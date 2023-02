¡Me pones a mil! ¿Qué os parece como declaración? Estos días vuelven los corazones, flores y bombones a todos los comercios, a vuestros correos electrónicos y redes sociales; regala esto, regala lo otro… yo os propongo un regalo de lo más gratificante, y con resultados orientados a promover vuestro deseo sexual en pareja; y si no tienes pareja, la autogratificación es mucho más que maravillosa también.

A este concepto de tirar frases gratificantes para reforzar nuestro deseo sexual, lo vamos a llamar Comunicación Reforzadora Sexual, a partir de ahora la CRS.

No hace falta que os diga que vivimos en una sociedad “anestesiada”; las formas de comunicación son tan visuales, rápidas y atractivas que realizar una elaboración mental de una fantasía, una sorpresa dialéctica o escribir una poesía que no sea copiada de algún lugar de internet parecen cosas del pasado. Los reforzadores que obtenemos de nuestros dispositivos electrónicos son tan, tan rápidos y jugosos para el cerebro que, poco a poco, vamos perdiendo nuestras capacidades para conseguir pequeñas metas propias, con la consecuencia grave para la autoestima. Además de todo eso, en una rutina de convivencia se incorporan los problemas de la vida doméstica, reproches, rencores, castigos, que minan el deseo, la aventura y la comunicación sexual efectiva.

Imagina que tu deseo sexual es un coche, la gasolina que necesita para arrancar es la MOTIVACIÓN; para conseguir esa gasolina, necesito saber que las cosas que he hecho o que hago tienen resultados satisfactorios, y sobre eso construyo mi imagen de autoeficacia. Si lo traducimos a un lenguaje sexual clásico, casi de chiste de los 70, sería un:

-¿Te ha gustado cariño?

- Uhmmm sí, eres una fiera!!

Esta frase de gratificación motiva que aquello que hayamos hecho durante el acto sexual se repita inconscientemente. Otro ejemplo: recuerdo una compañera que siempre me decía lo bien que me quedaba el pelo recogido. De forma semi inconsciente, cuando quedaba con ella me recogía el pelo; con su halago, reforzaba mi conducta de recogerme el pelo.

La clave principal es destacar mucho y con dedicación aquello que nos gusta, y no echar en cara o reprochar lo que hace menos bien.

Ventajas de la CRS

Aumenta la interacción sexual satisfactoria.

Mejora la autoestima y autoeficacia basándonos en el refuerzo de que vale mucho la pena tener sexo con nosotras y nosotros.

Reduce las expectativas mágicas sexuales y nos hace sentir menos frustración.

Se crea y favorece la comunicación cálida.

Se fomenta la empatía y la asertividad, o sea que somos más competentes a la hora de entender por ejemplo, la excitación de la otra parte y además sabemos pedir lo que nos gusta sin herir o acomplejar.

Frases clave de la CRS

Me pones a mil.

Me gusta cómo lo haces.

Me encanta tu…pelo, nalgas, sonrisa, ojos, manos, piernas, piel etc...

Me haces feliz.

Me encanta cómo me lo comes.

Lo haces muy bien.

Contigo siento mucho placer y satisfacción.

Tus caricias son únicas.

Contigo se para el tiempo.

Por último, os proponemos un juego muy sencillo para fomentar la asertividad sexual y la CRS: La Gallinita Ciega.

Imagina que vuestra vida sexual está estancada pero no te atreves a decir que aquello que hacía hace 5 años para comenzar a acercarse ya no te pone o no te hace gracia; pero claro, no quieres hacer daño, y este juego te puede ayudar a reencontrarte con una sexualidad más sincera.

Frío, frío: cuando aquello que dice o hace tu pareja no termina de excitarte o gustarte

cuando aquello que dice o hace tu pareja no termina de excitarte o gustarte Caliente, caliente: cuando se acerca a lo que te gusta y te hace sentir bien.

Fácil ¿verdad?. Simplemente, hay que fijar un día y comenzar a practicar la CRS; si al principio te da vergüenza o sientes incomodidad es normal porque estás aprendiendo algo nuevo, pero irás ampliando la zona CRS y cada vez sentirás más y más satisfacción.

Sobre este último juego y algunas pautas más, puedes ampliar información con la recomendada lectura del libro “Tócame otra vez” de los autores Miguel Costa y Ernesto López.

Nos leemos en próximos artículos y esperamos vuestros mensajes en www.saludplacer.com.

¡Hasta pronto, placeres!