Todos los libros del mundo. Puede que no haya habido un objetivo más ambicioso en la historia de la humanidad que aquel que dió lugar a la Biblioteca de Alejandría; y puede que por ello, también, este símbolo indiscutible del saber humano siga inspirándonos a cientos y cientos de generaciones aún muchos siglos después de haber desaparecido.

De ella ha sido imposible no acordarse esta semana en el Colegio Bouza Brey de Vigo, centro escolar elegido para dar el pistoletazo de salida a ni más ni menos que el proyecto Bookmed - A Bridge of Books in the Mediterranean (Un puente de libros en el Mediterráneo), que conecta tanto online como presencialmente al alumnado de ESO procedente de distintas zonas de Grecia, Bulgaria, Turquía, Italia y España a través de los libros y la escritura.

Y es que si leer es para muchos viajar, abrir la mente y conocer otras culturas, la idea resulta entonces magnífica: Una propuesta de Erasmus + alrededor de la lectura. Y ya que se ponían, debieron pensar en la universidad italiana de Pegaso Online University, coordinadora de la propuesta, ¿por qué no hacerlo en el mismo mar que vió erigirse, imponente y durante siglos, a la Biblioteca de Alejandría?

De una costa nos vamos a otra, a la de Vigo, porque este mismo jueves ha desembarcado en nuestra ciudad el grupo de 14 docentes encargado de ponerlo todo en marcha. Un encuentro que se ha alargado dos días y durante el que el colegio Bouza Brey les ha recibido con los brazos abiertos, con bus turístico por la urbe gallega incluído.

“En el centro estamos comprometidos con la promoción de la lectura, este proyecto nos pareció muy interesante porque nos permitirá unirlo con los idiomas. Ha sido una gran experiencia”, explica en esta línea Victoria Freire, directora del Bouza Brey sobre esta primera toma de contacto.

Un crucero literario desde Civitavecchia a Barcelona

El proyecto, que durará tres años y contará con el inglés como lengua vehicular, consta de tres patas fundamentales. Así las cosas, lo primero está siendo la puesta en marcha de la plataforma en la que profesorado y alumnado podrán intercambiar muy pronto información sobre los libros y autores de sus respectivos países.

Además, el alumnado también creará su propia historia a través del formato ‘Creative Writing Relay’ (Relevo de escritura creativa), un experimento narrativo único escrito a varias manos, que será recopilado y publicado online. En cada escuela participarán tres clases: una escribe el primer capítulo de la historia, luego pasa el testigo a la segunda y, éste, a la tercera.

Pero no sería un proyecto de Erasmus+ si no incluyese iniciativas de movilidad del alumnado y profesores así que prestad mucha atención porque aquí viene lo mejor: además de las cinco reuniones transnacionales de los países asociados, el proyecto incluye un minicrucero literario desde Civitavecchia a Barcelona con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro, un festival de literatura en el mar para estudiantes y profesores con encuentros literarios, talleres de escritura, fotografía, representaciones teatrales, juegos y mucho más, ¿os lo imagináis?

Un alumno, un libro Carolina Rivas, 2º de la ESO “Un viaje diferente” “¡Ostras!”Uno no espera, cuando pregunta a una alumna de 2º de la ESO por su libro favorito, que la respuesta sea ‘Rebelión en la Granja’ de Orwell. “Me gusta cómo refleja la sociedad y las relaciones de poder humanas a través de los animales”, nos cuenta Carol, que es Carolina Rivas, de la clase de 2º de la ESO del colegio Bouza Brey. Ella lee, dice, porque así aprende nuevas palabras, estructuras e ideas con las que enriquecer después sus relatos cortos y es que, sobre todo, lo que le gusta y le gustaría seguir haciendo es escribir. Desde pequeña, siempre ha tenido muchas historias en la cabeza y no puede evitar que se le vayan ocurriendo nuevas a lo largo del día. Las plasma en textos cortos que, de la fantasía de su infancia, han pasado ahora a reflexiones sobre las emociones y las relaciones humanas: un soldado que se reencuentra con su hermana; una mujer que busca a su mejor amigo. A Carol, “claro” que le encantaría conocer a alumnas y alumnos de otros países con los que intercambiar libros y autores, como está a punto de posibilitar a alumnado de Grecia, Bulgaria, Turquía, Italia y España el proyecto que empieza ahora en el Bouza Brey. Sonríe al ser preguntada por la posibilidad de escribir un libro conjunto con toda su clase. “A mí me encantaría; sería una experiencia increíble ver cómo deciden el tema sobre el que quieren que gire la historia”, dice y se despide:“Leer te vuelve capaz de viajar a otros mundos, a mundos completamente diferentes” ¿Por qué será que son tantos los que escogen esa metáfora?, ¿será que es cierta?

