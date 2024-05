El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, no será, por el momento, extraditado. Tras varios meses de deliberaciones, dos jueces del Reino Unido han decidido que el acusado no sea trasladado, de momento, a Estados Unidos. Allí Julian Assange está acusado de 18 cargos podrían pedir se para él 175 años de prisión. Los tribunales no han considerado posible que pueda recibir un juicio justo en Estados Unidos y Assange podrá recurrir su detención. De momento, permanecerá en una cárcel de máxima seguridad en Londres.