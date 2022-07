El Gobierno acelera sus planes y el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mueve ficha para impedirlo. Ocho de sus vocales han presentado un escrito a última hora de este martes para forzar la celebración de un Pleno Extraordinario que responda a la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de lograr la aprobación, ya la próxima semana, de la reforma que permitirá realizar nombramientos en el Tribunal Constitucional (TC), logrando así revertir la actual mayoría conservadora de este órgano.

El escrito, al que ha tenido acceso El Periódico de España ha sido elaborado de forma algo precipitada tras tener conocimiento por los medios de comunicación de que el Gobierno había pedido al Congreso aprobar, en el mismo Pleno del debate sobre el estado de la nación, la reforma legal para que el órgano de gobierno de los jueces pueda nombrar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que acabaron mandato el pasado 12 de junio.

En un escrito recogido por Europa Press, el Gobierno pide que el Pleno del Debate sobre el estado de la Nación, previsto entre los días 12 y 14 de julio, incluya el debate y votación de otra serie de textos legislativos, empezando por la iniciativa socialista de reforma de la Ley del Poder Judicial (LOPJ) que permitirá al CGPJ sortear su limitación de competencias por estar caducado y nombrar dos magistrados del TC que les corresponden por cuota.

Por su parte, en el CGPJ piden mantener las dos propuestas que no pudieron discutirse en la sesión del pasado jueves por el fallecimiento de una de las vocales, Victoria Cinto: que el Congreso les tenga que consultar la reforma antes de aprobarla y denunciar la situación ante la Comisión Europea. "La única variación es que justificamos la urgencia en las noticias relativas a que el tema se va a acelerar con ocasión del Debate sobre el estado de la nación", agregan las fuentes consultadas.

En el papel presentado se dice expresamente que "el doloroso fallecimiento" de Cinto impidió que ambos asuntos pudieran pudiera ser objeto de deliberación y de la adopción de los acuerdos que correspondiesen.

"La precipitación con la que se va a llevar a cabo la tramitación de la iniciativa legislativa excluye que se pueda esperar al Pleno de este Consejo previsto para el día 21 de julio de 2022- -cuando estaba inicialmente previsto abordar la reforma-, y que concurran las circunstancias de urgencia que motivan que se solicite la celebración de un Pleno extraordinario", añaden.

Antes en el CGPJ

De conformidad con lo establecido la ley, el Pleno extraordinario que deberá tener lugar dentro de los tres días siguientes a la presentación de esta solicitud, lo que supone que se celebrará antes del Debate sobre el estado de la nación en el Congreso que incluye la reforma criticada.

La postura de los vocales firmantes, todos designados en su día a propuesta del PP; es muy crítica con la reforma del Gobierno, que persigue que el CGPJ siga sin poder realizar designaciones con excepción de los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde. La iniciativa es vista como una mera utilización del órgano de los jueces para los intereses del Ejecutivo de Pedro Sánchez por un amplio grupo de vocales, no sólo los designados por el PP.

La comunicación a la UE es el que motiva más recelos en los vocales no firmantes de la propuesta, por lo que parece probable que pueda ser eliminado del acuerdo que salga finalmente adelante.

En el trasfondo del movimiento del Gobierno se encuentra el consenso que se precisa para que el órgano de gobierno de los jueces elija a sus dos magistrados del TC, que por tradición no escrita deben ser uno de sensibilidad progresista y otro conservadora. Algunos de los vocales consultados no descartan que, como respuesta a los manejos del Gobierno, se haga difícil alcanzar los doce votos que se precisan para hacer cada uno de esos nombramientos de magistrados del TC.

Posición de Lesmes

Por su parte, y antes de conocer esta iniciativa el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha asegurado este martes en Galicia que "no es una buena noticia" que el CGPJ "no recupere sus competencias" para nombrar a sus magistrados, aunque ha matizado que está de acuerdo con la recuperación de competencias respecto al Tribunal Constitucional.

Consultado sobre las últimas declaraciones sobre que el Consejo General del Poder Judicial responde a la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y no a la realidad actual, Lesmes ha defendido el respaldo obtenido en su momento, según informa Efe. "Este CGPJ, cuyos miembros fueron designados en diciembre de 2013, obtuvo un respaldo de la Cámara de más de un 90 por ciento de los diputados de entonces. Me remito a los diarios de sesiones. Es decir, no fue la mayoría de Mariano Rajoy, fue una inmensa mayoría de aquella cámara la que votó a los vocales de este Consejo. Más de un 90 % de los diputados votaron a los veinte vocales del Consejo. Por tanto, tiene una legitimidad plena en ese sentido", ha destacado.