La alegría del sexo

Si existe una emoción íntimamente relacionada con el sexo, esa es sin duda la alegría. Es una emoción primaria, nacemos con ella, está relacionada con el bienestar: la expresión de un bebé sonriendo y mostrando felicidad no es ni más ni menos que la cara de la moneda en la que muestra bienestar; la otra ya la conocéis: dolor, pañales por cambiar, hambre, sueño, etc.

La emoción primaria es la alegría, y asociadas a ella florecen en el curso de nuestra vida otras secundarias como son la diversión, felicidad, disfrute, euforia, orgullo, satisfacción, entre otras, y por supuesto el placer.

¿Existe el sexo sin placer?

Lo que sí tenemos claro es que existe el placer sin sexo, y lo podemos encontrar en situaciones cotidianas como la comida o una onza de chocolate, que pueden llevarnos a un buen momento de éxtasis; también provoca placer terminar una tarea, disfrutar de la compañía de personas o tiempo en la naturaleza, cada quien tiene su interpretación de lo que es placentero o no. Por lo que se refiere a la pregunta de si existe sexo sin placer, podemos contestar rotundamente SÍ; por desgracia, muchas personas practican sexo con objetivos diferentes al disfrute o estar alegres, los intereses pueden ser desde reproductivos hasta la búsqueda de un beneficio.

En mi opinión, la sexualidad deberíamos disfrutarla exclusivamente desde el placer; independientemente que tu intención sea procrear, el proceso debería ser placentero. Esto que ahora te parece muy obvio no es lo más habitual, recuerdo un chico de 37 años en consulta con un problema grave de disfunción eréctil, os relato la conversación:

-Emma: estoy super triste, llevo medio año sin tener una erección.

-¿Cuando te masturbas tienes erecciones?

- ¡Ah. sí! Cuando me masturbo sin problema, solo me pasa cuando estoy con mi pareja, y eso me está frustrando muchísimo, además noto que ella se enfada.

-¿Ha habido algún cambio en vuestra vida de pareja en este medio año?

-Pues sí, estamos buscando tener una criatura, tenemos mucha ilusión, y ella tiene una APP en el móvil que le dice los mejores momentos para hacer el amor.

Ahí os lo dejo: la presión que suponía para este hombre tener que estar “dispuesto y firme” en las horas y días concretos que marcaba la APP de fecundación, había generado una fuerte ansiedad a la que se asociaba la pérdida de función eréctil. Está claro que es algo concreto de una situación y pasajero, este caso tiene un final feliz en todos los sentidos; sólo el hecho de relajar esas situaciones poco a poco le hizo recuperar la felicidad y el disfrute por el sexo, que es el objetivo que buscamos, además en su caso de la procreación.

“El orgasmo es una forma fácil de encontrar la alegría en poco tiempo”

Esta frase me la soltó el otro día una chica, me parece tan chula que le comenté que con su permiso la compartiría este domingo. Por un lado, puede parecer reduccionista al orgasmo y no tanto a la relación en sí, pero bueno, la expresión de disfrute se entiende muy bien, y es que hay muchas razones químicas, biológicas, psicológicas y sociológicas para asociar la alegría al sexo.

La alegría y la felicidad se encuentran básicamente a nivel neuroquímico en estas cuatro hormonas: Dopamina, Serotonina, Endorfinas y Oxitocina. Es cierto que puedes “activar” estos mecanismos químicos del bienestar haciendo deporte, paseando por la playa, etc., pero precisamente durante o previamente al orgasmo se liberan estas sustancias y muchas otras que facilitan esa sensación tan deseada de felicidad.

Por otro lado, la masturbación, o tener sexo con otras personas, es una forma de conexión con una misma, reduce la percepción de dolor, aumenta la autoestima, disminuye la depresión y la ansiedad, aumenta la confianza y muy importante: el mecanismo que se activa cuando liberamos Dopamina es de 100% recompensa, por lo que si he sido feliz, me lo he pasado bien y es muy probable que esa conducta se repita: cuanto más sexo practiques más ganas tendrás de hacerlo.

Concluimos que sexo sano es alegría y alegría es sexo sano: Practiquen, Placeres!!

Para cualquier duda, inquietud o aportación estamos en www.saludplacer.com.

¡Hasta pronto!