Llega a los hogares españoles el sistema de calefacción inteligente del futuro, distribuido por la empresa gallega DIGAMEL

Mira que lo compruebas cuarenta veces antes de salir de casa: '¿Está todo apagado?' Entras y sales del cuarto de estar, de la habitación de la izquierda, del cuarto de baño€ Revisas interruptores, vitrocerámica, calefacción... Que ya has salido al portal, has cerrado con llave y vuelves a entrar pero no falla: llegas a la calle, al coche, a cual sea que fuese el destino al que que te dirigías y: 'Ostras€¿Apague las luces?' "Sí, esto pasa mucho", se ríe afirmativo José Ignacio Vidal, responsable del punto de venta de DIGAMEL en Vilagarcía y quien apunta a la domótica como la gran solución: "Ahora, tenemos la oportunidad de comprobarlo por vez número cuarenta y uno y lo mejor es que, además de eso, también podemos solucionarlo en el caso de que algo se hubiese quedado encendido".

Las aplicaciones inteligentes han llegado al mundo de la energía en el hogar como una revolución que simplifica los sistemas y democratiza y pone al alcance de todos los usuarios algo que hasta ahora estaba muy limitado a personas con un poder adquisitivo alto o al entorno industrial. Así es: el futuro es ya es una realidad y es que cualquier usuario puede controlar desde su teléfono y de un modo sencillo e intuitivo todo lo que tiene que ver con la gestión de la energía de su hogar: "También encender la calefacción antes de llegar a casa, abrir el portón del garaje a distancia y, en definitiva, actuar con cualquier carga de la instalación eléctrica, incluso llegar a saber cuál es el consumo que estás teniendo en un momento determinado".



Ahorro energético y compatibilidad con Alexa

Otra de las enormes ventajas de todos estos sistemas es el ahorro de energía. Un contexto en el que destaca el sistema inteligente WISER Heat. Desarrollado por Schneider Electric, permite mejorar la eficiencia energética de las viviendas, contribuyendo a un ahorro económico de hasta el 20%. Además, WISER llega con la tecnología más puntera del sector para asegurar la mejor experiencia del usuario, siendo un sistema interoperable y compatible con Amazon Alexa. "De esta forma, los usuarios pueden establecer la temperatura deseada en cualquier espacio a través de voz. La App está disponible tanto para dispositivos Android como iOS, y es también compatible con Amazon Echo", apunta Vidal.

Este sistema revolucionario es suministrado por la distribuidora gallega de material eléctrico DIGAMEL a través de una selección de instaladores "connect partners" que garantizan un asesoramiento técnico e instalación óptima para convertir un hogar en conectado.

Además de calefacción, WISER ofrece soluciones en control de iluminación y persianas. La llave inteligente para tu hogar conectado con WISER estará disponible en www.wiser.digamel.com, dónde podrás asesorarte sobre la solución más adecuada para tu hogar.



¿Cómo funciona la solución WISER de Schneider?

WISER consta de termostatos que se instalan en las habitaciones y los radiadores de la vivienda a través de un controlador central y una app inteligente para la gestión de la energía. Con este nuevo sistema inteligente podrás realizar una calefacción multizona y configurar cada habitación de forma independiente y flexible según necesidades específicas, en busca de la personalización y el confort.

Su distribuidora DIGAMEL, avala la eficacia de WISER apostando por la eficiencia, ya que su configuración permite un ahorro energético del 20% en comparación con un termostato inteligente, gracias a la configuración avanzada de la App con "modo ausente" y a la planificación horaria según el área seleccionada dentro de la vivienda, tanto para el sistema de calefacción como en la configuración de luces y persianas, módulo ya existente dentro de WISER.

Su interfaz digital funciona en base a un conjunto de estándares empleados para transferir información entre los controles de la calefacción y la caldera. Modula el flujo de temperatura a través del sistema de calefacción, aumentando la eficiencia energética y manteniendo la temperatura deseada en el hogar.

Todos los elementos están unidos por un dispositivo de mando central: Heat Hub. El termostato de habitaciones es el punto de control de temperatura, mientras que los termostatos de radiador sustituyen a las válvulas termostáticas tradicionales (TRV), lo que permite que la vivienda se divida en zonas y se caliente de forma más eficiente. Wiser Heat permite personalizar hasta 16 habitaciones, en función de sus necesidades específicas, como por ejemplo mantener una determinada temperatura en una habitación infantil, calentar la habitación de invitados solo cuando es necesario o aumentar la temperatura del salón a última hora de la tarde, para cuando el usuario regrese a casa. El conjunto puede controlarse fácilmente y desde cualquier lugar gracias a una sencilla programación a través de la Wiser Heat App.

Wiser Heat también cuenta con el EcoMode, que establece el perfil térmico de una vivienda, combinando la compensación meteorológica y la "parada óptima", para maximizar el ahorro de energía y mejorar el confort. En términos prácticos, el EcoMode puede apagar la calefacción un poco antes de lo programado, sin tener ningún impacto en el confort real. Como resultado, la caldera está encendida menos tiempo y, por lo tanto, mejora la eficiencia energética de tu hogar.



¿Cómo convertir con DIGAMEL mi casa en un hogar inteligente?

Con WISER no necesitas cambiar tu instalación eléctrica, únicamente se sustituirán tus aparatos existentes, por los inteligentes de WISER vinculados a un sistema inteligente y App para un control fácil e intuitivo por parte del usuario, con la confianza de DIGAMEL y la garantía de SCHNEIDER.

Para transformar tu vivienda en un hogar conectado, dónde crear y gestionar todos los espacios de tu casa con WISER, sólo tendrás que cubrir el formulario disponible en www.wiser.digamel.com para que un instalador "Connect Partner" se ponga en contacto contigo y te haga una propuesta totalmente personalizada para tu vivienda o empresa; o bien solicitar más información sobre el producto a DIGAMEL, en busca de asesoramiento técnico para una solución a tu medida , a través del email wiser@digamel.com.