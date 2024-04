Tres décadas expulsando a los franceses y recuperando la villa de Vigo

No es un tópico, aunque pueda parecerlo. La recurrente frase de 'no eres de Vigo si...' cobra otra dimensión cuando se habla de la Reconquista. Y es que no hay vigués de bien que no haya cogido fuerzas con un buen choripan para expulsar a los franceses en un de sus fiestas más tradicionales que cumple ya tres décadas.

El 28 de marzo de 1809, Vigo se convirtió en el primer territorio liberado del Estado español. Tras ocho días de ocupación francesa, la plaza de Vigo se lanzó a la batalla al grito de "Fóra! Fóra!". El combate entre el ejército francés y la milicia viguesa se desarrolló en la Porta da Gamboa. Allí mismo cayó Carolo, héroe de La Reconquista. Este marinero murió por los disparos de los invasores mientras reventaba a hachazos el portón de la muralla. Recogió su hacha Cachamuíña, que comandó la lucha hasta la victoria. Un año después, el rey Fernando VII le otorgó el título de "Ciudad Leal y Valerosa" en reconocimiento a su importante papel jugado en la Guerra de la Independencia. Tal gesta es ahora rememorada cada año y de la mano del archivo fotográfico de FARO DE VIGO recorremos la historia de la celebración.