Puigdemont acusa al PSOE de querer hacer una "opa hostil" para enviar "sus hombres negro" a la Generalitat

En el último mitin en el pabellón de Argelers, y acompañado de 1.400 gerundenses -según cálculos del partido-, el candidato de Junts, Carles Puigdemont, ha subido el tono contra el PSOE y le ha acusado de querer hacer una "opa hostil" a la Generalitat para enviar "sus hombres de negro con el gobernador civil Salvador Illa". Por este motivo, Puigdemont ha pedido pararlo para no entrar en una "deriva españolizante".

Así se ha referido también a la intención del BBVA de lanzar una opa hostil contra el Banco Sabadell y ha dado por hecho que el Gobierno está a favor del movimiento, a pesar de haberlo rechazo públicamente. "Es un acto de hostilidad que nadie se atrevería a haber hecho si no supieran que tiene el visto bueno del Gobierno, que no nos engañen", ha exclamado, tras referirse a la operación como un "155 bancario".

En el penúltimo día de campaña, antes del cierre este viernes en Elna, Puigdemont ha pedido una "movilización masiva" del votante independentista, a los que ha pedido "concentrar el voto" para tener más fuerza. "No dividamos los huevos en varias cestas, necesitamos muchos huevos en una misma cesta", ha lanzado el expresident, que ha asegurado que, según la demoscopia que maneja el partido, Junts podría quedarse a 200 votos de conseguir un escaño más por Girona.

En este punto, ha recordado que hace tres años el PDECat, al que no ha citado explícitamente, sacó 77.000 votos y ningún diputado, algo que cree que favoreció el adelanto de ERC, por lo que ha pedido que no se repita la operación con otros partidos extraparlamentarios como el de la extrema derecha de Aliança Catalana o Alhora, a lo que tampoco ha citado de forma directa.

También veladamente, Puigdemont ha acusado al PSC y a ERC de tener la "coalición hecha" y los cargos "repartidos" en el momento en que el president Pere Aragonès adelantó las elecciones, al tiempo que ha pronosticado que la movilización de su candidatura ha puesto en cuarentena esta estrategia.

Con todo, y tratando de animar al independentismo, Puigdemont ha pedido que a la mayoría actual no "desaparezca como Ciudadanos" y ha reclamado que se mantenga "fuerte y robusta" este 12 de mayo. "El domingo jugamos en campo neutro, no en el Berbaneu, y con árbitros que no están comprados por Florentino Pérez", ha exclamado, pidiendo una "movilización de Champions".

Illa, embajador en Cataluña

Todo ello usando un tono mucho más duro respecto al que Puigdemont empleó días atrás y al que se ha sumado el candidato de Junts por Girona, Salvador Vergés. "Si Illa quiere tener una función importante, no nos opondremos a que le nombren embajador de España en la república catalana, pero nunca presidente de la Generalitat", ha espetado.

Además, haciendo referencia al lema de la CUP de 'no queremos migajas, queremos en pan entero', Vergés ha dicho que quiere "toda la panadería". Así, ha dado por hecho que "desde el minuto uno", Junts exigirá al Gobierno el referéndum y "acabar con el espolio fiscal".

En el acto también ha intervenido la exconsellera y vicealdaldesa de Girona, Gemma Geis, quien ha pedido no "fallar" en esta "oportunidad histórica" y, haciendo un símil con la clasificación del equipo de la ciudad en la liga de campeones europea, ha definido a Puigdemont como "la Champions League de la política internacional".

Míriam Lanero, alcaldesa de La Jonquera, ha recordado el papel de su ciudad como punto de salida de los exiliados republicanos durante la dictadura franquista, y ha asegurado que también será el punto de entrada de Puigdemont en su regreso a Catalunya.

La lengua catalana

El acto final con las comarcas de Girona ha tenido lugar el mismo día en que Junts ha distribuido un diálogo entre Puigdemont y el escritor Albert Sánchez Piñol, en el que han debatido sobre la situación de la lengua catalana, en el que el expresident ha aprovechado para acusar al PSC de "alejarse" de la defensa del catalán.

Aduciendo a la situación personal del expresidente de la Generalitat José Montilla, que llegó con 16 años a Cornellà de Llobregat sin saber el idioma, ha asegurado que la inmersión lingüística funciona y ha acusado a los socialistas de haber dejado de entender "la lucha por el catalán como una lucha social".