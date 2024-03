Salvador Illa: "Yo no pongo vetos para gobernar"

El 12 de mayo es San Pancracio, vinculado a la suerte y la prosperidad. Y justo una figurita de ese icono religioso tiene Salvador Illa, el líder del PSC, en su despacho. Si podrá o no trasladarla al Palau de la Generalitat es la gran duda de las próximas elecciones catalanas. Él se ve presidente porque el proyecto de ERC y de Junts "se ha agotado" y toca gobernar la etapa del 'postprocés'. Así lo proclama a los cuatro vientos en pleno congreso de los socialistas catalanes, que ha acabado convirtiéndose en su primer gran acto de campaña.

¿Cataluña necesitaba presupuestos o elecciones?

Nosotros hemos actuado con responsabilidad para que Cataluña no pague los platos rotos de un Govern que ha perdido el paso. Pero vista la situación y que [Pere] Aragonès no ha sido capaz de reunir apoyos suficientes, cuanto antes se vote, mejor.

¿Quién cree que es el principal beneficiado del adelanto electoral? ¿Aragonès?

El principal beneficiado puede ser Cataluña. El PSC está preparado, yo estoy preparado y Cataluña está preparada para superar esta etapa negativa de 10 años.

¿Tienen razón los Comuns cuando dicen que usted ha impuesto su agenda a Aragonès?

El PSC ha practicado política útil y ha construido una alternativa con un planteamiento socialdemócrata. Esta ha sido una legislatura perdida, fracasada, que colapsó hace un año y medio. Es obvio que el proyecto de ERC y de Junts está agotado y que la Cataluña que quiere avanzar, que quiere tirar adelante y mirar el futuro con esperanza, pide abrirse paso. Este es el gran hito del 12 de mayo.

¿Por qué considera que está agotado el proyecto de ERC y de Junts?

Porque no estamos preparados para afrontar la sequía, la educación en Cataluña, después de 10 años de gobierno de ambas formaciones, está a la cola de España, no se ha puesto ni un molino de viento ni una placa eléctrica para energía renovable. Nuestras infraestructuras están llegando al límite de su capacidad y nadie toma decisiones para dar una salida. En materia de seguridad vemos mucho trapicheo en los Mossos, pero los resultados son insatisfactorios. En sanidad se piden reformas y nadie sabe dibujarlas y nos liamos con el calendario escolar. Es obvio que el proyecto está agotado y que hay que pasar pantalla.

¿Los presupuestos han fracasado por un casino?

No. Han fracasado por electoralismo y partidismo de varias formaciones políticas que anteponen sus intereses a los de la sociedad, que piensan más en ellos mismos que en el país.

¿Hubo algún intento suyo, de su partido o del PSOE de hablar con Yolanda Díaz para que los Comuns cambiaran su voto?

No. Yo soy muy respetuoso con el resto de formaciones, no intento interferir nunca ni dejo que interfieran.

¿Que Ada Colau no logre entrar en el gobierno de Jaume Collboni en Barcelona tiene algo que ver con el ‘no’ de los Comuns a los presupuestos?

Eso deben responderlo ellos.

¿El contexto es ahora idóneo para cerrar un pacto con ERC en Barcelona?

Esto lo tienen que decidir los compañeros de Barcelona. Somos partidarios de no mezclar libretas y de que cada ámbito institucional tome sus propias decisiones. Yo estoy centrado en preparar nuestra propuesta para Cataluña, que necesita un presidente que ejerza de presidenta, un gobierno sólido y fuerte.

¿Teme que las elecciones en Cataluña ponga en riesgo el Gobierno de Pedro Sánchez? El presidente ha renunciado a presentar nuevos presupuestos.

Yo lo veo en positivo y digo sinceramente que pienso que serán unas elecciones clarificadoras que también ayudarán en el ámbito de la política española. Siempre es bueno verificar la voluntad de los ciudadanos, que creo que es una voluntad mayoritaria de superación. Se está abriendo paso una Cataluña que quiere aprovechar la oportunidad de pasar página a años que no han sido buenos.

¿Cree que estas elecciones serán un plebiscito a la estrategia de la desjudicialización del procés?

No, lo digo en el sentido de que los catalanes tendrán la ocasión de decir quién quieren que conduzca las instituciones de autogobierno de Cataluña y podrán decir si les ha gustado la gestión en materia de sequía. No estamos juzgando los últimos cuatro años, que son negativos, malos y perdidos, sino los últimos 10 o 12 de gobiernos conjuntos de ERC y de Junts. La mayoría de catalanes no quieren que busquemos lo que nos divide, sino que trabajemos para reformar la sanidad o la seguridad. Es lo que necesita el país.

¿Siente usted que es la esperanza de Pedro Sánchez?

Lo digo con toda la humildad, pero estoy seguro de que soy la esperanza para Cataluña. Estos tres años he pateado e ido por todos los rincones de Cataluña y veo el potencial que tiene. Aspiro a generar un horizonte y salir del embrollo de debates que no nos han llevado a ninguna parte.

Ha defendido la amnistía, pero reconoce que no genera entusiasmo en parte de su electorado: ¿Teme que tenga un impacto en el resultado del 12-M?

No, porque creo que una mayoría de gente en Cataluña que quiere el reencuentro, la convivencia, la concordia y la amnistía. Es un pacto para pasar página y volver a la normalidad política, social e institucional. Puede que haya gente que lo vea más o menos adecuado, pero el objetivo creo que lo comparte todo el mundo.

¿Cree que la amnistía desactiva al independentismo?

Creo que ayuda a restablecer la normalidad política. A mí no me molesta que haya gente que defienda un planteamiento de independencia, pero creo que está profundamente equivocada y a los hechos me remito. Lo que exigimos es que se respeten las normas y que nadie quiera imponer sus cosas.

¿Le preocupa que el caso Koldo tenga alguna repercusión sobre su figura?

No. Sé que desde el primer día, y la semana pasada se conmemoró el cuarto aniversario del estado de alarma, ha habido gente que lo está buscando. Desde ese mismo día he actuado y dado todas las explicaciones y estoy dispuesto a dar las que hagan falta. Cuando ha detectado casos de comportamiento inadecuado, el PSOE ha pedido abrir una comisión de investigación y ha tomado medidas muy contundentes. Estoy convencido y tranquilo de que hicimos lo que debíamos y del comportamiento que tuvimos.

Junts ha asegurado que "ni un solo voto" de su partido servirá para hacerlo a usted presidente. ¿Qué le parece?

Más vale que hablen los catalanes y digan ellos qué tenemos que hacer. Estas cosas las he escuchado tantas veces… Lo que puedo decir es que el PSC está por la política útil y por llegar a acuerdos. Podría decir que Junts tiene grupo propio en el Congreso gracias al PSC. Veremos qué esquemas de gobierno son posibles.

Aragonès dice que es "incompatible" gobernar con el PSC.

Yo tengo un proyecto muy distinto al de Aragonès o al del que pueda ser el candidato de Junts. A Catalunya le conviene un cambio y abrir una etapa nueva.

En 2021 ganó, pero no pudo gobernar. ¿Se imagina replicando el Gobierno de Sánchez: pacto PSC-Comuns?

Yo hago un planteamiento socialdemócrata, de izquierdas, y aspiro a tener un apoyo suficiente de la ciudadanía de Cataluña para poder llevarlo a cabo. No descarto ninguna opción, pero lo que me imagino es un Govern con un apoyo muy amplio al PSC.

¿Cree que puede haber una nueva suma independentista que le impida ser presidente?

Ya se ha visto lo que da de sí el independentismo y como colapsó un Govern que contó, para investir Aragonés, con los votos de la CUP, Junts y ERC. Y esto ahora. Es tan obvio el agotamiento de esta fórmula que me cuesta mucho pensar que pueda tener mayoría en el Parlament.

¿Le beneficia o le perjudica que Puigdemont sea candidato?

No lo sé, pero esto es política de vía estrecha. Yo voy a la política útil, a la política entendida como servicio público, y no tengo ningún inconveniente en contrastar con el resto de proyectos políticos. Presidencia de Artur Mas, Quim Torra, Carles Puigdemont y Aragonès y así estamos: sin agua, sin energía, con la escuela, en la cola, con energías renovables que no han hecho nada, con infraestructuras que están al límite... ¿Nos ponemos a resolver algún problema o no? Aquí estamos nosotros ofreciéndonos para hacerlo. Lo digo con todo respeto y claridad. Yo no pongo vetos, ni me ocupo, ni digo, ni me defino por oposición a los otros.

¿Qué modelo de financiación quiere el PSC y por qué rechaza un modelo de financiación singular para Cataluña?

Una financiación justa, solidaria, que permita que Cataluña desarrolle toda su potencialidad y el principio de ordinalidad, desde 2014 está asumido por parte de documentos de mi partido. Y cuando ha habido gobiernos donde hemos tenido influencia, Cataluña ha tenido una mejor financiación y otros, cuando les ha convenido, no se han ni sentado en la mesa ni han querido designar expertos para que puedan trabajarlo.

Usted defendió en 2022 que es corregir la anomalía del Estatuto, pero la ponencia del PSC dice que hay que desplegar el Estatuto vigente.

El PSC es defensor de las instituciones de autogobierno de Cataluña y del Estatut. ¿Pero usted no cree que ahora es más urgente que enfoquemos la sequía? ¿La educación? ¿Las energías renovables? Nos tenemos que centrar aquí y algunos en vez de esto han buscado siempre excusas y victimismo.

¿La mesa de diálogo continuará si usted es presidente?

Si yo soy presidente, lo primero que haré es abrir un diálogo entre catalanes y mantendré el diálogo del Gobierno de España, con los gobiernos europeos y con quien convenga. Yo soy un hombre a favor del diálogo.

Si no consigue ser presidente, ¿dimitirá?

Yo confío en que seré presidente. Me siento preparado para serlo.