Luis Torras, 110 años de pinceladas

Acudimos al encuentro habitual durante estas fiestas navideñas con Luis Torras, el pintor en activo más longevo del mundo, que el próximo 29 de diciembre cumplirá 110 años. Nos recibe en su casa de Vigo acompañado de su mujer, María Jesús Incera, centenaria desde el pasado mes de julio, con la que lleva casado desde 1946, su musa en numerosos cuadros. Lo comprobamos nada más entrar por el retrato de ella que preside el vestíbulo de la vivienda, una joven de serena belleza en el lienzo cuyos ojos reconocemos en la mirada alegre de la mujer que nos acompaña sonriente durante toda le entrevista y soltando de vez en cuando alguna carcajada. “Me enamoré de él porque era raro”, nos dice. “El secreto para aguantar 76 años de matrimonio es tener mucha paciencia”, añade más tarde entre risas.

Pasamos al salón estudio donde el artista aún continúa creando obras de arte. Las que no llegan a tal categoría, las hace trizas. “Tendré más de quinientos cuadros, no llevo la cuenta, pero he roto muchos porque no me llegan, solo conservo los que considero que pueden estar a la altura”, nos explica mientras nos enseña la obra en que está inmerso: un tiovivo del que de momento solo se vislumbran unos trazos coloreados del dibujo realizado sobre un lienzo cubierto con cal. “Hace tiempo que dejé de usar tubos de óleo, prefiero pintar como si lo hiciese sobre una pared, es una calidad distinta”, comenta.

En el espacio donde transcurre la entrevista, un amplio salón con varias ventanas, atesora una importante cantidad de pinturas, algunas de ellas a la vista y otras que nos va mostrando mientras rebusca: un bodegón de una bolla de pan de centeno, otro con sardinas y otra vez pan, un tercero con peras, el retrato que hizo de su mujer cuando vivían en Toledo, uno de su hijo, algún paisaje marinero y una estampa nocturna de la viguesa Porta do Sol durante las navidades de 2018 presidido por el gigante árbol de Navidad y las bolas de luz que iluminan el cielo. “Hace tiempo que y no vendo cuadros, no quiero tener problemas con Hacienda”, bromea. “Me llamaron de una galería para hacer un exposición de mis obras; le dije que naranjas de la China. Los cuadros que tengo los cederé al Ayuntamiento de Vigo, para que aumenten su colección”, nos anuncia.

Llegamos a las 12, la hora acordada para el encuentro con su nuera, que vive en la planta inferior y ayuda al matrimonio en el cuidado de la casa y los desplazamientos, pocos, que deben realizar, fundamentalmente a visitas médicas. El artista ya lleva cuatro horas despierto – nos dice que siempre se levanta a las ocho–, ha tomado su desayuno habitual – “una naranja y un café que hago yo, el mejor de todo Vigo”, asegura– y ya ha hecho su rutina de ejercicios. El resto del día se lo pasa inmerso entre sus lienzos, con los descansos para comer, siempre pescado azul, echarse una siesta y estar con su mujer. La evidente sordera en el oído donde lleva un audífono, que no se debe a la edad sino a un balazo que recibió durante la Guerra Civil, y la manera titubeante de caminar son los únicos síntomas visibles de posibles achaques de salud, aunque él asegura que siente dolores. “Es que tiene un callo”, comenta su nuera. María Jesús se ríe.

¿Cuestión de genética?

Llegar a tal edad en tan buenas condiciones nos llama la atención, más aún cuando nos comentan que solo toma pastillas para la tensión y el colesterol. Le preguntamos por el secreto de su longevidad. “¡Ah!! Eso me lo pregunta todo el mundo, y todo el mundo sabe que no tiene respuesta”. Tal vez sea la genética: su madre falleció en la misma casa donde vive él a los 104 años, sin necesitar ir al médico. “Si supiera el secreto no lo diría; lo explotaría”, añade. Queremos saber cómo va a celebrar su 110 cumpleaños. “Comeré unas alubias y unas sardinas, y si no las hay, jurelos. O salmón, como el que trajiste el otro día –se dirige a su nuera–, a ver si está a precio”.

Solitario, enjuto, austero y perfeccionista, Luis Torras parece no echar mucho de menos salir de casa. “No me gusta que me tengan que acompañar, solo ya no puedo porque no ando bien”, explica. La visita a la exposición de Silverio Rivas en la Casa das Artes en 2020 fue una de sus últimas salidas a un lugar público de la ciudad.

“Siempre se aprenden cosas nuevas”

“Me gustaría ver cómo quedó la remodelación de la Puerta del Sol. Y ver otros sitios de Vigo que seguro que han cambiado mucho, como El Berbés. Recuerdo que el mar llegaba a los soportales, ahora ya no llega, ¿no?”.

– No

– “¡Ay, qué pena!

– ¿Con casi 110 años le queda algún deseo por cumplir?

"Celebraré mi cumpleaños comiendo unas alubias y unas sardinas. Y si no las hay, ‘xurelos’, o salmón"

– “Nada en especial, creo que ya he hecho todo lo que tenía que hacer”.

– Pero sigue pintando y experimentando nuevas técnicas.

– “Siempre se aprenden cosas nuevas en pintura. Yo he investigado toda mi vida muchas maneras de aplicar. Y sigo”.

Entre los ingredientes que emplea para realizar sus mezclas con los pigmentos que compra figura la clara de huevo, como hacían en tiempos del medievo, y la caseína, requesón diluido en cal. “Algunos arquitectos me preguntaban cómo lo hacía, porque les llamaban la atención mis pinturas tipo fresco”, comenta.

Por amor al arte

“Ahora, a mi edad, la necesidad de pintar es por amor a las obras de arte. Y siempre lo fue, es algo que llevaba dentro de mí desde que se me dieron bien los palotes que usaba en la primera enseñanza. Un pintor o un escultor no se hace en una escuela, es algo con lo que se nace”.

Estampas de su infancia

Nacido el 29 de diciembre de 1912 en la calle Alfonso XIII, el longevo artista plástico va relatando recuerdos de su infancia, de los juegos con una pelota que hacían con medias de mujer rellenas de trapos para darle patadas en un terraplén donde paraba el tren. “En ese tiempo había en Vigo dos equipos de fútbol: el Vigo y el Fortuna. Jugaban Bayona y Pasarín, que fue internacional”, rememora.

Relata también dos imágenes que lleva grabadas en su retina desde su niñez. “Siempre me vienen a la mente dos mujeres; una pescantina que venía a Alfonso XIII, donde nací y viví hasta que nos mudamos a la zona de Santiago de Vigo. Llevaba una patena con pescado sobre la cabeza y le chorreaba el agua sobre la ropa, con un color extraño matizado por la lluvia y el reflejo del sol. Otra mujer que me impactó traía sacos de arena, también en la cabeza, y gritaba: ‘Arena fina de Alcabre, cinco céntimos’. Se usaba (la arena) para la cocina, para la limpieza. Eran analfabetas. Como otra de más edad que estuvo sirviendo en la casa que teníamos en La Cañiza, era muy estoica y hablaba gallego, el que hablo yo, no el culto”.

Entre los personajes célebres que cuenta haber conocido cita a Castelao, con el que recuerda haber coincido más de una vez en la calle Colón, donde estaba Faro de Vigo. “Él iba a llevar allí sus dibujos. Fue el mejor, para mí no ha habido nadie como él. Le gustaba a ricos y pobres. Y a gente que no tenía su misma ideología galleguista. Como por ejemplo, al párroco que construyó la iglesia Santiago de Vigo, don Argimiro Martínez Vázquez, un hombre de ideas tradicionalistas, muy serio, que se reía mucho con las viñetas de Castelao”.

Su relación con Faro

Esos encuentros casuales de un Luis Torras jovencísimo con el célebre intelectual galleguista se produjeron en el pasaje que conducía a las instalaciones del diario decano de la prensa española, con el que el padre del pintor mantenía una relación comercial, pues le suministraba bovinas de papel.

– “¿Trabajas en Faro de Vigo? Yo soy el suscriptor más viejo; llevo más de ochenta años”, nos comenta. “Conocí al dueño, Eladio de Lema y Marina, y a su mujer, Mercedes”, continúa. “ Ya llevó perdida la cuenta de las entrevistas que me han hecho, la primera hace más de noventa años”. Y no solo en Faro. “Mañana vienen de la televisión a hacerme un reportaje porque voy a cumplir 110 años, ¿no sé cómo se habrán enterado?”.

Con Buero Vallejo

En su época de estudiante, Torras coincidió con Buero Vallejo en la Escuela de Bellas Artes San Fernando en Madrid. “Una vez se me acercó y me propuso afiliarme a la FUE, la Federación Universitaria de Estudiantes. Yo no militaba en nada , pero me dijo: ‘Además, te damos un carnet con el que puedes ir gratis a todos los museos’. Hecho. Me inscribí, aún tengo el carnet por ahí. Y mira lo que son las listas que había: al acabar la guerra me encontré a un compañero escultor que había estudiado conmigo y me dijo: ‘Estuvieron a punto de fusilarte’. Creían que era de extrema izquierda”.

La locura de la guerra

De la guerra prefiere no hablar. “Fue una locura”. Combatió en el bando nacional, “el que me tocó”. “Hace unos años me comentó un pintor que retiraron un cuadro mío del Museo de Pontevedra porque creían que yo era fascista, del otro bando. No es cierto. Nunca quise saber nada de política”, afirma. Se refiere a un retrato de una mujer con libros para el cual tomó como modelo a su mujer, una obra intimista calificada como “un Veermer de nuestro tiempo” por el pintor de Barro Manuel Ruibal, quien quedó fascinado por ella de adolescente hasta el punto que reivindicó públicamente en 2019 la vuelta del lienzo a una sala de exposiciones presidiendo una muestra antológica del pintor vigués.

La Casa das Artes, sede permanente en Vigo de la colección de Luis Torras, dedicó al pintor una exposición antológica en abril de 2008 con medio centenar de lienzos. Fue la última muestra individual temporal del artista, que donó a su ciudad 17 cuadros en depósito, que se sumaron a otros 50 lienzos donados ya en 1998.

El último reconocimiento público que le brindó la ciudad al autor se produjo en el año 2016, en un homenaje que le organizaron con motivo de su 104 aniversario antiguos alumnos de la clase de dibujo ornamental que impartió en la Escuela de Artes Oficios medio siglo antes. “Estaban muy contentos conmigo, recuerdo una vez que fueron al Ayuntamiento a pedir que me aumentaran el sueldo cuando yo quería marcharme. No me iba por dinero, era porque me sacaba tiempo para mi pintura”, explica.

Entre aquellos aprendices a los que dio clase se encuentran Silverio Rivas, Xuxo Vázquez y Carmen Miniño, entre otros artistas de prestigio reconocido. “Alguna vez vienen a casa a visitarme”, dice Torras. “Le suelen felicitar todos los años”, secunda su nuera.

– “Bueno, creo que esta es mi última entrevista”.

–Hasta el próximo año