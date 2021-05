Tiempo de romanos, barroco y descubrimientos en el Noroeste de Portugal

La Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM) tiene en marcha el proyecto “Alto Minho-Viagem no Tempo”, con el que quiere dar a conocer el patrimonio y la herencia cultural de cada uno de los diez concellos que integran la entidad miñota. Cofinanciado por el programa Norte 2020, la propuesta es disfrutar de este territorio del Noroeste portugués viajando por la historia y conociendo lo mucho que tiene para ofrecer cada uno de los municipios.

La Ruta del Arte Rupestre y del Megalitismo, la de los Castros, la de Época Romana, la del Románico al Gótico, la de los Monasterios, la Ruta de los Descubrimientos, la de los Castillos y Fortalezas, la del Barroco, la Ruta de la Arquitectura Tradicional y De lo Moderno a lo Contemporáneo son las diez alternativas que permiten esa traslación en el tiempo. Es posible explorar todas las rutas o escoger una temática y seguirla, tanto por todo el Alto Minho como por un solo concello.

Seleccionado el recurso de interés, el viaje comienza en una Estação do Tempo constituida para tal fin, un centro de interpretación interactivo con toda la información necesaria y punto de partida del trayecto. Cada uno de los itinerarios empieza en un municipio diferente y, en este caso, el periplo pasa por tres propuestas: la Ruta del Barroco, la Ruta de la Época Romana (Rota do Romano) y la de los Descubrimientos.

El Alto Minho guarda numerosas obras barrocas, tanto en arquitectura religiosa como en construcción civil y militar. Pero son especialmente los templos levantados en los siglos XVII y XVIII los que destacan con su belleza de piedra y el fulgor de su talla dorada. Estos tesoros aparecen en la Ruta del Barroco, que comienza en la Estação do Tempo de Arcos de Valdevez, situada en la iglesia do Espírito Santo. En el itinerario hay muchos otros puntos de parada como el Mercado Pombalino de Ponte da Barca o la iglesia de la Misericordia de Caminha, entre otros.

Para seguir la Rota do Romano hay que acercarse hasta la Casa do Arnado en Ponte de Lima, con sus miliarios y sus abundantes restos arqueológicos. Sin duda, la atracción principal de esta propuesta es el Itinerario Antonino (IV Via Militar Romana), que ligaba Bracara Augusta (Braga) con Asturica Augusta (Astorga) y que en época medieval formaba parte del Camino a Santiago.

Gracias a su puerto de mar, Viana do Castelo se abrió al mundo en la época de los Descubrimientos, lo que llevó a un intercambio comercial y cultural que definió para siempre su historia. Ese periodo supuso un florecimiento artístico que se reveló en la arquitectura, en la escultura y en otros ámbitos. Esta historia arranca en el Hospital Velho de Viana para seguir –y descubrir– otros tesoros en Caminha, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez y Monção.