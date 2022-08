La Boa Vila lleva desde principios del mes de julio calentando motores para celebrar las Fiestas de A Peregrina más esperadas de los últimos años. Tras dos ediciones marcadas por las limitaciones a raíz de la pandemia del coronavirus, la programación de este año recupera su formato tradicional con grandes actuaciones sin límite de aforo, la Batalla de Flores, la lectura del pregón, o las atracciones de feria a la Alameda. Todo está preparado para el pistoletazo de salida, esta noche, con la apertura del recinto ferial y la entrega de los premios Amigos de Pontevedra, si bien será el pregón el que marque al día siguiente el inicio oficial de la intensa programación musical y de animación de calle propuesta por el Concello de Pontevedra. Será la jefa de servicio de la Estación Fitopatolóxica de Areeiro, Carmen Salinero, la pregonera este año. La científica preside la Sociedad Española de la Camelia. Tras su lectura en la balconada del pazo de Mugartegui, darán comienzo los pasacalles por el casco histórico, que ambientarán el traslado de la carroza procesional para la ofrenda floral hasta el santuario de A Peregrina. La noche del sábado estará marcada por los ritmos de Galifunk Brass en la plaza de A Ferrería y el concierto de Los Planetas en la Plaza de España.

En la jornada dominical, el santuario será escenario a mediodía de la misa pontificial, y a las 21 horas dará comienzo la procesión de la patrona. A esa misma hora arrancará en A Ferrería, el recital de corales en el que participarán Alameda do Fogar do Maior, Bella Helenes, Helénica, Polifónica de la AC do Chopo y Airiños de Campañó). Ya por la noche actuará Zahara, en la Plaza de España.

El lunes 15 la avenida de Santa María será escenario de partidas simultáneas de ajedrez organizadas por la Escola de Xadrez Pontevedra durante la mañana. Por la tarde será el turno de los juegos populares. Por su parte, la Plaza de A Ferrería acogerá a partir de las 21 horas el circo Rock Circk y a las 22.30 horas Coque Malla se subirá al escenario de Plaza de España. El día festivo se cerrará con un espectáculo pirotécnico a orillas del Lérez.

Coro Encaixe, en A Ferrería, y Fernando Costa, en Plaza de España, son los artistas reclamo de la jornada del martes 16.

El día 17 será Marcelo Dobode con la banda Primordiales en A Ferrería y Treixadura los que se suban al escenario de Plaza de España, junto con el Coro Cantigas e Agarimos, Rodrigo Romaní y la Banda de Música de Pontevedra. Será un espectáculo coral “hecho expresamente” para esta actuación en el marco de las fiestas de A Peregrina 2022.

El jueves 18, de nuevo en la Plaza de España, pequeños y mayores podrán deleitarse con el espectáculo “O pequeno rei da sabana”. Cabe mencionar que la programación para los más pequeños de la casa se concentrará a diario en la Plaza de A Curtidoira. Ese mismo día se celebrará la Batalla de Flores, que si en anteriores ediciones partía de Loureiro Crespo, ahora extiende su recorrido desde la avenida Virxinia Pereira hasta Padre Amoedo, un itinerario por el que desfilarán decenas de grupos y carrozas en el que es uno de los espectáculos familiares con mayor poder de convocatoria en estas fiestas.

La banda tributo a Sabina Conductores Suicidas tomará el relevo sobre el escenario de A Ferrería en la jornada del viernes 19, en la que actuará en Plaza de España el artista sevillano Juancho Marqués.

El día 20 será el turno de la veterana banda local Black Stones, que actuará en A Ferrería, mientras que Ilegales lo hará en Plaza de España, dentro de su gira de 40 aniversario “La lucha por la vida”.

Para terminar los festejos, el domingo 21 están programadas las actuaciones de Laroá en A Ferrería y Camela en Plaza de España.

Una vez finalizadas las fiestas, Victor Manuel se subirá al escenario el lunes 22 para poner el broche de oro a los espectáculos musicales, con un concierto financiado por el Xacobeo 2021-2022.

Aquí Cántase!

Otro de los formatos que recuperan las Fiestas de A Peregrina 2022 son los cantos de taberna “Aquí cántase”. Será esta misma noche, con un gran espectáculo coral que se repartirá en distintos escenarios de la ciudad y que recupera su formato original tras el parón obligado por la crisis sanitaria. “Durante la pandemia las actuaciones se celebraron sobre el escenario de A Ferrería y con el público sentado, pero ahora volvemos a recorrer las calles todos juntos”, señala la Asociación Cultural Maravallada, impulsora del evento. Para que todos los interesados, independientemente de que tengan conocimientos de la música tradicional, puedan participar, la organización repartirá las letras a los que quieran cantar. Antes del evento, Treboada do Baixo Miño realizará un pasacalles para invitar a los pontevedreses y turistas a sumarse a este canto coral, que dará comienzo a las 21 horas en la Plaza de A Peregrina.

Fuegos artificiales

Un total de tres tiradas están programadas para anunciar por todo lo alto que Pontevedra está en fiestas. Serán el sábado 13, el lunes 15, víspera de San Roque, y los de fin de fiesta, el domingo 21. Se celebrarán este año en el mismo espacio, en concreto entre los puentes de Santiago y O Burgo, donde se realiza el espectáculo pirotécnico de las fiestas de Santiaguiño.