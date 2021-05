¡Oh, Señor, líbranos del poliamor!

No sé si se ha estrenado ya “Poliamor para principiantes”, una película de Fernando Colomo que no pretende sobrepasar el nivel de la comedia de humor, y hace bien el director porque plantear de modo serio una quimera como esa sería una odisea cinematográfica. Ya se sabe que eso del poliamor es una propuesta novedosa -la práctica de tener relaciones íntimas en simultáneo con más de una persona y con el conocimiento de todas -que aletea por las sociedades desarrolladas, esas en las que uno puede permitirse el lujo de exigir la felicidad e ir al psiquiatra si uno no la tiene. ¡Cáspita, con lo difícil que es amar en pareja a una sola persona y ahora quieren meterse en el berenjenal de amar a varias a la vez y sobrevivir a esa masacre de sentimientos! No es que sea cosa nueva el poliamor, lo nuevo es que se haga con común consentimiento de las partes implicadas ya que antes se hacía a hurtadillas, a escondidas una parte de la otra para ir capeando la rutina de la monogamia.