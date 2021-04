Do maxín de Cunqueiro

O grande escritor mindoniense Álvaro Cunqueiro (1911 – 1981), nai do maxín máis activo e produtivo, non parou de escribir porque non podía parar, o seu caletre producía máis do que a man podía transcribir, e moito lle quedaría no tinteiro. E moito tamén aínda queda no tinteiro por escribir sobre el e sobre a súas obras, dispares e polifacéticas. Hoxe faremos referencia a unha das arestas desa extensa escrita: trátase d’O labirinto do Imperio Secreto, unha serie de vinte artigos en castelán recompilados da prensa por Miguel González Somovilla, e que o, entre outras cousas, xornalista, dedicou ao Imperio Secreto, unha creación propia, persoal, singular e enigmática. Moi bo traballo o do compilador e introdutor, digno de ler con atención para apreciar con maior deleite os artigos. Iso á parte, o entrañable sucesor na dirección de FARO DE VIGO, Xosé Francisco Armesto Faginas, benquerido por todos, e tamén biógrafo seu, deixou tamén no tinteiro, dado o seu prematuro pasamento, moitas cousas sobre o mindoniense, que aínda ninguén retomou, e que deberán formar parte das “mil primaveras máis para o galego”.