Comenzar a trabajar en la primera semana de diciembre es la oportunidad que te brinda el Grupo Adecco con esta oferta de empleo en Pontevedra. Un processo de selección en búsqueda de teleoperadores/as para el departamento de telemarketing en una de las compañías energéticas líderes en el mercado, con disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 15:00 a 21:00 horas (30 horas semanales) y posibilidad de realizar una formación previa de 5 días que se inicia el martes 28 de noviembre y finaliza el lunes 4 de diciembre, en horario de 9 a 15 horas. Una vez finalizada la formacion te incorporarás a trabajar el 5 de diciembre. Para inscribirte puedes hacerlo directamente en este enlace de oferta de empleo de Teleoperadores comerciales en Vigo.

OFERTAS DE EMPLEO EN PONTEVEDRA

2 AUXILIARES DE ENFERMERIA EN MOS para la atención y supervisión en el cuidado de los pacientes, a jornada completa y con contrato indefinido. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar de enfermería en Mos.

MÉDICO URGENCIAS. Mediqum España selecciona especialistas vía MIR para importante grupo hospitalario en Vigo, Pontevedra. Los candidatos seleccionados serán parte integral del equipo médico y desempeñarán un papel fundamental en la atención y tratamiento de pacientes en situaciones de urgencia. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médico urgencias en Vigo.

10 SUBENCARGADOS/AS DE TIENDA PARA TELEPIZZA. Se ofrece contrato indefinido desde el primer día, formación continua y desarrollo dentro de la compañía. Se encargarán de buscar un centro de trabajo cercano a tu casa, para que tengas la mayor comodidad. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Subencargado/a de Tienda para Vigo. Pontevedra.

OPERARIO/A DE LÍNEA DE MONTAJE para una importante empresa del sector automoción situada en Vigo y alrededores. Se ofrece un contrato estable, salario bruto hora 10,29€ y jornada rotativa semanal 40 horas, de lunes a viernes. Imprescindible experiencia en el puesto o similar de al menos 1 año y vehículo propio. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de línea de Montaje en Vigo.

CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A TIPO C con contrato eventual estable de 3 a 6 meses con posibilidad de paso a plantilla y horario de lunes a viernes de 8:30 a fin de jornada. Requisitos: carnet C en vigor; CAP + Tacógrafo en vigor y disponibilidad horaria. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor/a repartidor/a tipo C en Pontevedra.

CARRETILLERO/A RETRACTIL. Las funciones consistirán en: carga y descarga de camiones; ubicación en almacén; preparación de pedidos; abastecimiento líneas de producción y clasificación mercancía. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a retractil en Vigo.

OPERARIOS/AS PRODUCCIÓN STELLANTIS CENTRO DE VIGO. Como operario/a de producción te encargarías de realizar actividades de ensamblado de componentes del automóvil según los estándares de seguridad y calidad. Se valorará muy positivamente experiencia en puestos de producción en el ámbito industrial especialmente en el sector de automoción. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operarios/as Producción Stellantis Centro de Vigo.

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PUERTO DE VIGO. Para optar al puesto necesitarás contar con formación en electricidad o electrónico/a, experiencia y conocimientos trabajando con autómatas y variadores de frecuencia además de electricidad industrial y/o naval, buena actitud para aprender, capacidad para adaptarse a los cambios y vo. cación de servicio hacia el cliente (interno o externo). Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Mantenimiento Eléctrico Puerto de Vigo.

MOZO/A DE ALMACÉN PARA SUSTITUCIÓN. Importante empresa del sector textil busca incorporar a un/a mozo/a de almacén en sus instalaciones ubicadas en Tui para cubrir una baja por IT. Las funciones principales serán: preparación de mercancía, organización del almacén, carga/descarga de camiones y gestión informática, entre otras propias del puesto. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a de almacén para sustitución en Tui.

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN. Reconocida empresa del sector alimentación con más de 50 años de historia busca incorporar para sus instalaciones de Pontevedra, Cambados, un/a responsable de producción. Tu función principal será la de mantener el proceso productivo realizando un seguimiento de la producción y de su progreso, asegurando que todo esté funcionando correctamente. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de producción Pontevedra.

JEFE/A DE EQUIPO. Desde Grupo Adecco busca jefes/as de equipo/línea para una importante empresa del sector alimentación con más de 50 años de historia para su centro de trabajo de Cambados. Tu función principal será llevar la supervisión y control continuo del proceso de despiece y etiquetado del producto, dando reporte continuo al Responsable de Producción. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a de equipo Cambados.

10 MOZO/A CLASIFICADO TEXTIL LEFTIES. En este puesto tendrás un horario flexible las noches del domingo al jueves. Tu jornada será de 3 horas diarias en horario nocturno y en los mencionados días. Pero necesitan tu compromiso para ampliar este número de horas, por lo que si estas interesado en conseguir unos mayores ingresos este es tu sitio. Es una oportunidad para compaginar con estudios y familia. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a clasificado textil Lefties (Vigo).

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO. Empresa del sector alimentación ubicada en Pontevedra busca incorporar para sus instalaciones un/a Técnico/a de mantenimiento para un puesto de carácter estable. Tus funciones principales serán la realización de actuaciones correctivas y preventivas, montaje y desmontaje de líneas y puesta en marcha y paro de las instalaciones de frío. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de mantenimiento Pontevedra.

AYUDANTES/AS DEPENDIENTES/AS VIGO. Proceso de selección para dependientes/as para una tienda del sector textil situada en Vigo para campaña de invierno 2023. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudantes/as dependientes/as Vigo.

CUIDADORA EXTERNA EN VIGO. Para atender a un señor con alzheimer grado 3, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 19:00 a 20:00 horas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cuidado externa en Vigo.

