Unas elecciones a ritmo de Entroido, arte y chocolate: las mejores anécdotas de la jornada

Este domingo 18 de febrero, además de celebrarse las elecciones al Parlamento de Galicia, en la Comunidad se pone también fin al Entroido con el conocido como 'Domingo de Piñata'. Por eso, han sido muchos los gallegos que esta mañana han acudido a votar disfrazados.

Por redes sociales circulan multitud de imágenes de, sobre todo, ourensanos que este domingo se han acercado a su colegio electoral a depositar su voto vestidos de monja, presidiario, o incluso de animales como tigres, conejos o elefantes.

También disfrazado ha acudido a votar un vecino de Ribadeo, aunque en este caso no lo hace con motivo del Entroido, sino que es ya habitual ver a este hombre ejercer su derecho a voto caracterizado como el marqués de Sargadelos.

Asimismo, este domingo se ha podido ver por toda Galicia una imagen ya habitual: la de grupos de monjas acudiendo a votar. Lo han hecho, por ejemplo, en el Centro Galego de Arte Contemporáneo de Galicia a primera hora de la mañana. Igualmente, como buena jornada dominical que es, en el colegio electoral Trabanca Badiña, en Vilagarcía, no fallaron a su cita católica y pusieron de fondo, en una televisión, la misa.

Tampoco ha faltado arte en el Auditorio Municipal de Valga, que hoy se ha vestido de gala para acoger a los cientos de personas que durante el día de hoy se han acercado al lugar para ejercer su derecho al voto. Esta vez, ha sido engalanado con una exposición de pintura de la artista Rosa Crespo.

En el colegio electoral a Escardia de Vilagarcía de Arousa, por su parte, han tenido que cerrar una de las mesas nada más empezar. La razón: una persona se equivocó cubriendo los datos de un par de votantes a primera hora de la mañana. Los miembros de la mesa trataron de corregirlo mediante el uso de típex, pero un apoderado del PP se negó a utilizar esa solución.

Chocolate caliente y pastas en su estreno

Regresando a Vilagarcía, una de las mejores bienvenidas a los comicios gallegos la vivió Karlo Méndez, un joven de 18 años que se estrenaba en unas autonómicas y, por si fuera poco, también en una mesa, concretamente en A Torre. Para amenizar la jornada, sus abuelos, Maruja Sabarís y Tino Abad, llevaron chocolate caliente y pastas para los presentes.

Los apoderados también han tenido protagonismo este domingo. En Vigo, el expresidente del Celta, Carlos Mouriño, ha ejercido como tal.

También en la ciudad olívica se ha producido una disputa entre dos aporedados, del PP y de Sumar. Esta formación ha denunciado que su representante ha sido "agredido" cuando le ha llamado la atención a su homóloga popular, que trataba de "ocultar" las papeletas del resto de partidos elegibles.

El PP, por su parte, ha negado los hechos y ha asegurado que se trató de un "altercado de carácter leve" cuando su apoderaba se aseguraba de que las papeletas estaban "correctamente".

Una canción para celebrar el voto

En el concello ourensano de Boborás, un entrañable vecino decidió acudir al colegio electoral con su sobre y, tras depositarlo, se puso a contar una canción después de votar en la mesa electoral. Se trata de Gumersindo Iglesias Casares, de 92 años, vecino de Pazos de Arenteiro, de este municipio ourensano.

En el vídeo facilitado desde la Alcaldía, se puede escuchar como el hombre recita una canción: "Ya sé que tienes novio, ya sé que no me quieres, pretendes engañarme por otro nuevo amor; te seguiré queriendo, te seguiré adorando como yo a nadie quise, cual nunca yo he de amar".

Se trata de un tema de Antonio Machín, cantante cubano-español de boleros y de música popular en general. Tras recitar esta canción, se animó a cantarla.

Además, en O Carballiño, en una de las mesas electorales una mujer introdujo dos sobres en la urna. Los miembros notificaron el suceso a la Junta Electoral y quedó constancia de la incidencia. La mujer, al parecer, pensaba que había que introducir dos papeletas.