“Hay que vincular las ayudas a que las empresas permanezcan en el territorio”

En su primera valoración como conselleiro de Emprego de los datos del paro y las afiliaciones del mes pasado, José González pidió “ser prudentes” a pesar del mínimo histórico del desempleo y la incorporación de 6.700 ocupados. “Mi perspectiva desde siempre es que los datos son buenos para valorar tendencias, no para creer cuando son extraordinarios que somos los mejores, ni que lo estamos haciendo mal cuando son malos –explica–. Y la tendencia es clara: Galicia está generando empleo y, además, vamos hacia un empleo de calidad”. Marca como prioridades en su nueva responsabilidad el desajuste entre oferta y demanda laboral, la formación y “atraer talento”, ahora que la cartera suma también Comercio y Emigración. “Cada día me gusta más”, afirma ante su salto competencial después de cinco años y medio en el timón de Medio Rural. Fue uno de los cambios sorpresa de Alfonso Rueda. “El presidente me conoce bien. Sabe que soy una personas de retos. Desde luego voy a intentar no defraudar las expectativas que ha puesto en mí”, afirma.

–¿Va a ser una consellería de subvenciones o viene con ganas de cambiar las cosas?

–Las subvenciones cumplen la importante función de incentivar la actividad económica y es el papel que están jugando. Creo que hay margen de mejora. Con las 12.000 vacantes que nos trasladan las empresas y constatamos en el mundo real, la formación debe ser todavía más flexible y hacer un esfuerzo con el dinero público para que las empresas que demandan trabajadores y los forman, puedan hacerlo más. La línea de ayudas para unidades formativas es de 8 millones y tenemos que ir más en esa línea, también en pequeñas y medianas empresas, probablemente acortando la formación y ajustándola a las necesidades de los puestos. Tiene que haber también cierta flexibilidad de los trabajadores a aceptar ofertas que a lo mejor no se adecúan exactamente a su idea inicial.

–Hablando de tendencias. La mitad de los parados son de larga duración y, sobre todo, con más de dos años en espera. ¿Cómo van los itinerarios de inserción que se estrenaron la pasada legislatura?

–El funcionamiento del servicio público de empleo de Galicia y las políticas activas de empleo es otro ejemplo de donde se ha hecho bien el trabajo y hay margen de mejora. Somos una agencia de intermediación que asume, digamos, los casos más difíciles de empleabilidad. Se monitorizó a 32.000 personas y se renovaron sus itinerarios formativos. Un número importante de personas no buscaban trabajo. Había que depurar los números y preocuparnos de los que sí para darles un empleo lo más digno posible. Es importantísimo que contemos con cerca de 140 orientadores permanentes. Galicia es, además, pionera en la utilización de la inteligencia artificial para cruzar los volúmenes tremendos de datos de oferta, demanda, las habilidades detectadas en las entrevistas a los parados y necesidades de formación. Lo vamos a hacer también para el trabajo autónomo para ser capaces de mapear el territorio, conocer qué necesidades de emprendimiento hay en cada zona y asesorar a los emprendedores.

–A través de los polos de emprendimiento, imagino.

–A través de los polos.

–¿No hay riesgo de que compitan con las oficinas de empleo?

–No, no, al contrario.

–Pero la forma de gestionar no es la misma. Los polos están firmando convenios con entidades y fundaciones que no siguen las mismas pautas que los servicios públicos.

–Ese es un tema que perfectamente se puede ajustar y lo ajustaremos. El polo busca agilidad en el apoyo al emprendimiento. Ya se han dado de alta más de 160 entidades de apoyo y hay que coordinar todo eso. Es parte de su papel, con independencia, además, del seguimiento a los proyectos. Pueden jugar también una función de vertebración del territorio ayudando a colocar esos negocios en sitios que nos interesa por despoblación.

–La falta de formación es solo uno de los problemas de las vacantes. Están también las condiciones laborales y los salarios. ¿Se pagan sueldos dignos en Galicia?

–Han crecido mucho en los últimos años y lo que yo percibo es que en sectores que dicen que tienen necesidad de mano de obra hay buenas retribuciones.

–¿También la hostelería?

–En general, sí. Y te puedo decir que también en el sector primario. Quizá no sea tanto una cuestión de sueldo como de condiciones para la conciliación y demás. La sociedad está cambiando y tenemos que pedir un poco de esfuerzo a los trabajadores. A lo mejor es una posición muy proempresa, pero es que la clave de todo esto es que haya gente que cree puestos de trabajo.

–Fíjese que pide esfuerzos a los trabajadores. ¿Y a las empresas?

–También están haciéndolo. Todos los empresarios aspiran a que sus trabajadores estén en las mejores condiciones posibles. Los trabajadores deben entender que una empresa vende productos o presta servicios en un mercado donde hay competencia. Para nada tengo la visión del empresario como explotador y veo avances en la hostelería. Hace cinco años era impensable que un camarero pudiera descansar dos días a la semana y hoy tú y yo empezamos a verlo.

–También veo casos de lo contrario.

–Hay buenos y malos profesionales en todos los sectores. Pero es un error de la sociedad pensar siempre en la figura del empresario como explotador y lo que digo es que el trabajador también tiene que flexibilizar, no tanto sus expectativas salariales, sino su capacidad de poderse reinventar.

–Antes comentaba el papel fundamental de las subvenciones. Lo estamos viendo ahora con la automoción. ¿Es partidario de exigir compromisos de empleo a largo plazo a quien las recibe y evitar deslocalizaciones?

–El enfoque con la automoción es muy inteligente porque se dirige a las auxiliares y 18 millones no es una cifra menor.

–Pero tanto la Xunta como el Gobierno central dan dinero también a la gran empresa del sector, a Stellantis.

–Igual que en Cataluña a otras, sí, pero es una novedad importante apoyar también a las auxiliares, que, al igual que en el naval, son las que realmente hacen tejido empresarial. Como reflexión creo, sin ninguna duda, que deberíamos vincular la permanencia de esas empresas con el territorio.

–Viendo la caída constante de autónomos, especialmente en el comercio, ¿se plantea algún sistema para facilitar la continuidad de negocios que cierran por jubilación?

–Efectivamente, el trabajo autónomo es más que eso, pero donde hay un problema de renovación generacional clarísimo es el comercio al por menor. Queremos tener sistematizado cuáles son esos negocios para ayudar a mantenerlos. Está ya el Plan Remuda para apoyar los costes del traspaso, pero lo que he pedido es un tratamiento integral del relevo, separando el comercio en las ciudades y fuera de ellas, señaladamente las cabeceras de comarca. Es un cambio estructural que el comercio desaparezca y voy a dar la batalla.

–¿Y cómo?

–Buscando una forma de integrar al que se queda y al que se va, que a lo mejor puede hacer una labor de mentorización. Imagínate que de un día para otro se va la persona que te atendió en la tienda de barrio los últimos diez año. A lo mejor no vuelves. Hay que buscar esa convivencia y en eso estamos avanzando. No tenemos varitas mágicas, pero será un esfuerzo grande.

–Sin extranjeros no habría incrementos netos de ocupación en Galicia en comercio o construcción. ¿Se va a ir más allá en el Plan Retorna?

–Uno de los hitos del plan es conseguir el efecto llamada. Sabemos, además, que Galicia es un sitio extraordinario para vivir y el Camino de Santiago también contribuye a que se conozca. Tenemos buenas posibilidades para atraer gente y queremos afinar el plan lo máximo posible. Que el que venga, venga ya con un puesto de trabajo lo más permanentemente posible.

–Es, de hecho, la gran interrogante del plan.

–Las mejoras que queremos introducir pasan por afinar la selección en origen, validar con carácter previo la formación que necesitan para los puestos que previamente hayamos comprometido con las empresas y satisfacer sus necesidades básicas. No podemos olvidar que quien se viene de, por ejemplo, un país de Sudamérica, está cambiando su proyecto de vida y hay que quitarle en la medida de lo posible todas las incertezas.

