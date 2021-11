Cada verano Patricia García busca un tema y convierte sus clases en auténticos escenarios de película, de programa de televisión, de cuentos, de series... La creatividad es su principal herramienta, como ella misma cuenta, para captar la atención de los escolares que acuden a sus clases. Para que acudan contentos, motivados, con ganas de aprender... Y acuden, además, haciéndose muchas preguntas porque la propia Patricia se encarga de ir dejando pistas y alimentando el misterio antes de que los pequeños descubran la atmósfera de colores y la temática en la que van a aprender cada vez que la maestra diseña alguna de estas metamorfosis para su centro de estudios.

Clases temáticas

"Esto lo hago principalmente en verano. Digamos que las clases dejan de ser clases ordinarias y se convierten en clases temáticas. Evidentemente, yo persigo unos objetivos didácticos con el alumnado, que previamente diseño en cada uno de estos proyectos temáticos. Algunos de los últimos han sido una ambientación basada en Piratas del Caribe, el programa Supervivientes o Harry Potter", cuenta Patricia, esta docente de Redondela, de 31 años.

Apoyo y refuerzo

Patricia tiene su propio centro de estudios, que se llama Trazos. Su trabajo se centra en clases de apoyo (extraescolares) para alumnado que necesita un refuerzo. Hace ocho años que empezó son su propio proyecto. Inicialmente tenía ocho alumnos y hoy su centro de estudios o academia de clases extra tiene más de 100. "Yo me centro en Primaria y tengo una compañera que se dedica a Secundaria", apunta García.

Escolares y familias

Es maestra de Infantil-Primaria y psicopedagoga. Y le encanta dar clases a escolares "que normalmente se sienten como en el furgón de cola". "Me gusta ayudarles, servirles de guía, trabajar con ellos en lo que necesitan. Trabajar también con las familias, que muchas veces se desesperan porque no ven avances. Y realmente es un trabajo a largo plazo. Y tiene mucho de motivación, de ayudarles a que sigan, a que no tiren la toalla. Normalmente son estudiantes con dificultades, algunos con diagnósticos concretos, otros no pero que necesitan un refuerzo. Yo estoy en contacto con los centros educativos en los que estudian y eso es muy bueno para la orientación de los chavales. Siempre me gustó ayudarles. De hecho empecé dando clases puntuales aquí, en Redondela, de donde yo soy. Es un sitio pequeño y al final nos conocemos todos", expresa García Figueroa.

Por épocas

Los proyectos temáticos suele desarrollarlos en verano. Antes de que llegue suele dejar mensajes a las familias y a los niños, mediante buzoneo. En dichos mensajes envía pistas para que el alumnado vaya pensando e imaginando la temática, de manera que la incógnita pulula y crece entre los habitantes redondelanos. "Es una buena idea, así vienen con ganas, misterio, sorpresa...", expresa García.

También habilita zonas, tipo taller de circo, zona de descanso... cada zona tiene un motivo y en ella están alumnos/as específicas según sus necesidades.

Categorías

Es una de las finalistas de los Premios Educa Abanca a "Mejor Docente de España 2021". En la categoría de Educación no formal, una categoría muy especial ya que engloba a aquellos profesionales que imparten su propia docencia, normalmente en clases particulares, centros de estudios, academias...

García Figueroa cree que la propuesta de nominación partió de las familias aunque no lo sabe con seguridad. "Porque mi trabajo también se centra mucho en las familias, además de los niños y niñas. El papel de las familias es fundamental", cuenta García.

"La docencia no es destacar sino ser recordada"

Asegura que está contenta pero que lo fundamental para ella es que lo estén los alumnos/as y las familias. El día a día. "La docencia no es destacar sino ser recordada", expresa la joven redondelana.

"Más que nada porque los premios tienen opinión de todo tipo y pienso que hay que ver las cosas por el lado positivo. Y es un reconocimiento que te llena de cariño e ilusión pero no de competencia", añade García.

Ella es una de los cinco gallegos, finalistas al premio a 'Mejor Docente de España 2021'. Son casi 60 los elegidos en el ámbito nacional y ganará uno por cada una de las seis categorías.

