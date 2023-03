La economía del hidrógeno

En 1987, en un pequeño pueblo de Mali, unos excavadores perforaban un pozo en busca de agua, pero tras varias jornadas de trabajo, finalmente se dieron por vencidos al llegar a un pozo que estaba totalmente seco, y del cual empezó a salir una fuerte corriente de aire. Cuando uno de los excavadores se asomó al agujero mientras fumaba un cigarrillo, aquel viento explotó de forma repentina y generó un fuego tan intenso, que tardó meses en poder ser controlado. Años más tarde, en 2012, la empresa canadiense Petroma Inc (que luego se convirtió en Hydroma Inc), quiso determinar qué había en aquel misterioso pozo, y descubrieron que el gas era 98% hidrógeno. Fue algo extraordinario, porque hasta ese momento no se pensaba que pudieran existir grandes acumulaciones de hidrógeno en capas dentro de la Tierra. Poco después, en el mismo pueblo se pudo instalar un dispositivo que generaba electricidad a partir de la combustión de hidrógeno, y los habitantes tuvieron la oportunidad de acceder gratuitamente a esa energía para iluminar sus hogares e instalar electrodomésticos, provocando un cambio radical en la vida de aquel pequeño pueblo llamado Bourakébougou.