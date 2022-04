La Clínica Guitián es un centro médico de referencia a nivel nacional e internacional, al que acuden pacientes de todos los puntos geográficos del planeta a ser tratados por su equipo altamente cualificado y orientado a la excelencia.

Liderado por el Doctor Guitián, el centro cuenta con unas instalaciones enfocadas al confort del paciente y unas tecnologías punteras en el campo de la medicina y odontología.

Algunas de ellas, como la cirugía navegada y el diseño digital de sonrisas facialmente guiado, unidas a la dilatada experiencia de más de 30 años de su director médico y de un equipo especializado en constante formación y de alto rendimiento, orientado a la excelencia, hace que pacientes vuelvan a sonreír, masticar, recuperar la vida social y la autoestima que habían perdido durante muchos años.

Así, son muchos los pacientes que, tras haber invertido grandes cantidades de tiempo y dinero sin encontrar una solución satisfactoria para su salud oral, por fin pueden ver satisfechas sus necesidades en este centro vigués de referencia, cambiando sus vidas a mejor en todos los sentidos y preguntándose a sí mismos el eterno y tan repetido: “¿Por qué no me lo habré hecho antes?”

Red ZAGA

Con gran prestigio gracias a su forma de entender la odontología y siempre centrada en la prevención con un enfoque médico así como en tratamientos de salud global, la clínica es referente en técnicas como los implantes zigomáticos. Tanto el centro como el Dr.Guitián son, de hecho, referentes en las provincias de Pontevedra y Ourense para la red ZAGA internacional de especialistas.

De este modo, permiten que aquellas personas que hace años quedaban sentenciadas a utilizar esas famosas prótesis de quita y pon durante toda su vida, ahora puedan disfrutar de unos dientes fijos en aquellos casos en los que siempre se dijo que no se podía, con el impacto psicológico y social negativo que esto ocasionaba: “Y ocasiona aún hoy en día porque existen muchos pacientes que siguen llevando este tipo de prótesis. Normalmente, se asocia con mayores, pero les sorprendería saber la cantidad de pacientes del entorno de los 50 años que nos encontramos con este problema. Y no, no se trata de un problema estético, es un problema de salud, que impacta no solo en el sistema estomatognático sino que tiene grandes repercusiones a nivel psicológico y en nuestra salud sistémica. Y necesitamos invertir en salud, la inversión más rentable de todas las posibles”, completan en esta línea desde Clínica Guitián, también miembro de la red de clínicas Knotgroup, conocida por el compromiso de todos sus centros con el alto rendimiento y la innovación odontológica.

Cirugía navegada

La cirugía navegada, la más avanzada tecnológicamente hasta ahora en el mundo, unida a la impresión 3D y el software de diseño digital, hace posible que estos tratamientos extremos se realicen de manera mínimamente invasiva, rápida y con el máximo confort para el paciente.

Además a todo esto es necesario unir siempre, de la faceta humana del equipo médico, que sigue siendo imprescindible y que es clave para el éxito del tratamiento, y que en este centro es el eje sobre el cual todo gira para conseguir la salud y bienestar del paciente.