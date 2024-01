El PP mantiene su posición de votar en contra del decreto anticrisis que esta semana debe aprobar el Congreso (el pleno tendrá lugar en el Senado el miércoles por unas obras en la Cámara Baja). Se trata de la primera gran prueba para el Gobierno de Pedro Sánchez, con la extensión de varias medidas anticrisis y en juego están 10.000 millones de euros de los fondos europeos. En este momento, el Ejecutivo no contaría con los votos suficientes porque Junts asegura que votará en contra.

Alberto Núñez Feijóo reiteró su no si el decreto sigue en los términos actuales. Lo hizo en su primer acto en el nuevo año y en compañía del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a poco más de un mes de las elecciones gallegas. El líder del PP aseguró que su partido pretende poner encima de la mesa soluciones pero que "no arreglará los problemas internos del desgobierno" de Sánchez, en clara alusión a que los conservadores no pretenden salvar al socialista de los apuros en los que se encuentra por culpa de sus socios habituales.

En realidad, Feijóo repitió las condiciones que varios miembros de su dirección ya explicaron a finales de diciembre para cambiar el sentido del voto. Es decir, si el Gobierno quiere contar con el sí del PP tendría que modificar sustancialmente el decreto aprobado e incluir la extensión de la bajada del IVA a la luz y también a la carne, el pescado y las conservas.

En aquellos días el responsable de Economía del PP, Juan Bravo, solicitó públicamente una reunión con las vicepresidentas María Jesús Montero y Teresa Ribera para abordar las medidas. Los conservadores aseguran que no han obtenido respuesta.