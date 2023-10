Vox ha dejado en minoría al Partido Popular al votar en contra del techo de gasto presentado hace apenas unas semanas por el Govern balear. Los socios de Marga Prohens han decidido rechazar los presupuestos autonómicos de 2024 después de que el Parlament haya vivido una jornada de tensión máxima durante toda la mañana por la votación de la iniciativa de Vox para implantar la libre elección de lengua en todas las etapas educativas, que no ha conseguido salir adelante. La ultraderecha ya había avisado de que, si los populares no daban apoyo a su iniciativa en materia lingüística, iban a tumbar el techo de gasto.

Vox ha lamentado que el PP tenga "un ánimo un tanto desesperado" para aprobar el techo de gasto a pesar de que incumplen los requisitos: "No cumple la normativa de aplicación, que debe ser coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto". La diputada Patricia de las Heras ha recordado al PP que "no deben olvidar que gobiernan gracias a un acuerdo con Vox", donde según ha expresado "no se prevé" la aprobación del techo de gasto: "Donde sí había pacto era con la libre elección de lengua en los colegios, tenían la oportunidad de hacerlo". Todo ello con un aviso para lo venidero: "Vamos a hacer valor todos y cada uno de sus votos".

En este sentido, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, también ha cargado contra la estrategia de Costa: "Nos ha ofrecido diálogo, hoy, aquí, cuando todos sabemos en qué situación se encuentra. Antes no ha pretendido diálogo ni con sus socios ―los diputados de Vox han asentido con la cabeza― y ha menospreciado a la oposición, estamos donde estamos por su responsabilidad".

Por su parte, Costa ha recriminado a De las Heras que "pensaba que teníamos un pacto" y que el PP está "dispuesto a cumplirlo". "¿El techo de gasto incumple alguna parte del pacto? Incluso nos permitira cumplir una gran parte del pacto como bajar impuestos, pagar la gratuidad 0-3 años o mejorar la atención sanitaria con complementos de dificil cobertura", ha añadido.

Los representantes de Vox también han mostrado su descontento ―incluso han dado la razón al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, cuando ha afirmado que no se debe abroncar a un socio cuando se negocia― con las primeras palabras del vicepresidente del Govern, Antoni Costa. El conseller de Hacienda ha asegurado que "el partido que apoya al Govern se encuentra en minoría y se tiene un pacto de investidura para que no presente una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos, que es el eje vertebrador de cualquier gobierno, siempre que se vaya cumpliendo el acuerdo al cual se llegó. Y así se está haciendo". Desde Vox han dejado claro que el PP no está cumpliendo el acuerdo, tal y como ha quedado claro con el rechazo a la iniciativa sobre la libre elección de lengua.

El Partido Popular ha decidido tumbar, antes de la votación sobre el techo de gasto, la propuesta de Vox para garantizar la libre elección de lengua a partir del próximo curso en Educación Infantil y Primaria. Los populares no han querido apoyar el texto original de la formación ultraderechista, que también incluía la libre elección en todas las etapas educativas a partir del curso 2025-2026, una decisión que ha provocado incluso la intervención de la dirección nacional de Vox. Los de Marga Prohens habían registrado esta mañana nuevas enmiendas al texto de sus socios para corregir las presentadas ayer, aunque al hacerlo fuera del tiempo reglamentario necesitaba la unanimidad de toda la Cámara, algo que no se ha producido.