Los nuevos convenios rescatan las cláusulas antiinflación y fijan subidas superiores al 3%

El Gobierno de António Costa quiere que Portugal se convierta en la “escuela de turismo de Europa”, con una mayor capacitación laboral –en torno a la mitad de sus profesionales tienen hoy únicamente la educación primaria– y la incorporación de cerca de 200.000 afiliados a medio y largo plazo. Es una tarea hercúlea no solo por la magnitud de esta cifra, sino, y sobre todo, por los pobres alicientes que aporta el sector para contratar personal. Los sueldos en las empresas de alojamiento y restauración rondan los 770 euros mensuales en el norte del país, según la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), una entidad autónoma pero dependiente del propio Ejecutivo de Lisboa. De hecho, el pobre peso de la negociación colectiva en la economía lusa ha provocado una abrupta pérdida de poder adquisitivo en todo tipo de profesiones, sin visos de ser revertida. Un coladero para el talento contra el que se conjuran sindicatos y patronales en Galicia, no sin alguna polémica, con acuerdos laborales renovadamente más generosos. Vuelven los convenios colectivos con cláusulas de revisión salarial, como se desprende de una veintena de pactos alcanzados en el último semestre en las provincias de Pontevedra y Ourense. Dan cobertura a más de 70.000 personas.

Relacionadas El norte portugués vuelve a rebajar salarios pese a anotar récord en la cifra de vacantes