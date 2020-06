"Los animales son un miembro más de la familia y no desarrollan la Covid-19"

La crisis del Covid-19 pasará. Para entonces necesitamos las mejores ideas, los proyectos más prioritarios y a los líderes más cualificados para que contribuyan con sus propuestas a arrancar la nueva etapa de construcción de Galicia una vez concluido el periodo tan crítico, social y económico, causado por el coronavirus.

Faro de Vigo se propone contribuir con esta serie a abrir un espacio para analizar los trascendentales retos a los que se enfrenta la comunidad. Son los desafíos para después de una crisis.



Acabar con los bulos, prioritario

"Gracias a dios, nosotros no hemos vivido ningún caso de abandono de mascotas durante la crisis sanitaria, pero estos meses han surgido muchos bulos, que han afectado también a los animales. Es importante subrayar que ellos no desarrollan ni transmiten la enfermedad y pedir a los propietarios que no se crean lo primero que leen en Internet y acudan a los expertos para consultar sus dudas. Los animales son un miembro más de la familia".



Concienciación y seguridad

"Al trabajar constantemente con patógenos, las clínicas ya aplicábamos medidas de higiene con anterioridad a la Covid-19. Lo que hemos hecho es reforzarlas y adaptarlas. En base a nuestra experiencia, los propietarios entienden perfectamente las circunstancias y colaboran con todas las precauciones, desde el uso de mascarilla hasta la recomendación de no acompañar a la mascota durante la consulta. Es por la seguridad de todos".



Tarifas para las consultas telefónicas

"Desde hace años, ofrecemos a los propietarios de nuestros pacientes el servicio de consulta telefónica a través de llamadas y/o redes sociales para Urgencias. Con motivo de la crisis y por seguridad, esta forma de trabajar se ha disparado y extendido a otras áreas como las consultas. Es más cómodo para los pacientes y propietarios y permite un trato más cercano e inmediato en muchas ocasiones, por lo que creo que continuará en aumento. De momento, este servicio es gratuito en nuestra clínica, pero si la dinámica continúa creciendo, habrá que pensar en cómo regularlo y tarifario. En países de nuestro entorno como Estados Unidos ya se está haciendo."



Reparto a domicilio y cita previa

"El reparto a domicilio de piensos, desparasitadores, etc. es otra de las tendencias que han crecido con motivo de la crisis de la Covid-19 y que parece que se quedarán con nosotros cuando todo esto pase. Sus ventajas son claras tanto para la seguridad como para la comodidad de los propietarios; y del mismo modo, también la cita previa ha llegado para quedarse. En Clínica Veterinaria García Barbón trabajamos con ella desde hace años pero tenemos constancia de colegas que la han implementado en el marco de la nueva normalidad. Cuando hablamos con ellos, nos dicen:'tendríamos que haberla implantado antes'. Más allá de evitar aglomeraciones, este sistema permite trabajar de forma más organizada y eficiente y mejorar la atención."



Apoyo a lo local

"Hemos detectado que algunos de nuestros antiguos clientes que se habían pasado a los grandes marketplaces mundiales, han vuelto a confiar en nosotros, a apostar por los servicios de proximidad, gracias a las campañas de concienciación de compromiso con lo local que se han estado haciendo desde el inicio de la desescalada. Me gustaría agradecérselo tanto a ellos como a todos los que apuestan por nosotros. Hay que apoyar al comercio de cercanía, más personalizado y flexible, con mayores garantías y el valor añadido de la confianza. Esto es una red en la que todos nos apoyamos. O salimos todos juntos o esto no va a funcionar. "