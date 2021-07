El Gobierno entiende que no hay mimbres para la renovación institucional. Que el PP "ha hecho una elección", la de bloquear los órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que mantendrá el pulso hasta el final. Es la percepción que tiene Pedro Sánchez, que considera además que el único instrumento que le queda es presionar a Pablo Casado para que cumpla con el mandato de la Carta Magna.

El pasado miércoles, el presidente ya aseguró a la prensa que la cuestión del atasco institucional quedaba en manos de los grupos, no de una llamada que él hiciera al líder del PP. Se lo dijo a los periodistas en Nueva York, antes de que su nuevo titular de la Presidencia, Félix Bolaños, comenzara una primera ronda de contactos con las formaciones parlamentarias. Pero este viernes (madrugada del sábado en España), en el cierre de su gira económica por Estados Unidos, y ya en Palo Alto, en California, ya tenía el reporte de esas conversaciones telefónicas y la conclusión de que el PP, con cuya portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, habló el ministro, no va a ceder.

Bolaños, dijo Sánchez desde el campus de la tecnológica HP (donde se reunió con inversores y emprendedores españoles), le trasladó este viernes que "no parece que el PP tenga ninguna voluntad de cumplir con la Constitución". "Porque de eso estamos hablando", de "cumplir con la Constitución", denunció. El "bloqueo" ejercido por los conservadores sobre las instituciones "no tiene sentido" y es "inédito" -el mandato del actual CGPJ venció hace más de dos años y medio, y su composición, recordó, responde a la mayoría absoluta que tenía el PP cuando se formó, en 2013-. "Por eso pediré al PP que cumpla con la Constitución y permita el desbloqueo", aseguró, máxime cuando estamos en un momento de emergencia sanitaria y es "aún más importante reforzar" las instituciones y propiciar su relevo.

El presidente cuenta que Bolaños le trasladó que "o parece que el PP tenga ninguna voluntad de cumplir con la Constitución"

El Tribunal de Cuentas se sumó precisamente este viernes a la lista de órganos constitucionales paralizados, tras agotarse el periodo por el que fueron elegidos, de nueve años. Están bloqueados el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. En febrero, en unas conversaciones que precisamente pilotó Bolaños -en aquel momento era secretario general de la Presidencia del Gobierno- con los populares, solo se desatascó RTVE, pero las negociaciones saltaron por los aires por el desacuerdo en torno al Poder Judicial, al vetar los de Casado dos de los nombres planteados por el Ejecutivo de coalición (sugeridos por Unidas Podemos).

Que "asuma el resultado"

El Gobierno reconoce que no tiene mucho margen de maniobra. Y Sánchez, pese a las presiones de los morados para que cambie la ley y rebaje las mayorías necesarias para renovar las instituciones, no piensa tocar la legislación. Los periodistas le inquirieron durante la rueda de prensa en Palo Alto qué alternativa tiene el Ejecutivo. "Si me preguntan qué medida voy a tomar, simplemente [voy a] recordar, recordar y recordar a la oposición que tiene que cumplir con la Constitución española", insistió. Lo "primero a cambiar", añadió, es que la oposición "asuma el resultado electoral", digiera que "está en minoría" y desde esa posición "participe" de la "regeneración institucional".

"Si me preguntan qué medida voy a tomar, simplemente [voy a] recordar, recordar y recordar a la oposición que tiene que cumplir con la Constitución", sostiene

Vista la actitud del PP expresada a través de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, el presidente entiende que no arreglaría nada una llamada directa a Casado. De hecho, en una charla informal con los periodistas, posterior a su rueda de prensa en el cuartel general de HP, afirmó que los populares "han hecho ya una elección". ¿Aguantará con su actitud de bloqueo hasta el final de legislatura, en 2023?, le cuestionaron. "Eso me pregunto yo, pero no soy el PP", respondió. Los populares vetaron en febrero, cuando estaba cerca el acuerdo para el CGPJ, al magistrado José Ricardo de Prada, y desde entonces han puesto como condición que se preserve la "independencia" de los jueces y se cambie la ley para que sean los magistrados los que elijan a los vocales del turno judicial. Se apoyan en que lo pide la Comisión Europea. Bolaños, en cambio, subrayó el pasado miércoles que Bruselas "solo" pide que la institución se renueve ya, sin más demoras.

"Trasladar la esperanza"

El PP ha cargado contra el líder socialista en los últimos días, además, por su viaje a EEUU, en el que no se agendó ninguna cita con Joe Biden, porque no se buscó, según ha venido recalcando la Moncloa, ya que el propósito de la gira era otro, la atracción de inversiones para España en un momento crucial, cuando ya sale del túnel de la pandemia y Bruselas ha aprobado el plan de recuperación. "El viaje a EEUU de Sánchez abochorna a España. Biden le vuelve a dejar plantado cuando acaba de recibir a [Angela] Merkel y al presidente de Ucrania en unos días. Del ridículo de los 29 segundos de pasillo a entrevistas para atacar al PP y al embargo a Cuba. No se puede caer más bajo", escribió Casado en Twitter.

"Nosotros tenemos activada siempre la maquinaria para tener el contacto con el presidente de EEUU cuando sea, faltaría más", remarca

Para Sánchez, es pertinente "una reflexión". "Hemos venido aquí, a EEUU, a hablar bien de España -se defendió-, a situar a España en el radar de las muchas de las potenciales inversiones de grandes corporaciones digitales, energéticas, de fondos de inversión que puedan situarse en España y participar de forma activa" de la recuperación de la economía. A juicio del presidente, los partidos "tendrán que decidir de qué parte están, de qué lado se sitúan, del lado de la recuperación, de hablar bien de España para que vengan más empresas y se atraigan más inversiones internacionales, o que nos quedemos en la crispación y en la confrontación, y eso no se lo merecen los ciudadanos". Lo que se merecen, siguió, es "trasladar esa esperanza", esa visión de "hacer las cosas mejor" y de "superar la pandemia", desde el punto de vista sanitario, económico y social.

Respecto a una futura entrevista con Biden, Sánchez dejó la puerta abierta. "Nosotros tenemos activada siempre la maquinaria para tener el contacto con el presidente de EEUU cuando sea, faltaría más", respondió. Ahora bien, la "colaboración" con la actual Administración americana es "muy positiva a todos los niveles", y recordó que de hecho la ministra de Industria, Reyes Maroto, que le ha acompañado en esta gira, se reunió el pasado martes con dos miembros del Gabinete de EEUU, Gina Raimondo y Katherine Tai.