido el sistema de pago utilizado en un tercio de las compras online registradas desde que la plataforma llegó al mercado español. Y su uso sigue creciendo. En la actualidad, Bizum ha sido el medio para abonar un total de "50.558 millones de euros, de los que 50.000 fueron pagos entre personas, con una media de 51 euros por operación", tal y como revela la plataforma de pago.

Cómo anular un envío en Bizum

Sin embargo, y pese a lo extendido de esta forma de abono, todavía surgen muchas dudas sobre el funcionamiento de Bizum. Una de las cuestiones que más se plantea entre los usuarios es la posibilidad de dar marcha atrás en un intercambio monetario realizado a través de la plataforma. En otras palabras, ¿es posible anular un Bizum una vez hecho?

Pues bien, a esto responden directamente desde la propia plataforma Bizum, donde la compañía explica qué ocurre cuando te has equivocado y quieren cancelar un envío.

Pese a que hay informaciones que aseguran que sí, lo cierto es que es casi imposible cancelar un abono realizado a través de Bizum. Y es que la transferencia entre la cuenta bancaria de quien envía el dinero y quien lo recibe es prácticamente automática. La plataforma de pago detalla que el abono se realiza en un tiempo inferior a los 5 segundos, por lo que resulta casi imposible echar marcha atrás.

Es más, Bizum directamente asegura que no se puede cancelar un envío de dinero una vez hecho. Otra cosa es cuando nos piden que paguemos algo: en esos casos tenemos hasta 7 días para aceptar o rechazar la solicitud, pero los abonos económicos son instantáneos. Así que lo mejor es, tal y como recomienda Bizum, revisar bien a quién se envía el dinero y qué cantidad se está transfiriendo.

Para ello, nada mejor que emplear unos segundos en verificar todos los datos en la pantalla de comprobación, la última que aparece antes de enviar el pago, además de añadir en la agenda del teléfono el contacto de las personas a las que habitualmente pagamos a través de Bizum. Esa es, de hecho, la mejor forma de evitar posibles equivocaciones a la hora de teclear el número del destinatario del dinero.

Si, aún así, has cometido un error y has enviado un pago a quien no debías, lo mejor es que le escribas para indicarle que ha sido un fallo y solicitar la devolución del dinero. Ojo porque sólo lo hará si quiere (no tiene obligación ni puedes anular la operación, recuérdalo), así que estarás atado de pies y manos y a merced de quien haya recibido el pago.

Aunque Bizum asegura que no se puede anular una operación de abono una vez realizada, lo cierto es que también apunta la posibilidad de contactar con el banco y comprobar las opciones que ofrece. Si la entidad financiera permite cancelar operaciones bancarias, deberás seguir los siguientes pasos:

Abre Bizum en tu teléfono móvil y accede a tu cuenta. Busca la opción de "Historial de operaciones" o "Movimientos" y selecciona la transacción que deseas anular. Una vez marcada, busca la opción de "Anular operación" o "Cancelar pago" y selecciónala. Confirma la anulación de la operación. En algunos casos, puede ser necesario proporcionar una explicación de por qué se está anulando el pago. Si todo ha ido bien, recibirás una notificación indicando que la operación ha sido anulada y el dinero será devuelto a la cuenta del remitente.

No obstante, es importante volver a subrayar de nuevo que, una vez realizada una operación de Bizum, no siempre es posible anularla. Si el receptor ya ha recibido el dinero, tal vez ya no se pueda recuperar a no ser que voluntariamente decida devolverlo. Así que otra vez se hace necesario insistir en la necesidad e importancia de verificar toda la información antes de confirmar cualquier transacción de Bizum.