“En esta plaza, uno entra de candidato y sale de presidente de la Xunta; te lo digo yo”, dijo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al actual presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, en el mitin “talismán” de los populares, el de la plaza de toros de Pontevedra, que tantas veces llenó el PPdeG antes de unas elecciones. Ayer lo volvió a lograr. Unas 14.000 personas –según el propio PP– acudieron al “mitin-fiesta” del Partido Popular en Pontevedra, en el que Fejóo recordó que en las cuatro anteriores elecciones autonómicas “llenamos esta plaza para luego llenar las urnas”.

“Es cierto que para ser presidente de España se tarda un poco más”, bromeó a continuación Núñez Feijóo.

En todo caso, el PPdeG volvió a demostrar su músculo electoral trayendo hasta Pontevedra hasta 200 autobuses, de puntos tan alejados como O Barco de Valdeorras, Ortigueira y Ribadeo –como apuntó la número 3 por la provincia de Pontevedra, María Martínez Allegue, quien abrió el mitin seis minutos después de las cinco de la tarde y tras la sintonía de “Xuntos”, que una vez más levantó a toda la plaza para dar la bienvenida a quienes iban a tomar la palabra, por este orden: Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda.

El candidato a la presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, se comprometió a no meter a Galicia “en caminos sin salida” y a “evitar los follones” que, aseguró, se ven desde aquí.

“A vaquiña”

Rueda defendió que Galicia no es “más que nadie”, pero “tampoco va a ser menos”. “Aquí la ‘vaquiña’ por lo que vale”, ha manifestado, antes de señalar que este es “un mensaje que Pedro Sánchez tiene que tener clarísimo”.

“Aquí no hay que traer modelos de fuera que crispan. Aquí tenemos un modelo propio que funciona y queremos reivindicarlo; es el que nos gusta y es el que funciona”, afirmó.

El candidato popular a la Xunta aseguró que su partido ha presentado “872 medidas en el programa electoral que están testadas, si no hay dinero para una medida no la ponemos, si no se puede pagar no lo ponemos porque esto es un partido serio” y pidió el voto ”con humildad”, porque tiene “muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien”. Con humildad, aseguró, porque “nadie está en posesión de la verdad absoluta” y ha comprometido que va a gobernar “desde el primer día para todos”, para los que le voten pero también para los que no le voten y aquellos que no estén contentos con su victoria.

“Modelo propio”

El líder el PP de Galicia reivindicó el “modelo propio de Galicia”, un modelo basado en la “normalidad” y el “sentidiño”, con la que ha dicho que pide la confianza de los gallegos para volver a gobernar, por lo que “no vale otra cosa que la mayoría”.

Rueda apuntó que quiere ser presidente de “una Galicia leal pero exigente”, que no pretende "ser más pero tampoco menos”.

“Queremos trabajar por una Galicia sin división”, dijo, de gente “normal”, “riquiña”, porque “no somos gente de muros”, ha proclamado, frente a la política “del descrédito por culpa de los de siempre”, en referencia a los partidos de la oposición y sus candidatos, que “se presentan con mucho ego”.

“Sé que voy a ser insultado. Pero nosotros no somos como ellos. La gente está esperando algo distinto, y yo quiero hacer una campaña de ilusión. Muchos decís que tenemos que dar caña, dejad que la den ellos. La caña hay que darla el 18F. Ese va a ser el día de la caña”, anunció, exclamó Rueda, quien instó a demostrar en las urnas que “la unidad funciona y Galicia funciona”, el lema de su campaña.

Como en 2009

Durante su intervención, Rueda recordó el simbolismo que tiene esta plaza para el PP, ya que fue aquí donde se inició también las autonómicas de 2009, con las que el PPdeG volvió al poder en la Xunta después del Gobierno bipartito de PSdeG y BNG, por lo que puso el lleno de ayer como muestra de que van a volver a ganar las elecciones.

Y declarándose muy agradecido a todos los que le acompañan en este proyecto, afirmó que no va a “perder el tiempo” hablando de los demás, como considera que hacen los otros, pero ha criticado que el BNG siempre cree que tiene la razón y “empaña todo” con su ideología, mientras que Sumar y Podemos “solo quieren cargos”, y el PSdeG es el “más servil a Sánchez”.

Al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, le ha reprochado que no tiene “nada” para Galicia, “ni un solo compromiso, ni una sola apuesta”, y le ha advertido de que no depende de él “ni de broma” cuánto va a durar la legislatura, sino “de Puigdemont”.

“Campaña de propuesta”

“Voy a hacer una campaña de propuestas”, ha manifestado, aunque tiene claro que va a ser “insultado y faltado al respeto” pero “nosotros no somos como ellos”, ha apuntado, así que ha puesto en valor las 872 medidas de su programa electoral, entre ellas la gratuidad de las matrículas universitarias “si estudias”, aclaró, y en este sentido recordó que Galicia es la única comunidad autónoma con las escuelas infantiles gratuitas. También reivindicó los “1.300 millones de euros más” destinados por su gobierno a sanidad que el anterior bipartito. Así, pidió de nuevo la confianza de los gallegos porque “no vale otra cosa, así Galicia funciona”.