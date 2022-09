El pasado sábado 3 de septiembre Vilagarcía de Arousa daba inicio al curso escolar inaugurando el centro Helen Doron by Teens, la academia de inglés de métodos innovadores y específica para cubrir las necesidades de los adolescentes en el aprendizaje de idiomas.

Pero, ¿por qué destaca por encima de otros sistemas de enseñanza? ¿Qué la hace diferente? Hablamos con Eva e Isabel (directora y coordinadora del centro) para que nos expliquen en qué consiste esta metodología.

¿Cómo definiríais el método de Helen Doron?

Utiliza juegos, movimiento, música y mucha diversión para maximizar el amor natural de los niños por el aprendizaje tendencia a absorber idiomas.

¿Y qué ofrece que no ofrezca nadie más?

Nuestros profesores. La mayoría de nosotros tuvo un profesor que marcó profundamente nuestra vida. Alguien que fue lo suficientemente apasionado como para enseñarnos valores importantes, animándonos a ser mejores personas. Alguien que nos enseñó desde el corazón. Los profesores de Helen Doron están formados por un equipo de pedagogos especializados, porque creemos en la importancia de transmitir el idioma, no solo hablarlo.

La música juega un papel fundamental en vuestras clases, ¿cómo funciona?

Hay tres pilares básicos de la metodología Helen Doron: grupos reducidos, refuerzo positivo y aprendizaje divertido a través de juegos y canciones. Nuestro ingrediente clave de la metodología es la escucha pasiva repetida. Helen Doron matriculó a su hija de 4 años en una escuela de violín que seguía el Método Suzuki. Le impresionó cómo funcionaba y se inspiró para desarrollar su propio método de enseñanza de inglés a niños pequeños.

Los materiales didácticos de Helen Doron English están llenos de canciones, ¡más de 450 en total! La mayoría de ellas son originales y han sido creadas especialmente para nuestros programas. La escucha pasiva repetida no requiere comprensión. Al principio, el niño o niña no entenderá lo que está escuchando, y las canciones sonarán de fondo, mientras come, juega, a la hora del baño o antes de ir a la cama. Así, su cerebro está siendo expuesto a una estimulación repetida, y al procesar el sonido y el significado de la lengua se están creando las vías neuronales específicas para el aprendizaje del inglés.

Teléfono: 658900032 Dirección: Av. Agustín Romero, 18, Villagarcía de Arousa Mail: vilagarciadearousa@helendoro.com

¿Qué niveles de aprendizaje se ofrecen?

Tenemos: Early English: Cursos con contenidos y la metodología de Helen Doron adaptados a cada edad, desde los 3 meses hasta los 11 años; Teen English: para adolescentes, desde los 12 años hasta los 19 años, con cursos de equivalencia con el Marco Común de Referencia Europea para las lenguas: A2, B1, B1+ y B2. Y también la preparación exámenes Cambridge para todas las edades.

Ya hemos hablado de cómo surgió la idea de dedicar el centro a los adolescentes. Tras la inauguración, ¿cómo ha sido el inicio de curso?

El inicio del curso fue muy gratificante. Nuestros peques (y no tan peques) vuelven del verano con una alegría inmensa, energía e entusiasmo. Vimos más movimiento en adolescentes y chicos entre 25 y 30 años que quieren conseguir la titulación de forma diferente. A esas edades entienden la importancia del inglés en su día a día.