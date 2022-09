Se veía venir y así ha sido finalmente. El PSOE opta por retrasar sus primarias para elegir candidato en Madrid, por cálculo estratégico y para tener más margen para aupar a un aspirante con más fuerza que rivalice contra el actual alcalde de la capital, el popular José Luis Martínez-Almeida.

Esta es la decisión de mayor enjundia de las que comunicará este jueves Ferraz a las once de la mañana, cuando dé a conocer la ordenación de sus procesos internos para la designación de los cabezas de cartel de cara a las autonómicas y municipales de mayo de 2023. Y Madrid era la principal incógnita. Sobre todo porque un aplazamiento tenía una lectura nítida: las opciones de la que parecía la candidata natural, la delegada del Gobierno en la región y líder del partido en la ciudad, Mercedes González, menguan. De hecho, en el PSOE ya se daba por descontado en las últimas horas que ella no sería quien se enfrentaría a Almeida, y fuentes socialistas de toda solvencia confirmaban este miércoles a este diario que ella no será ya la número uno.

El presidente, Pedro Sánchez, se ha decantado por un fichaje —bien con carné socialista o un independiente—, apartando de la carrera a González. Una alternativa que ya rondaba en su cabeza, como informaba EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este diario, desde hace semanas.