Del deseo a las estrellas: La trilogía del deseo (1)

⚬ ¿Qué es el deseo sexual? ⚬ ¿Es normal dejar de sentirlo? ⚬ ¿Qué factores afectan al deseo? ⚬ ¿Por qué ya no siento deseo? ¿Ya no me gusta mi pareja? ⚬ ¿Se puede recuperar? ⚬ ¿Es lo mismo decir “no tengo ganas de tener relaciones sexuales” que decir “no siento deseo”? ⚬ ¿No sentir deseo es un trastorno? ⚬ He perdido el deseo por las cosas cotidianas, también por el sexo. ¿Qué me pasa?