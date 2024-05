Taylor Swift y Miley Cyrus, profesoras de inglés

Si hablábamos del doblaje como herramienta para normalizar el gallego, seguro que muchos recuerdan algún profesor de inglés que les hizo aprender más vocabulario con una canción de los Beatles que con una sesión de estudio de past tense y past continous.

Una de las estrellas más famosas actualmente es Taylor Swift, que no solo se hace hueco en estadios de medio mundo, también en las aulas de inglés, como se puede observar con una rápida búsqueda en redes sociales: “@aprendeinglesconlu” analiza las letras de esta compositora en su Instagram, donde reúne a casi 50 mil swifties que aprenden gramática y vocabulario con la cantante de Tenesse: “But you’re in self-sabotage mode throwing spikes down on the road: estás en modo autosabotaje tirando pinchos a la carretera, esta estrofa utiliza una metáfora para profundizar en la dinámica de dos personas entrelazadas emocionalmente, pero con tendencias autodestructivas” explica mientras suena The Tortured Poets Department.

Y es que son muchos los que afirman que la cantante americana es, igual que Bob Dylan o Neil Young, más que una compositora. Tienen en común ser reconocidos globalmente como poetas, creadores literarios, storytellers. Y si en lengua castellana estudiamos y analizamos poemas para aprender vocabulario y estructuras verbales ¿por qué no en inglés?

Flowers para analizar textos

“Nosotros elegimos canciones con mensajes o que cuenten historias, porque intentamos trabajarlas como si fuera un análisis de texto” explica Lisardo Villanueva, profesor de inglés en el Colegio Miralba. “Un ejemplo es Flowers, de Miley Cyrus. Se puede trabajar como un texto narrativo, ya que hay un mensaje a lo largo de la letra. Así, además de trabajar con el vocabulario o la gramática, hacemos preguntas de comprensión de texto”.

Flowers es una de las canciones más repetidas en los colegios e institutos de Vigo, y es que Eva Pérez, profesora de inglés en CEIP San Salvador, nos cuenta que la han utilizado para conmemorar el día de la mujer. “También celebramos el Día de la Paz con I have a Dream de Abba, en esos casos me coordino con la profesora de música para que el alumnado aprenda letra y música en cada una de las aulas”.

Las emplean, nos dice, para aprender gramática, léxico, sintaxis y pronunciación, “pero sobre todo para dialogar sobre diferentes temas, de qué tratan, qué nos quiere contar o como se siente el compositor de la canción…”

Love Yourself para las frases hechas

Algo parecido hace Belén Pedreira en el colegio Andersen, con Love Yourself de Justin Bieber: “Para los mayores, como 6°EP o 1°/2°ESO, uso la canción para trabajar el past simple. Con ellos ya se puede trabajar con ejercicios y rellenamos huecos, ordenamos las palabras dentro de la frase o en una misma estrofa o buscamos sinónimos. Hacemos una primera escucha para captar el sentido general de la canción y, la segunda vez, vamos parando y van completando la ficha. Esta canción también tiene frases hechas para trabajar con ellos, como to rain on someone’s parade, que significa aguarle la fiesta a alguien, o phrasal verbs como hit someone’s phone up, hold onto something...

Yellow Submarine para la fonética

Son también una gran ayuda para aprender y practicar pronunciación: “Les costaba un poco, a los más pequeños, la palabra submarine, así que ya te puedes imaginar qué canción trabajamos” sonríe Samuel Rivas, del Colegio Barreiro, un centro plurilingüe donde el inglés es usado como lengua vehicular. “Yellow Submarine la trabajamos en 1º de Primaria un par de semanas antes de dar el vocabulario de los juguetes, de forma lúdica al final de las sesiones. Una vez el alumnado se aprende el estribillo dominan bien ese vocabulario en concreto. Después, para darle otro toque, pensamos en qué juguetes podríamos meter en un submarino, siendo este el punto de partida y un elemento de guía a la hora de aprender vocabulario relacionado”

Life is just a clasroom

Y la lista de canciones es larga. Desde Beyoncé y su If I were a boy para aprender los condicionales hasta She will be loved de Maroon 5 para trabajar la voz pasiva. Lisardo Villanueva explica que con cada escucha son los propios alumnos los que detectan las estructuras a trabajar, y que en el caso del Bachillerato Internacional “son ellos mismos los que seleccionan las canciones que estudiaremos en clase. De esa manera se involucran en la asignatura mientras disfrutan y comparten sus gustos”.

Porque como dijo la rubia de Nashville: “We play dumb but we know exactly what we’re doin’, honey life is just a classroom”.