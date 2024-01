Se hizo la foto con el presidente de la Junta de Andalucía en Doñana tras firmar un acuerdo de colaboración y ahora ha conseguido lo propio con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, tras dar un paseo por los humedales del Mar Menor. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Ribera, consigue así poner fin a una larga etapa de enfrentamiento con el Ejecutivo autonómico. Está por ver si es paz o solo una tregua.

Describe esta comisión como el comienzo de una "nueva etapa".

Oficializamos que hay confianza entre administraciones y una voluntad de cooperación. Una colaboración así necesita, por una parte, el compromiso firme de todas las administraciones que comparten un objetivo, respeto mutuo y que haya voluntad de ayudar. Las tres cosas se dan. Ha costado mucho llegar hasta aquí.

¿En los últimos años no ha habido respeto institucional?

Asumí un compromiso personal e institucional en el año 2021. En aquel momento, todavía no se sentía una convicción real sobre hasta qué punto se compartían objetivos. Hoy, el Gobierno murciano y los actores locales saben que el futuro de la Región, del Campo de Cartagena y del Mar Menor pasa por una transformación de la gestión y una capacidad de recuperación de la laguna. ¿Hasta dónde, cómo o hasta qué punto las distintas medidas que se proponen son 100% compatibles? Ese camino lo vamos a ir descubriendo. Y tengo que decir que el nuevo consejero ayuda.

¿Por qué?

Por la importancia que tiene tomar decisiones que sean compatibles con el conocimiento.

El paseo por el Mar Menor con López Miras, aunque con mucho viento, recuerda al que dio con Moreno Bonilla en Doñana. ¿Hay relación?

Hoy (ayer) estábamos más despeinados. Con demasiada frecuencia oímos a los ciudadanos, con independencia del partido al que voten, reclamar que las administraciones se pongan de acuerdo para resolver problemas en lugar de tirarse los trastos a la cabeza. La situación de Doñana para mí fue muy dramática. Me sentí engañada en un primer momento y costó más de un año poder llegar a ese acuerdo. Aquello fue muy valioso porque, además, se dio en un momento en que la política nacional estaba muy envenenada. Para la sociedad murciana, el Mar Menor es su Doñana, y esperan que las administraciones se pongan de acuerdo y no volver a a ver la sopa verde. Necesitan vernos trabajar juntos lo antes posible.

Las actuaciones en la laguna ya llevan varios años. ¿Considera que hay una avance palpable?

Hay más de 9.000 hectáreas de cultivo ilegal que ya no están operativas, una cifra que está por encima de lo que era nuestra estimación inicial. Por otra parte, la inversión en los proyectos de restauración de la Sierra Minera o del cinturón verde es muy relevante y se han aprobado inversiones vinculadas a los planes hidrológicos de Cuenca, que permiten apostar por la eficiencia, por la reutilización y por la desalación, con un seguimiento puntual y transparente. Es decir, la manera en la que enfocar el problema está cambiando y, conforme vamos avanzando, se gana credibilidad y se mejoran las expectativas.

El consejero de Ordenación del Territorio, de Vox, no ha estado presente en la firma. El vicepresidente José Ángel Antelo trabaja ya en una reforma de la Ley del Mar Menor. ¿Le preocupa?

Me sorprendería gratamente que la propuesta del señor Antelo fuera de protección, restauración y transformación agroecológica y no una regresión y una ruptura con las perspectivas de viabilidad. No ha estado, probablemente, porque no busca proteger el Mar Menor y marca así un perfil claramente negacionista, como hace Vox en otros aspectos como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, educativos y de generación de oportunidades, también para el ámbito rural. Sin embargo, me parece sintomático que el presidente haya querido estar en la firma de este protocolo y enseñarme algunas de los rincones más representativos del Mar Menor desde San Pedro de Pinatar. Ha compartido conmigo reflexiones un poco más personales sobre cómo ve las cosas. En definitiva, ha querido estar aquí y no con el señor Antelo. Ha entendido que el primero que tendría mucho que perder es el Partido Popular y el señor López Miras si Antelo llega a sacar adelante una reforma regresiva del Mar Menor.

Para Vox, usted es la ministra de la Transición al Secano.

Esta ministra y este Gobierno representan una voluntad responsable de generación de oportunidades y de anticipación de riesgos frente al partido representante del caos total y la miseria total, negacionista de prácticamente todo y que, desgraciadamente, practica el insulto y la violencia. No hay más ciego que el que no quiere ver.

Repsol amenazó con retirar su inversión en Cartagena sobre hidrógeno verde si continuaba la «inestabilidad regulatoria». ¿Iba en serio?

No es la primera, ni la segunda ni la tercera vez que Repsol hace manifestaciones de este calado y, con carácter general, la realidad le desmiente. El interés inversor en España en el sector energético y en el industrial es tan potente que nos hemos convertido en el primer destino de inversión en energía en Europa. Sobre la protesta de algunas empresas energéticas españolas con respecto a las medidas extraordinarias que el Gobierno de España tuvo que adoptar y de las que me siento muy orgullosa, he de decir que la energía no es un fin en sí mismo, sino un elemento instrumental fundamental para el bienestar en los hogares. En este sentido, hemos procurado intervenir en lo que le corresponde al Gobierno, que es la protección de los consumidores. Siempre es mucho más apreciable que se mantengan cauces de comunicación y de debate sosegados y con propuestas que declaraciones altisonantes. Pero, evidentemente, cada cual hace lo que quiere.

¿Por qué no se ha llevado todavía el reglamento de la ILP al Consejo de Ministros?

Ese reglamento ha de pasar por el Consejo de Estado, cuyo pronunciamiento esperamos que sea inminente. Además, un Gobierno en funciones no puede llevar al Consejo de Ministros una norma así. Estuvimos atados de pies y manos desde julio hasta diciembre.

¿Nos espera una legislatura con negociaciones ‘in extremis’ como vimos la semana pasada?

Qué desagradable, ¿verdad? La solución para el Mar Menor, la de trabajar todos juntos, creo que también vale para la política nacional. Espero que se imponga el modelo de cómo resolver los problemas y dejemos de tirarnos los trastos a la cabeza.

Mala calidad del aire en Murcia La ministra, activa en redes sociales, es consciente de los mensajes de los vecinos de Murcia que le piden que actúe ante la mala calidad del aire. «Las políticas ambientales tienen una incidencia directa en la salud», reconoce. Por eso cree que «es bueno recordar que cada cual debe ejercer sus competencias, incluidas las comunidades autónomas», sobre las que recaen, en este caso. «No he tenido ocasión de hablar sobre este asunto con las autoridades de la Región después de la formación del nuevo Gobierno, pero evidentemente lo volveré a hacer», se compromete Teresa Ribera.

Castilla-La Mancha le apremia a modificar las reglas del Trasvase Tajo-Segura.

Trasvase, obviamente, va a seguir habiendo, pero debo respetar los caudales ecológicos y tomar nota de lo que me dice la ciencia. Hay menor volumen de agua disponible, por lo que tengo que incrementar las dotaciones de agua que me permitan asegurar el acceso a agua potable en las comunidades en riesgo. La modificación y actualización de las reglas del Trasvase no es algo que venga de este mandato, sino de enero de 2023. El Consejo de Estado nos conminó, cuando presentamos los borradores de los planes hidrológicos, a que actualizáramos las reglas y, obviamente, tenemos que hacerlo. Lo peor es cuando se toman decisiones de forma anticipada, porque el tren nos arrolla. Lo haremos con total transparencia y con todas las garantías.

Que se pueda producir un trasvase del Ebro para Cataluña es una bomba de relojería para la Región de Murcia.

Nadie ha planteado un trasvase del Ebro en Cataluña. Lo que sí es verdad es que, del mismo modo que yo me he comprometido con los murcianos a hacer todo lo posible para que nunca haya un problema de abastecimiento de agua, me he comprometido con los andaluces y con los vecinos del área metropolitana de Barcelona a que haremos todo lo que esté en nuestras manos para, en situaciones de emergencia, responder con el mismo objetivo. Los umbrales de agua embalsada en Cataluña, están por debajo del 17%. Es una situación durísima, resultado de varios años consecutivos de falta de lluvias y de falta de inversión con anticipación suficiente en recursos extraordinarios. Precisamente, esto lo que quiero evitar en Murcia, en Alicante y en Almería con el Plan Hidrológico del Tajo y del Segura. No queremos que resulte necesario llevar agua en barco a grandes ciudades.

¿Le molesta que sugieran que lo hace ahora porque necesitan los votos de los independentistas catalanes?

Me molesta la demagogia, cuando ponen cosas en mi boca que no he dicho y que son mentira. Me molesta porque la sociedad tiene derecho a vivir tranquilamente sin que le den patadas en el hígado y preocuparse por las cosas importantes. ¿Alguien ha puesto en riesgo el abastecimiento en Murcia? No, al contrario. Pero también tengo que estar pendiente del abastecimiento de agua en la cabecera del Tajo. El agua es un tema suficientemente importante como para que la principal recomendación a cualquier responsable político sea la de ser prudente y contribuir a encontrar soluciones, a facilitar una buena gestión y no a generar agresividad y pánico a través de mentiras. Mezclar este asunto con otros fantasmas es deliberado.