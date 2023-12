La trufa alcanza precios de récord de hasta 3.000 euros el kilo por la sequía

La temporada de la trufa negra, tuber melanosporum, va camino de pasar a la historia por su escasez y por los precios desorbitados que alcanza el oro negro, de hasta 3.000 euros por kilo.

Las previsiones del sector ya eran negativas en los inicios de la campaña en noviembre, como informó Mediterráneo, del grupo Prensa Ibérica, pero la sequía crónica, que no da tregua, la han convertido en pésima en el interior de Castellón y no parece que vaya a cambiar hasta el cierre, a mediados de marzo.

Buscadores y comerciantes coinciden en que la extrema falta de agua es el principal factor de la ausencia del preciado hongo. Además, la situación afecta tanto a la silvestre como a las de plantación.

Diego Pitarch, experto trufero que gestiona plantaciones y regenta la carnicería l’Arc en Morella, donde también se venden trufas, destaca que "los terrenos destinados a plantar están sacando mucho menos de lo esperado, concretamente estamos al 30% de la producción que deberíamos obtener en un año normal".

Peor aún es la coyuntura de la trufa silvestre, como remarca el buscador morellano, José Luis Grau: "He salido tres días y no he visto nada. Lo poco que podía haber lo han arrasado los jabalís. La temporada depende únicamente de la trufa de plantación".

Monte "muy seco"

Sergi Borràs, de Cinctorres, comparte las opiniones de los otros aficionados: "El monte está muy seco. El último día que salí no pude ni clavar el machete en el suelo. La silvestre es casi inexistente por la sequía".

Ante esta tesitura, el miedo en el sector es que la temporada concluirá mucho antes de lo esperado. "Aún no hemos terminado el año y la producción es muy baja. Sin agua, tenemos muy difícil que se alargue mucho más durante los próximos meses", asegura el especialista trufero Javier Segura.

"Precios por las nubes"

Al por menor, durante esta semana, se han llegado a pagar a 3.000 euros el kilo en la gama superextra de trufa, explica Pitarch. En su establecimiento en la capital de Els Ports no se han alcanzado estos importes "por respeto al cliente". Ha optado por partidas de segunda categoría, con un precio al detalle de 1.500 euros el kilo.

"Los precios están por las nubes. Son semanas de Navidad y de mucha demanda del sector hostelero", dice Pitarch. Al respecto, Segura añade que "la diferencia entre el mercado mayorista y al detalle es acusada y más en fiestas, pero los precios estallaron por la escasez". El sector ha ofrecido trufas al por mayor con valores oscilantes entre 900 y 1.000 euros.