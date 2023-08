Javier Lambán, que sigue siendo presidente en funciones del Gobierno de Aragón pese a haber transcurrido ya 65 días desde que no pudo revalidar su triunfo enlas elecciones autonómicas, ha aprovechado este martes su presencia en la presentación de la adjudicación de la residencia de Valdefierro para criticar la situación de vacío en la que se encuentra la comunidad.

"Es preocupante la opacidad sobre la naturaleza de esos acuerdos (para formar gobierno), algo que se parece poco con lo que la sociedad nos reclama", ha dicho con humor en su "enésimo último acto" como jefe del Ejecutivo. "No lo digo por ofender. Las cosas con tranquilidad, como lo que vemos a nuestro alrededor que ocurre", ha expresado en relación a la demora que lleva la convocatoria del pleno de investidura.

"Lo veo con preocupación. A mí me preocupa por encima de todo el interés general de Aragón porque nunca se había producido una situación de esta naturaleza" ha continuado Lambán, que ha recordado los comienzos de sus dos legislaturas. "La toma de posesión en la primera (2015) fue a principios de julio. La segunda (2019) llegó más tarde por lo que teniamos que armar" con las diferentes sensibilidades que había en el cuatripartito. "Pero la opinión pública aragonesa no tenía tanta incertidumbre porque se iba informando y ya el 17 de julio se informó de que el 30 de julio se celebraría el pleno de investidura".

El presidente en funciones ha recordado que en esa etapa "jamás se nos ocurrió a nadie pedir permiso a Madrid para ver qué teníamos que hacer o no", ha dicho en referencia al peso que están teniendo las cúpulas nacionales de los partidos en las negociaciones. "Me preocupa que avancen las fechas y que sean decisiones emanadas de Madrid las que estén impidiendo la formación de un Gobierno en Aragón", ha explicado antes de sentenciar: "Los aragoneses hemos aprendido que nos va bien cuando no aceptamos las interferencias de Madrid".

Por eso, Lambán ha querido "insistirle a Jorge Azcón que rectifique las pautas que está utilizando en la negociación, que explique a la opinión pública lo que está pasando y que tome una decisión para formar gobierno", ya que la interinidad en la que se encuentra el Gobierno de Aragón "no es la mejor" de las situaciones. "No dejamos lo que tenemos que hacer, pero lo que podemos hacer esta muy limitado por la Ley".

"Ninguna interferencia de Madrid"

El jefe del Ejecutivo ha insistido en pedir "transparencia, claridad, celeridad y ninguna interferencia de Madrid", ha dicho Lambán, que también ha entrado a analizar la utópica posibilidad de que el PP y el PSOE resolviera la gobernabilidad por medio de un acuerdo.

"Soy un ciudadano que será muy feliz cuando en España este debate se aborde con naturalidad, porque eso significará qie habremos dado pasos de gigante al eliminar el sectarismo, frentismo y la polarización. Pero en las circunstancias actuales estamos muy lejos de la normalidad", ha explicado antes de recordar que a nivel autonómico el PSOE fue puesto por los ciudadanos en la oposición, lo cual "no consiste en echarnos al monte de la radicalidad, sino en controlar al gobierno y tender la mano haciendo propuestas".