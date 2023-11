Pedro Sánchez ha llegado, poco antes de las diez y media de la mañana, al plenario en el que se celebra el congreso del Partido Socialista Europeo, que esté sábado clausura el líder español en Málaga. Entre fuertes medidas seguridad, ha sido recibido con un largo aplauso y al grito de "Pedro, presidente" por cientos de militantes, presentes para el mitin que protagonizará esta mañana. En la calle, la llegada del presidente del Gobierno en funciones se produjo de forma mucho más tranquila que el día anterior. La protesta contra la amnistía, está vez, fue bastante tímida.

Y, dentro, todo estaba preparado para arroparlo con sobredosis de cariño. De hecho, buena parte de los ministros socialistas se han desplazado a Malaga para acompañarlo en su primera intervención con los pactos de la investidura ya atados.

Por ejemplo, el titular de Cultura, Miquel Iceta, o la de Ciencia, Diana Morant, se han hecho variados selfies con simpatizantes socialistas mientras se aguardaba la llegada de Sánchez. Para esta jornada de clausura, se han habilitado unas gradas supletorias y los militantes, que habían sido citados allí a las nueve de la mañana, las han ido ocupando progresivamente. Algunos de ellos ha aprovechado la espera para sacar de su mochila el desayuno y dar buena cuenta del refrigerio en sus respectivos asientos.

La derecha no madruga

La derecha no ha madrugado para abuchear otra vez a Pedro Sánchez en Málaga. El hecho de que el Palacio de Ferias estuviese blindado con fuertes medidas de seguridad ha surtido efecto y la protesta ha sido mucho más tímida que la celebrada el día anterior en la Subdelegación del Gobierno.

El perímetro establecido en los aledaños de la sede del congreso socialista obligaba a los manifestantes a situarse a unos 300 metros del Palacio de Ferias. Y allí sólo se ha congregado inicialmente un grupo que rondaba el medio centenar de personas, con banderas de España y pancartas en las que se leía "Sánchez traidor", "el pueblo salva al pueblo", "libertad constituyente" o "separación de poderes".

La posibilidad de que la llegada de Sánchez fuese tempranera llevó a quienes invitaban en las redes sociales a secundar la concentración a explotar la consigna de que se debía estar allí a las ocho y media o las nueve "como muy tarde". Y, en otros casos, la 'quedada' se fijaba en torno al mediodía para, en lugar de darle la bienvenida, "despedir" al presidente del Gobierno en el epílogo de su periplo malagueño. A medida que se acercaba el mediodía, la presencia de manifestantes se ha ido haciendo un poco más nutrida. Y se han gritado proclamas como "Sánchez a prisión", "España no se vende", "No es socialismo, es sanchismo" o "Europa no nos defiende".

Se trata de la segunda manifestación contra el presidente del Gobierno en funciones en estas últimas horas. Su encuentro bilateral del viernes por la tarde con el canciller alemán Olaf Scholz se produjo mientras cientos de personas (medio millar, según datos de la Policía Nacional) se manifestaban frente a la Subdelegación del Gobierno de España en la capital malagueña, el lugar en el que se celebraba la reunión, llegando a cortar el tráfico en medio de un fuerte cordón policial.

Las protestas que replican la agenda malagueña de Pedro Sánchez han sido convocadas por las redes sociales y están siendo apoyadas, al igual que las concentraciones ante las sedes del PSOE, por dirigentes de Vox.

Doblete de Sánchez

Durante la jornada de clausura de este sábado por la mañana, quedará patente que al líder socialista español se le ha cocinado un protagonismo a medida en la programación del congreso europeo de su partido, en sintonía con la trascendencia de su momento político y de su condición de anfitrión.

Pedro Sánchez hará este sábado doblete. Acaparará el plato fuerte con un mitin en solitario, para el que el PSOE andaluz ha movilizado a sus militantes y simpatizantes. Además, estaba previsto un encuentro con otros gobernantes vinculados al Partido Socialista Europeo que participan en el cónclave. Además del cánciller alemán Olaft Scholz, esta cita ha congregado a los primeros ministros de Rumanía, Marcel Ciolacu; Dinamarca, Mette Frederiksen; Malta, Robert Abela; y Kosovo, Albin Kurti.