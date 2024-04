Bruselas critica a China por alterar la venta de coches: rozan el 6% del mercado gallego

El avance de las marcas chinas en España se refleja a la perfección en Galicia. De los 361 coches del gigante asiático comercializados en el primer trimestre (por los 36 de hace un año), MG representa el 95%. Fueron 103 coches en Pontevedra, un 500% más que en el primer trimestre de 2023 y superando a otras más asentadas como Citroën, Volkswagen, Opel o Ford. En A Coruña fueron 129, por los 64 de Lugo y los 47 de Ourense.

En comparación con hace un año, la única marca que se estrena es Omoda, del grupo Chery, que precisamente está ultimando su desembarco en la factoría de Nissan en Barcelona. En la comunidad se matricularon siete unidades, todas en Pontevedra. El resto de las marcas chinas fueron cinco BYD, tres DFSK (de la joint venture formada por las chinas Dongfeng y Chongqing Sokon, con tres coches) y otras un solo vehículo matriculado de otras tres marcas: Seres (independizada de su marca matriz, DFSK), Lynk & Co (del grupo Geely) y SWM (de Shineray Group y Brilliance Auto Group).

La que ya no figura en las listas y que sí estaba entre los coches chinos vendidos a lo largo del pasado año es Polestar, que como Lynk & Co y Volvo están bajo dominio de Geely y se fabrica en el país asiático. Eso sí, las ventas de sus modelos no eran muy significativas.

En total, las ventas del mercado gallego ascendieron a 6.782 unidades. El avance es del 14,9%.