La relación de cercanía y confianza entre GEFCO y sus proveedores es la base para conseguir y mantener clientes

La compañía GEFCO, referente mundial en logística industrial y líder de Europa en logística del automóvil, celebra hoy, 22 de noviembre, en Vigo su convención anual de proveedores. Juan Ramón Serrano, director de Métodos y Compras de GEFCO España, explica los objetivos de este encuentro y los retos del sector.

¿Por qué han elegido Vigo como ubicación para esta convención de proveedores?

Este año hemos organizado dos convenciones, una en Madrid y otra en Vigo, dado que nuestro principal panel de proveedores está en Vigo (entre el 35 y el 40% del volumen de GEFCO a nivel nacional se encuentra en el área de Vigo), mientras que desde Madrid atendemos al resto de España. En particular, en Vigo históricamente se nos ha asociado a PSA y la realidad es que, aunque PSA es uno de nuestros principales clientes, no es el único que tenemos en la zona. Este tipo de encuentros nos permiten estrechar la colaboración con nuestros proveedores, poner en común los retos del sector, así como los últimos avances en logística y transporte. Desde GEFCO queremos acercar a nuestros proveedores locales las últimas tecnologías del sector, transmitirles dónde se está moviendo la logística y cuál es la tendencia. Queremos abrirles las puertas a trabajar con otros clientes, que no se limiten a hacer un transporte local muy concentrado, sino que puedan ampliar su negocio, tanto dentro como fuera de España.

¿Qué temas se abordarán en este evento y quiénes asistirán?

Se trata de una convención a la que hemos invitado a nuestros proveedores actuales y a una selección de proveedores potenciales. El objetivo es estar más cerca de ellos, conociendo de primera mano sus inquietudes, y hablarles de los nuevos acuerdos que hemos firmado desde GEFCO y de los que se pueden beneficiar por ser nuestros partners. Queremos escuchar sus necesidades y sus propuestas, así como comprender mejor los problemas a los que se enfrentan en el día a día para ayudarles en la medida en que nos sea posible con el objetivo de mejorar la productividad conjunta. Creemos que cada día es más importante estar cerca de nuestros proveedores.

¿El reciente cambio de imagen corporativa de GEFCO supone además una modificación en la compañía y en su relación con sus socios?

Así es. El cambio de imagen que presentamos a principios de año no es sólo un cambio estético, es un cambio cultural que responde a una nueva filosofía corporativa. "GEFCO: Partners, unlimited" refleja nuestra ambición por reforzar la cooperación con nuestros socios y clientes para crear más valor a lo largo de toda la cadena de suministro. En esencia, lo que nos define es la excelencia de nuestras soluciones logísticas y nuestra cultura de proximidad infinita con todos nuestros partners, sean clientes, empleados o, como en este caso, proveedores. Queremos estar más cerca de ellos, fidelizarlos y convertirnos en auténticos partners para crear un clima de confianza mutua, construyendo relaciones fructíferas y duraderas. La fidelización es el reto más importante que tiene nuestra compañía. GEFCO no es una compañía que use los proveedores y los tire, la relación de confianza con ellos es fundamental y prioritaria: es la base para conseguir clientes.



¿Cuál es el perfil de proveedor de GEFCO en el área metropolitana de Vigo? ¿Difiere del resto de España?

Es un perfil muy local, muy enfocado a nuestro principal cliente, que es PSA. Son pequeñas empresas, incluso en algún caso son compañías que tienen dos o tres camiones. Como parte de nuestro compromiso por estar cerca de nuestros partners, en GEFCO nos gusta apoyar a los negocios locales para aumentar la riqueza de la región. La mayoría de nuestros partners en Vigo son PYMES con flotas entre 15 y 50 camiones, a las que ayudamos a crecer y ser más competitivas. Nuestra intención es continuar contribuyendo a la economía local trabajando con este tipo de empresas siempre que nos sea posible, sin descartar otras más grandes y consolidadas que puedan ayudarnos a crecer y hacer crecer a nuestros partners. GEFCO siempre va a contar con los proveedores que estén en un nivel de servicio y competitividad adecuados, sin importar su tamaño. Apostamos por el transportista local sin tener que atraer a empresas foráneas aunque pueden ser más económicas, ya que el objetivo de GEFCO no es ganar más dinero sino contar con proveedores que puedan aportar excelencia a nuestros clientes.



¿Qué beneficios reporta a vuestros proveedores trabajar con GEFCO?

Al trabajar con una empresa multinacional líder en el sector, nuestros proveedores pueden beneficiarse de grandes ventajas y precios muy competitivos a la hora de renovar o mejorar su equipamiento y aumentar su nivel de competitividad gracias a diferentes acuerdos a los que hemos llegado con nuestros proveedores basándonos en el gran volumen de compras. Por ejemplo, tenemos acuerdos con proveedores que asistirán a la convención de nuestra mano como los que mantenemos con Ecocars para la instalación de dispositivos que disminuyen el consumo de combustible y mejoran la sostenibilidad de los vehículos al reducir emisiones de CO2 y NOX; con Bridgestone, para la compra de neumáticos a precios muy competitivos; con Lecitrailer para la compra de semirremolques; o con Dualfuel, para convertir camiones diésel a un nuevo concepto diésel- gas, lo que implica una mejora en costes de combustible y una mejora de la sostenibilidad de las flotas gracias a la reducción del consumo entre un 15 y un 20%, entre otros.