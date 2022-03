Entrevistas a peregrinos feitas polo alumnado de 2º da ESO do CPR Padres Somascos - Fundación Educere

Hoy voy a entrevistar a mi padre, el cual hizo el Camino de Santiago.

-¿En qué año hiciste el Camino?

-Hicimos el Camino de Santiago en 1993 que fue el primer año en que se empezó a promocionar el Camino Portugués .También fue el primer año de la mascota que se llamaba Pelegrín.

- ¿Qué camino hicisteis?

-En esos años no existía el Camino de la Costa como se conoce ahora, así que hicimos el Camino Portugués que pasa por Tui, pero salimos desde A Guarda y ese primer tramo lo hicimos por carretera.

- ¿Cómo hicisteis el Camino de Santiago?

-Lo hicimos en bicicleta de montaña. Éramos 5 amigos y en ese tiempo no había albergues de peregrinos y teníamos que llevar nuestras tiendas de campaña y mochilas en las bicicletas.

- ¿Cuántos días tardasteis en completar el camino?

-Salimos de A Guarda el 27 de Julio y llegamos a Santiago el día 29 por la tarde.

- ¿Qué tramo fue el más duro?

-Habíamos dividido la ruta en 3 etapas: La primera fue desde A Guardia hasta Porriño, la segunda Porriño- Padrón y la tercera desde Padrón hasta la Catedral de Santiago. La etapa más dura fue la segunda, ya que hicimos más kilómetros.

- ¿Qué diferencias crees que hay desde el primer Xacobeo y el actual?

-La diferencia es abismal. Ahora el Camino está muy bien señalizado y hay muchos albergues donde poder dormir. Me acuerdo de que la noche que pasamos en Padrón, dormimos en unas tiendas de campaña del ejército que estaban colocadas en el patio de un convento.

- ¿Qué hicisteis al llegar a Santiago?

-Al llegar a la puerta de la Catedral fuimos a recoger la Compostelana, que es el certificado de haber realizado el Camino de Santiago . Después fuimos a la Catedral.

- ¿Cómo se certifica la Compostelana?

-En la parroquia de A Guarda antes de salir, recogimos el Certificado de paso que es un papel donde se ponen los sellos de establecimientos por donde se va pasando y se entrega al llegar a Santiago.

- ¿Cómo hicisteis para volver?

-Dormimos una noche en Santiago en un camping y al día siguiente, después de comer, metimos las bicicletas en el tren hasta Vigo y después hasta A Guarda. Lo hicimos en bicicleta, pasando por Baiona.

- ¿Volverías a hacer el Camino de Santiago?

-Si, lo repetiría, pero no en bicicleta, lo haría andando por el camino de la Costa.

Entrevista Camino de Santiago Sofía Alonso Dorado

Hola, a todos. Os presento la entrevista que he tenido con un experimentado peregrino. Espero que os guste.

Entrevistador: Hay muchas variantes del camino y distintas formas de hacerlo, ¿cuáles elegiste tú?

Peregrino: Escogí el camino francés, uno de los más masificados, y lo hice a pie.

E: ¿Qué trayecto hiciste ?

P: Hice un tramo desde Sarria que en total son unos 115 km. Cuando haces el camino a pie y quieres conseguir la compostela es necesario recorrer 100 km, si lo haces en bici, el mínimo es 200km.

E: ¿Qué es la compostela?

P: Es un certificado que indica haber hecho el camino.

E: ¿Y cómo se consigue?

P: Primero necesitas la credencial del peregrino. Es un papel donde irás poniendo sellos que verifiquen tu recorrido. El tramo que hice se divide en cinco etapas, es decir cinco días. Cada día

deberás pedir dos sellos. Pueden conseguirse en albergues, iglesias y muchos comercios a lo largo del camino.

E: Cuando caminas muchos kilómetros al día es un cansancio añadido llevar una mochila, ¿qué consejos darías sobre el contenido de una mochila a un peregrino inexperto?

P: Aconsejaría que solo se lleve lo necesario, nada más. Cada gramo cuenta y más si tú mismo vas a soportar el peso.

E: ¿Has conocido a mucha gente a lo largo del camino?

P: Sí, el problema son las nacionalidades. Cuando llevas horas caminando y estás realmente cansado no te apetece traducir un diálogo. A pesar de esto, la gente es majísima y al final aprendes

mucho de desconocidos.

E: ¿Qué remedio darías contra las ampollas?

P: Para empezar, evitarlas. Acabar con la fricción con cintas o cremas hechas especificamente para eso. También es bueno dejar respirar el pie cada cierto tiempo. En internet hay instrucciones sobre qué hacer si te sale alguna ampolla.

E: ¿Algún consejo más general que quieras añadir?

P: Intentar disfrutar del camino, si es con amigos mejor. Pensar en el tiempo que va a hacer, porque es muy imprevisible y al estar en Galicia va a llover casi seguro. Recomiendo conseguir la

compostela porque es algo que te va a recordar lo que hiciste, todos los kilómetros que recorriste y la experiencia que te queda.

Entrevista por Rut Martínez Adrover

- Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a nuestra entrevista con Juan Ramón, quien nos contará sobre el Camino de Santiago. ¿Cuéntanos como fue tu experiencia?

- Hola a todos y encantado. La verdad es que fue una experiencia genial , la cual me gustaría repetir, ya que fue inolvidable y llena de alegrías. Lo hice en un entorno agradable lleno de compañerismo y con personas muy amables que mejoraron la experiencia.

- ¿Qué camino hiciste?

- Hice el camino de Portugal.

-¿Y cuánto tardaste?

- Tardé alrededor de una semana.

-¿En qué estado estaba el camino?

-El camino estaba bastante bien , aunque había algunas partes no tan cuidadas por la cantidad de gente que pasa y las hierbas silvestres, pero generalmente estaba limpio y despejado.

- ¿Qué fue para ti lo mejor de este viaje?

- Para mi lo mejor de todo esto fue el conocer gente nueva y visitar nuevos lugares en los que nunca había estado.

- ¿ Qué crees que hace esta actividad tan interesante?

- Yo creo que es por todo lo que se vive, pues hay lugares de todo tipo , los cuales te dejan con un poco más de sabiduría y alguna anécdota que vas sumando a las experiencias de vida.

- ¿Podrías contarme alguna?

- Claro. Una tarde estaba caminando cuando siento unos ruidos ,sin embargo no les di importancia. Resultaba ser un pato bebé que no paraba de seguirme pues fui lo primero que vio y me tomó como su madre. Como no podía dejarlo a su suerte, porque no sabía de donde venía , lo adopté y lo llamé Firulais.

Otra vez estaba pasando por mi pueblo ,así que como estaba oscureciendo decidí visitar a mi familia.

- Gracias , Jose Ramón. Ha sido un placer.

- Estoy para lo que quieras, chao.

Mia Calafé Álvarez entrevista a Andrea González Fernández

-¿Qué ruta hiciste?

-Hice el Camino Portugués por la costa.

-¿Desde dónde saliste?

- Desde O Porto.

-¿Cuánto tiempo te llevo?

- 12 días

-¿Qué media de kilometros por día hiciste?

-20 km

-¿Qué lugares te llamaron más la atención?

- La propia ciudad de O Porto,el balneario de Mondariz,Pontevedra y Padrón.

-¿Fuiste sola o con más gente?

-Acompañada de mis amigos

-¿Qué te impulso a hacer el Camino?

-Las ganas de tomarme un tiempo de descanso en mi trabajo y pasarlo bien de una forma diferente con mis amigos y a la vez disfrutando de los paisajes que nos ofrece el Camino.

-¿Qué sensaciones tuviste?

-Me sentí satisfecho por haber conseguido llegar al final y a la vez reventada de cuerpo completo porque es un largo camino.

-¿Conociste a mucha gente?

-Sí ,conocimos mucha gente en los albergues y a la hora de acabar el día íbamos a tomar algo con ellos e hicimos buenas amistades.

-Si lo tuvieras que repetir, ¿cambiarías el recorrido o la época del año en la que lo hiciste?

- La época del año considero que fue la más adecuada(septiembre)ya que no pasamos ni mucho frío ni mucho calor y si tuviera que repetirlo, sí que cambiaría la ruta para variar. Haría el camino francés.

-¿Tienes alguna anécdota graciosa que puedas contar?

Un día que nos llovió mucho, tuvimos que refugiarnos durante un rato y resulta que la zona por la que íbamos en ese momento ,no estaba muy poblada, entonces tuvimos q llamar a la puerta de una casa y ahí pasamos un par de horas hasta que paró de llover.

La señora nos invitó a una bebida caliente y resulta que era un licor que nos hizo escupir.

- ¿Qué sentiste al llegar a la catedral?

-Satisfacción al haber conseguido mi objetivo y realización personal.

-Crees que es una experiecia que mucha gente debería hacer?

- Sí, ya que es un logro que te queda de por vida y un bonito recuerdo del que no te olvidarás.

-Al pasar tantos momentos con tus amigos ,¿tuvisteis algún enfrentamiento?

Por suerte no ,es gente que conozoco de toda la vida y además al saber los puntos débiles de cada uno, supimos como lidiar con ellos sin la necesidad de enfadarse unos con otros.

Y al final íbamos a pasarlo bien por lo que no íbamos en busca de ningn tipo de enfrentamiento.

- Gracias, de nuevo. Ha sido un placer, Andrea.

María Fernández Baz

Os invito a leer esta entrevista. Os revelará algo más sobre el Camino de Santiago.

-¿Qué sentiste al llegar a Santiago ?

-Pues me sentí muy feliz de conseguirlo y un alivio increible de completar ese “reto” que me propuse.

-¿Alguna anécdota que te pasó?

-Un día por un tramo que era como de bosque me encontré a un jabalí y empecé a correr hacia atrás hasta que se fue.

-¿Por qué decidiste hacer el Camino de Santiago?

-Hice el Camino porque quería saber lo que se sentía al caminar tanto y tanto tiempo, y porque me gusta probar nuevas experiencias.

-¿Hiciste algún amigo por el Camino?

-No, pero eso no cabe que saludase a los peregrinos como yo.

-¿Sufriste mucho al hacerlo?

-Un poco ya que acabas con los pies destrozados y con ampollas de tanto caminar , y en algunos momentos estaba muy cansada de tanto andar

-¿Cuál fue el peor lugar en donde dormiste?

-El peor lugar en donde dormí no me acuerdo su nombre ni en donde fue , pero me acuerdo que esa noche no pude dormir porque tenía pesadillas y al día siguiente estaba muy cansada.

-¿Te caíste alguna vez ?

-No, pero varias veces me tropecé.

-¿Y por último alguna vez lloraste porque te frustraste o te enfadaste porque las cosas no salieron como esperabas?

-Llorar no llore porque yo no soy de llorar ,pero si me enfadé alguna vez porque tenía planeado una cosa pero salió mal y porque algunas veces me levantaba de mal humor.

El malhumor se me iba nada más empezaba a caminar...El Camino es terapéutico.

Laura Quintana Fernández

-Hola Pablo, te voy hacer unas preguntas sobre el camino de Santiago

-Hola Laura, adelante.

-¿Con quién lo hiciste?

- Con unos amigos de verano

-¿Cuándo lo hiciste?

- En 1999.

-¿Desde dónde lo hiciste?

- Desde Sarria.

- ¿Lo volverías a hacer?

- Sí, me encantaría .

- ¿Qué fue lo que más te gustó?

- Pasar tiempo con mis amigos mientras hacíamos algo que requiere esfuerzo .

- ¿Recomiendas hacerlo?

- Sin duda¡ sí!

- ¿Tienes alguna anécdota graciosa?

- Síi, mientras caminábamos nos encontramos a una mujer con su hijo, el niño estaba llorando y pataleando, entonces la madre dijo: como no te calles le digo a esos peregrinos que te lleven con ellos. La verdad que nos reímos mucho y el niño paró de llorar enseguida.

- JAJAJAJAJA bueno, muchas gracias por responder estas preguntas.

- Nada, un placer, Laura.

Marta Rodríguez Lomba: Entrevista a mi madre

- Mi madre es una gran peregrina. Leed lo que me contó.

-¿Por qué hiciste el camino de Santiago?

-Lo hice dos veces, la primera vez que hice el camino, fue porque una compañera del instituto me propuso hacerlo desde Roncesvalles (Francia), una semana antes de fin de año, así cuando llegásemos a Santiago, aprovecharíamos la apertura oficial y solemne de la puerta santa. Pero en esa ocasión le dije que no, yo era menor de edad y posiblemente en mi casa no me habrían dejado.

La segunda vez, fui cuando pertenecía al Grupo juvenil por el Papa Juan Pablo II. Era un grupo de jóvenes de todo el mundo, que íbamos siguiendo al Papa por aquel entonces. He podido compartir experiencia realizando primeramente un encuentro en Madrid. He conocido a muchas personas y en especial a personas de Vigo que me volvían a poner en mis planes realizar el Camino de Santiago.

Sería por el mes de marzo si no me equivoco y aquella vez si acepté. A pesar de que el clima no nos acompañó, lo hicimos en 3 días. .

-¿Qué camino hiciste?

El camino Portugués ( desde A guarda a Santiago de Compostela).

-¿Cuántos días necesitaste?

-3 días

-¿Fuiste sola o acompañada?

Lo realicé con mis amigas y con mi pareja.

- ¿Qué emociones sentiste ?

Pues las emociones y sentimientos básicos; miedo, sorpresa, curiosidad, ira, culpa, tristeza, seguridad, asco y alegría. Y si no todas, muchas de eelas en un tobogán emocional de superación personal que no había sentido antes.

- Anécdotas que te hayan pasado.

-Meter compresas sin alas de platillos en el calzado para mantenerlos secos por unos minutos por la lluvia, por ejemplo,o hablamos del rollo del papel higiénico que nos parecía cachondeo pero más de alguna llegó corriendo a algún bar o...si no te coincidía...de monte. ¿Me entiendes,no?

En Barro la segunda vez que hice el camino, destrocé mis tobillos, me hice un esguince dado que habían rellenado un tramo de monte con piedras del ferrocarril...de estas insensateces que se cometen a veces...

-Y por último, ¿qué te pareció la experiencia?

Me ha aportado mucho. No sabría explicarlo, el caso es que quiero repetirlo.

Jorge Vaquero Martínez

Hoy , voy a entrevistar a mi padre, que ha echo el camino de Santiago dos veces y supongo que tendrá muchas cosas que contarnos.

-¿En estas dos veces que has echo el camino, como te has sentido?¿volverías a repetirlo?

-La verdad es que hacer el camino de Santiago te hace sentir muchas emociones , desde orgullo porque ves que lo estas consiguiendo hasta soledad , porque pasas mucho tiempo sin ver a tus seres queridos . Ahora mismo no lo volvería a hacer, porque no tengo apenas tiempo y si lo tengo, prefiero estar con mis hijos.

-¿Cuál fue la vez que mejor te lo pasaste haciéndolo, la primera ves o la segunda ?

-Sin duda me lo pase mejor en la segunda , porque ya no era novato, sabia lo que tenía que hacer, ademas lo hice en bici, y se me hizo más llevadero .

-¿Qué tal se duerme en los albergues ?

-Depende del albergue pero en la mayoría bastante bien, ademas te encuentras a otros peregrinos y compartes tus aventuras con ellos .

-Por tu experiencia ¿qué recomiendas hacerlo solo o acompañado?

-No me decanto por ninguna de las dos , porque si vas solo estas más centrado y acabas antes el camino , pero si vas con amigos no te aburres y puedes apoyarte en alguien . Las dos son buenas experiencias .

-¿Para ti cuál es el tramo más bonito del camino?

-Para mi fueron los 15 últimos kilómetros del camino Francés , como mucha gente dice, además de sus bonitos paisajes , ya vas sintiendo el esfuerzo y orgullo de acabar el camino.

-Respecto al clima , supongo que al haberlo hecho dos veces te has topado muchos tipos diferentes , ¿háblanos de ellos ?

-Sí, tienes razón ,hay mucha variedad de climas en el camino pero el que más recuerdo eran los vientos de la costa del camino Portugués, aquellos vientos eran fríos y fuertes y formaban un gran oleaje .Llegué a pasar miedo.

-¿Cuál es la sensación que sentiste al llegar a Santiago?

-En ese momento te acuerdas de todos los tramos duros que tuviste que pasar y estas súper orgullosos de ti mismo porque lo has logrado, pero luego te acuerdas que tienes que volver y hacerlo de nuevo y se te quita la ilusión .

-Gracias por esta entrevista y por dedicarme este tiempo

- No hay de que .

Irene Lira Berridy

Hola, hoy vengo a haceros una serie de preguntas sobre vuestra experiencia haciendo el camino de Santiago.

-¿Os gustó la experiencia vivida?

-Sí, nos gustó mucho la experiencia. Fue increíble.

-¿Tuvisteis algún inconveniente, problema, susto?

-Nuestro mayor problema fue que discutimos desde el primer minuto.

-Pese a todo, ¿lo repetiríais?

-Sí, lo repetiríamos pero cuando tengamos más tiempo o ya estemos jubilados. Las riñas son, ahora, una anécdota simpática, pero el no tener tiempo...

-¿Fue duro?

- Sí, fue bastante duro, ya que la primera etapa hicimos 42 kilómetros, lo cual fue un desacierto porque fue una etapa muy larga para el primer día y llegamos con muchos dolores, así que fue muy duro levantarse al día siguiente, sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta de lo fuertes que somos y cómo hay que encarar ciertas dificultades.

-¿Que recorrido hicisteis? ¿Cuánto tiempo os llevó?

- Nosotros fuimos desde Redondela hasta Santiago. Llegamos en tres días. Hoy, se me antoja poco trayecto, pero no contábamos con más días.

-¿Hace cuánto tiempo lo hicisteis?

- Lo hicimos antes de la pandemia, en el año 2014-2015.

-¿Os tuvisteis que apuntar o pagar para hacer el camino?

No, lo único que tuvimos que hacer ,fue solicitar la credencial para obtener la compostela.

-¿Cuánto dinero más o menos necesitasteis?

- Eso depende mucho de la persona, pero nosotros gastamos más o menos setenta euros al día entre los dos.

-¿Tuvisteis algún límite de tiempo?

-No, el tiempo que tardes depende de cada uno, de tus fuerzas y resistencia, sobre todo.

-¿Necesitaste entrenar o poneros en forma?

-No mucho, pero salíamos a correr por las mañanas para que no se hiciese tan pesado, ni tan duro.

-¿Tenéis alguna anécdota graciosa?

-Pues la verdad que la mejor que tenemos nos pasó el primer día. Íbamos tan tranquilos caminando, y decidimos bajar hasta la playa para descansar unos minutos. Al subir estábamos entretenidos hablando y nos dimos cuenta que estábamos haciendo el camino al revés. Menos mal que no tardamos mucho en enterarnos y pudimos dar la vuelta y seguir en el camino correcto.

Javier Domínguez Lomba

- Tengo a mi lado un experimentado peregrino ,que tiene la amabilidad de contestar a mis preguntas.

-¿Por qué quisiste hacer el camino de Santiago?

- En parte para saber que se sentía al hacerlo y para disfrutar del aire libre.

- ¿Y qué sentiste?

-Tranquilidad, bienestar y cansancio en algunos tramos.

- ¿Cuánto tardaste en hacerlo?

- Un mes, mes y medio pero haciendo bastantes parones.

-¿Cuándo lo hiciste?

Lo hice hace 15, 16 años.

- ¿Qué pensaste cuando llegaste a Santiago?

-Pensé en sentarme, contemplar la catedral y verla por dentro, no pensé en otra cosa.

- ¿Qué ruta hiciste?

-Hice la ruta portuguesa, ya que era la que más cerca tenía de todas.

-¿La hiciste porque tenías algún propósito que cumplir o por pasatiempo?

Ni propósito ni pasatiempo fue por una apuesta que había hecho con unos amigos .

-¿Alguna anécdota?

Sí, un amigo estaba tranquilo al lado de un árbol viendo un conejo. Había dicho que se lo iba a comer y cuando se da la vuelta se encontró con un buey en frente suya que estaba pasando y le dio un susto que dio un bote.

- ¿Tuviste miedo o algo?

Sí, eran las 21:00 y estábamos montando la tienda cuando oigo un ruido que se parecía a un bramido o a un aullido, pero miro y no hay nada ,no le doy importancia. A los 15 minutos, otra vez.Le pregunto a mis compañeros si lo oyeron y me dicen que sí. Iluminamos con la linterna el lugar de donde venía el ruido y nada...Así un buen rato. Nunca supimos qué era. Fue un gran susto.

- Para acabar ¿Lo disfrutaste?

Mucho .Es una experiencia casi inigualable por el tiempo que conlleva y lo preparado física y mentalmente que hay que estar y lo recomiendo a todo el mundo que al menos haga un tramo.

- Gracias, Amigo. Buena suerte. Buen Camino.

Y aquí acaba la entrevista a mi tío

ENTREVISTA PEREGRINO CAMIÑO DE SANTIAGO

(Entrevistador)- ¡Hola! Buenos días, ¿qué tal estás?

(Peregrino)-Hola, estoy bien ¿y tú?

(Entrevistador)-Me alegro, cuéntanos un poco sobre como fue tu experiencia haciendo el Camino.

(Peregrino)-Bueno, yo hice el camino Portugués de la costa ya que soy de A Guarda, para mi fue una muy buena experiencia y lo recomiendo hacer a las personas que les guste la aventura, puesto que cada día está lleno de cosas nuevas, de sorpresas, de gente que se cruza, que va contigo hasta el final, que permanece más allá de Santiago...muy recomendable.

(Entrevistador)-¿Qué haceis los peregrinos cuando llegais a Santiago de Compostela?

(Peregrino)-El mayor ritual de todo peregrino al llegar a Santiago de Compostela es, precisamente, postrarse ante el Apóstol y meditar frente a sus restos. Es aquí donde se encuentra la imagen policromada del siglo XIII que representa al Apóstol como un peregrino más, el primero.

(Entrevistador)-Muchas gracias por tu colaboración. Me has contagiado el espíritu del Camino...

(Peregrino)- De nada, es un placer.

Daniel Coballles Alonso entrevista Camino de Santiago a Agustín Fernandez

-¡Hola!

-¡Hola! ¿Qué tal?

-Bueno,Santiago, vamos al grano¿ qué fue lo que más te gustó del Camino?

-Bueno, todo en general, fue una experiencia enriquecedora en la que pude estar con mis seres queridos.

-En algún momento del camino¿ pensaste rendirte?

-Siempre hay momentos de mucho cansancio pero no,nunca pensé en renunciar.

-¿Qué fue lo que te inspiró a hacer el Camino?

-Fue una promesa que tenía desde pequeño y tuve la oportunidad de cumplirla.

-¿Cuánto tiempo te estuviste entrenando fisicamente para hacerlo ?

-Estuve entrenando 15 días .Caminaba diariamente para ese momento.

-¿Le recomiendas a la gente hacer el Camino?

-Si, fue una experiencia maravillosa y la repetiría ,sinceramente.

-¿Tienes alguna anécdota en especial que te resultara simpática?

-Si, la verdad que al principio del camino nos encontramos a un portugués,pero no entendía el español y yo le estuve hablando dos horas sin que él dijera una palabra. Tardé en darme cuenta y al final quedé un poco avergonzado .

-¿Dónde te alojaste durante el Camino?

-Estuve durmiendo en albergues y la verdad fue una expereincia genial, porque pude socializar con mucha gente y conocer nuevas personas que aportaron alegría y aventuras que quedan en mis recuerdos para siempre.

-¿Volverías a hacer el Camino?

-Si,ero ahora mismo no tengo ni el fondo físico suficiente ni el tiempo para volver a hacerlo.

Y me queda pena, pero, pienso que las circunstancias de mi vida cambiarán y podremos ponernos en camino, de nuevo.

-Muchas gracias , Santiago, por tu testimonio.

Cayetana Berrecoso Alonso, entrevista a mi padre sobre el Camino de Santiago

- Hola, papi. Gracias por ayudarme a hacer esta entrevista. Eres el mejor, ¿en qué año hiciste el Camino de Santiago?

. En el año 1993, El Renacer del Camino de Santiago.

- ¿ Cuántos días tardaste en hacer el Camino de Santiago ?

. Tardé cinco días.

- ¿ Desde dónde empezaste el camino ?

. Desde Tui (Pontevedra)

- ¿ Junto a quién hiciste el camino ?

. Junto a unos compañeros de un curso de informática que estaba haciendo.

- ¿ Tuviste alguna complicación durante el trayecto ?

. Sí, además de no estar preparados fisicamente para hacerlo, nos topamos con un ciclón llamado “Ortensia” , con vientos muy fuertes y muchísima lluvia.Dormíamos en tiendas de campaña, ya que en esa época no estaban preparados los albergues y nos tuvieron que evacuar a las tres de la mañana, por el desbordamiento de un río.

- ¿ Qué fue lo primero que hiciste al llegar a Santiago ?

. Sentir muchas emociones; Felicidad, superación y paz.

- ¿ Te gustó la experiencia ?, ¿ La volverías a repetir ?

. La experiencia se la recomiendo a todo el mundo, y sí, la volvería a repetir.

Y te la recomiendo a ti en especial. Ya estoy preparando las mochilas para hacer algún tramito este año, así que prepárate, Cayetana.

Carmen Baz González

Hoy entrevisté a mi madre. Ella hizo el camino de Santiago, y me parece un claro ejemplo de motivación y de nunca rendirse.

-¿Cuántas veces has realizado el Camino de Santiago?

-Yo hice el camino dos veces, uno con mis padres hace 12 años y en 2014 con mis amigas.

-¿Qué es el Camino de Santiago, qué te transmite?

Hacer y acabar el camino me transmitió alegría, dado que logré conseguir mis metas, aunque pasé por frustación porque es tanta la distancia que hay que recorrer, que pensaba que no lo conseguiría nunca.

Hoy en día me transmite mucha felicidad decir que soy de las pocas personas que consiguió acabarlo y por encima dos veces.

-¿Cúales son las mayores preocupaciones diarias del camino?

En el camino yo sufrí muchas preocupaciones, como el miedo al calor, a las heridas que me hice andando tanto...

-¿Por qué decidiste realizar el Camino?

-La decisión de hacer el Camino, la primera vez fue porque mis amigas me hablaban muy bien de ese recuerdo que ellas tenían , y mis padres querían hacerlo por orgullo, entonces decidí realizarlo con ellos.La segunda vez fue porque queríamos vivir una experiencia emocionante juntas.

-¿Tiene alguna anécdota graciosa?

-Tengo varias, una de ellas es que habíamos reservado ya varios albergues para quedarnos todas las noches, y cuando llegamos el tercer día donde pensábamos que estaba, allí no había nada, caminamos horas y horas más hasta las 2 de la mañana que encontramos el que tenía que estar donde nosotras pensábamos, pero en realidad luego le dijimos al encargado que no estaba donde ponía Internet, y nos dijo que sí, luego nos dimos cuenta que no lo encontrábamos porque leímos mal con el cansancio que llevábamos.

-¿Qué llevaste la primera vez ?

-Mis padres me dijeron que tenía que llevar una cantimplora, un saco de dormir, una gorra para el sol, una linterna, medicinas, gafas de sol, toalla, bañador, un poncho y protector solar.

-¿Qué etapa te costó más?

-Yo creo que la subida a Pola de Allande

-¿Que dirías a todas las personas que quieren hacerlo hoy en día?

-Que se animen, porque aunque hay malos momentos, que no lo niego, merece la pena, descubres un montón de cosas, te lo pasas muy bien y más si eres una persona que te gusta andar, y sobre todo, ves algunos paisajes preciosos.

-Mamá ,me has dejado con ganas de más, ¿podríamos ir este año?

-...

Álex Sierpes Pereira

-¿Con cuántos años hicisteis el camino de Santiago?

-Bueno nosotros lo hicimos con 10 años y con mis padres.

-¿Cuántas etapas hicisteis del camino de Santiago?

-Nosotros hicimos 4 etapas

· La primera desde Tuy hasta Redondela

· L a segunda desde Redondela hasta Caldas de Reis

· La tercera de Caldas de Reis hasta La Picaraña

· Y la última etapa fue de La Picaraña hasta Santiago de Compostela

-¿Qué emociones sentisteis durante el camino de Santiago?

-Alegría, tristeza, dolor y empatía con los que hacen el camino de Santiago desde más lejos que nosotros.

-¿Conocisteis a mucha gente durante el Camino?

-Conocimos a mucha gente, desde todos los sitios de Europa (alemanes, franceses, ingleses etc.)

-¿Te resultó peculiar alguna de las ropas que llevaban los peregrinos?

-Sí, un aficionado del Betis iba con sus colores.

-¿Qué etapa os resulto más difícil?

-La etapa que más nos costó fue la de Caldas de Reis hasta La Picaraña

-¿Había algunos niños de vuestra edad haciendo el camino?

-No, no nos encontramos a ningún otro niño que tuviese nuestra edad

(Pregunta a mis tíos que lo hicieron dos veces )

-¿Hubo alguna diferencia entre la primera vez a la segunda?

-De la primera vez que lo hicimos nos perdíamos pero, sin embrago, la segunda vez estaba todo más señalizado con flechas amarillas.

-¿Qué fue lo que más os gusto de hacer el camino?

-La experiencia que tuvimos con la familia, y toda la naturaleza que vimos .

-¿Volveríais a hacer el camino de Santiago otra vez?

-Si , este año lo vamos a hacer desde O Cebreiro

Alba Baz Baz

-Hola, amigo. Gracias por concederme esta entrevista . Siempre me gustó saber cómo era esto de hacer el Camino ¿Cuánto tardaste en llegar a Santiago y desde dónde o hiciste?

-Desde Viana (Portugal) y tardé cuatro días en llegar.

-¿Fuiste acompañado o solo?

-Fui acompañado de cuatro amigos.

-¿Qué fue lo que mas te gustó de hacerlo?

-Poder visitar muchos lugares que no conocía en buena compañía .

-¿Recomendarías que la gente lo haga, y por qué?

Sí, porque es muy gratificante, conoces a mucha gente y te llevas muchos recuerdos y anécdotas que contar.

-Si tuvieses que describir el trayecto en unas palabras ¿cuáles serían ?

-Yo lo describiría como “gratificante”, “estimulante”, “superación personal”, “reto”,”aventura”...

-¿Volverías a hacer el Camino?

Sí, sin duda, es una experiencia muy bonita.

-¿Lo harías en bicicleta o caminando?

-Lo volvería a hacer pero esta vez andando, ya que lo hice las dos veces en bicicleta.

-¿En que época del año lo hiciste?

-En primavera. Creo que fue lo mejor. No pasamos frío ni calor excesivo.

-¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de esta experiencia?

Ninguno en particular pero visitar lugares que no conocía y las sensaciones que sientes..., es difícil de explicar.

-¿Por qué decidistes hacer el Camino de Santiago?

-Porque era un reto y lo acabé haciendo dos veces.

-Me parece que lo mejor del Camino, no me lo cuentas, ¿Por qué?

- Lo mejor son las sensaciones que deja, y eso, perdóname, pero hay que vivirlo.

- Una buena propuesta. Lo haré.

Adrian Vicente Tiguero entrevista a Luis, un señor de 45 años que hizo el camino de Santiago

-¿En qué año hizo el camino de Santiago, y qué ruta?

- Lo hize en marzo de 2013, pon la ruta de Portugal.

-¿ Lo hizo solo o acompañado?

- Acompañado, porque disfrutas más los momentos, o eso creo.

-¿Por qué decidistes hacerlo?

- Porque mis padres tenían muchas ganas de hacerlo y yo les acompañé

-¿Es una experiencia que volverías a repetir?

- Claro, muchas veces más .Es una experiencia inolvidable.

-¿Qué fue lo que más te gustó?

- Los lugares y monumentos por donde pasábamos, como las catedrales e iglesias.

-¿Cuánto tiempo tardaste, más o menos?

- Aproximadamente unos tres o cuatro días.

-¿Los caminos suelen estar bien cuidados?

- La verdad que sí, no había mucha contaminación y estaba todo muy bien arreglado.

-¿Cuántos Km fueron aproximadamente?

- Entre 110Km y 120Km.

-¿ Le ha gustado esta entrevista?

- La verdad que sí . Me recordó momentos felices y divertidos. Todo es novedoso en el Camino. Te sorprende con experiencias y reflexiones que no suelen ser las de todos los días.

Aquí finalizo la entrevista de hoy. Espero, haya sido de su agrado.