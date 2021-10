Sangue de artista

A afección veulles a Pilar, María del Carmen, Rosario e María Josefa desde o berce, vendo o seu pai (Ferrol, 1875-Madrid, 1960) ante o cabalete, pintando as escenas costumistas galegas e os retratos que tan famoso o farían. Tamén aprenderon como visitantes privilexiadas do Museo do Prado, entidade que o seu proxenitor dirixiu desde 1922 deica a súa morte. Contaban que Fernando Álvarez de Sotomayor era un prodixio de rapidez cos pinceis, capaz de plasmar no lenzo calquera motivo, fosen paisaxes, bodegóns ou figuras, entre outros. E, aínda que magnífico no seu, dicía que non sabía ensinar. Así, pintando diante das fillas, foi espertando a vea artística na rama feminina. Pilar (A Coruña, 1908-Valencia, 1993), estudou uns anos en París e regresou á Coruña. En 1934 sumouse á creación da Asociación de Artistas, unha iniciativa impulsada polo seu pai. Nese mesmo ano participou xunto ás súas irmás nunha exposición de mulleres na arte. Da súa parte, María del Carmen, nacida en Chile en 1910 –onde viviu temporalmente a familia- espuxo nunha individual en 1944 na famosa galería Macarrón de Madrid, onde mostrou 17 obras, entra as que a crítica destacou Estudio de mujer e Lección de música. Josefa fixo a Primeira Comuñón en 1916 xunto á súa irmá Pilar e coincidiu coas demais irmás na exposición realizada no Círculo Cultural Medina do 2 ao 16 de abril de 1947. Volverían xuntarse na colectiva de 1960 ao cumprirse o XXV aniversario da Asociación de Artistas. En fin, Rosario (A Coruña, 1921-Madrid, 2020) dirixiu unha galería de arte en Madrid e tivo ocasión de expoñer a súa obra en Pontevedra, Pamplona e Londres, entre outras cidades. Foise con discreción e elegancia en outubro do ano pasado, en época de pandemia e velorios na intimidade, cando Faustino Fernández Veiga, exdirector e propietario da Galería Laxeiro en Vigo –e amigo da familia- dedicoulle un “Adeus urxente” –orixinalmente escrito en castelán–do que se transcriben algúns parágrafos.

“Caladamente, lonxe do eco que adoitan ter deportistas de elite e rapeiros de ocasión, faleceu en Madrid María del Rosario Álvarez de Sotomayor, último membro da extensa familia do artista Femando Álvarez de Sotomayor, famoso, multigalardoado e museado en todo o mundo, ferrolán de nacemento, como Villamil, Máximo Ramos, Segura Torrella e varios pintores máis, todos eles entre as figuras máis destacadas da plástica deste país, que adoita parilos en abundancia, apoialos con tacañería e esquecelos con facilidade”.

Rosario de Sotomayor, titulada superior en Belas Artes, identificaba á perfección a pintura paterna, “cuxas máis famosas obras e tipos populares de Galicia reproduciu, como a universalmente coñecida Comida de voda en Bergantiños, hoxe na colección da Academia de San Fernando de Madrid”.“Vendo pintar o seu pai, Rosario pintaba, tarefa que proseguiu ata o fin dos seus días, cando estaba a piques de ser centenaria”, anota Fernández Veiga, e na rúa Espalter de Madrid, onde estaba –está– o estudo museo do seu proxenitor, seguiu co labor “conxénito”, “agasallada por galeristas e museos desexosos de conseguir algunhas das súas obras ou as escasas que conservaba do seu pai e e das cales non quería desprenderse, a pesar das substanciosas ofertas que por elas recibía”.