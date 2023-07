El buque oceanográfico Tom Crean fue entregado hace un año por parte de Armón Vigo a su armadora, el Marine Institute irlandés. El buque, de casi 53 metros de eslora por 14 de manga, pasa estos días su revisión anual en Beiramar. Fue concebido para llevar a cabo no solo investigaciones pesqueras y ambientales dentro de la zona marítima exclusiva del país, sino también para realizar estudios cartográficos del fondo marino –gracias a un sónar de barrido lateral– o para mantenimiento y despliegue de boyas meteorológicas. Con su estadía temporal en la ciudad, la ría alberga nada menos que ocho buques de investigación, a sumar a los que están en construcción para España (Odón de Buen, del Instituto Español de Oceanografía), Estados Unidos (David Packard), Países Bajos (Anna Weber-Van Bosse), Nueva Zelanda (Kaharoa II), Islandia y las Azores. Todos están en la cartera de Grupo Armón y Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard), que aspiran a mantener su condición de liderazgo global en este segmento de la industria de construcción naval.

Las dos compañías participarán del proceso de licitación de un nuevo oceanográfico, también para Irlanda, y con un buque que previsiblemente tendrá unas dimensiones similares o algo superiores al Tom Crean. Todavía está en fase de proyecto, sin que el Gobierno de Irlanda haya difundido hasta la fecha las características específicas para este contrato. Ningún otro astillero, al margen del tándem (en competencia) de Armón y Freire, suman un know-how semejante en todo el mundo. Por lo pronto, el próximo buque en celebrar el hito de botadura será el encargado a Armón por el National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) neozelandés –Taihoro Nukurangi es el nombre de la institución en lengua mahorí–. Reemplazará al Kaharoa, del que tomará parcialmente su nombre. Diseñado por Skipsteknisk, tendrá 36,1 metros de eslora. En fase de armamento está el David Packard, para la institución científica californiana MBARI, de 50 metros. Lo ensambla Freire, que acaba de poner en vigor una unidad de investigación marina para el IEO francés, Ifremer, y que entregó este año el imponente Falkor Too, refit de un buque offshore para la Schmidt Ocean Institute.

Fuentes del sector anticipan que este nicho de mercado seguirá ofreciendo oportunidades de negocio al naval vigués, por la necesidad de renovación de flotas oceanográficas en todo el mundo y, singularmente, en los países europeos.