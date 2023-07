Así quisieron dejarlo muy claro este martes Juan Montáns, miembro del Comité de Dirección de Albo; Felipe Velasco, CEO de Berete; y Víctor González, director comercial de Frutas Nieves; durante la mesa de diálogo ‘Retos y digitalización en el sector alimentario’ organizada por FARO con motivo de su 170 Aniversario con la colaboración de la Zona Franca de Vigo.

Moderado por la redactora jefe Lara Graña y dividido en tres bloques, el punto de encuentro sirvió para hacer una foto del momento que vive uno de los sectores más afectados por la inflación en el último año y medio, con un impacto en las ventas de miles de productos como las propias conservas, que si bien “no ha sido estrepitoso”, sí “se ha notado”, en palabras de Montáns, quien también quiso apuntar a los precios del aceite de oliva como otro de los grandes talones de aquiles de conserveras como Albo en esta coyuntura.

En la misma línea se pronunciaron tanto Velasco como González y es que, expresó el CEO de Berete, es “normal” que el 90% de los consumidores haya cambiado sus hábitos de consumo. “La necesidad obliga”, justificó para describir un escenario de 360º en el que, “mires a donde mires”, la palabra que mejor encaja es “incertidumbre”.

“Hay productos que este año han triplicado sus precios por la sequía, existe un desconocimiento con respecto a hacia donde irá el mercado”, abundó por su parte Víctor González desde Frutas Nieves, que, si bien no ha perdido clientes, “y ese es un dato muy positivo”, sí ha sentido cómo han pasado a comprar menos.

A todo ello se suman decisiones de las distintas administraciones como la posible apertura del mercado de la UE a Tailandia, primer productor mundial de conservas. “Sabemos que es un mercado global y que hay que competir; pero las reglas del juego tienen que ser las mismas para todos, también en derechos humanos, seguridad laboral, etc”, dijo Juan Montáns.

También la negativa del Gobierno a bajar el IVA del pescado como sí hizo con otros productos de la cesta de la compra. “No sabemos por qué, cuáles son los motivos; lo que sí puedo decir es que sería muy importante, no solo por el efecto económico en sí mismo, sino también porque pondría el foco de los consumidores en el pescado”, respondió desde Berete Felipe Velasco a la pregunta de Graña, a lo que se sumó el representante de Albo: “No entendemos que se nos esté dejando de lado”.

Una coyuntura que no está siendo fácil, pero en la que, con todo — y los tres ponentes presentes estuvieron de acuerdo en esto sin titubear—, el sector no dará ni un paso atrás en sus estándares de calidad.

“Hemos pasado los últimos cuatro años aprendiendo a adaptarnos a nuevas situaciones en cuestión de semanas y eso se va a quedar en nuestra filosofía para siempre”, reflexionó el representante de Albo y lo mismo el CEO de Berete: “Es un esfuerzo y genera presión a la empresa, pero merece la pena”.

¿En que se está apoyando el sector, entonces, ya no solo para no dar ni un paso atrás, sino para seguir dando pasos adelante? Digitalización, talento y, sobre todo, colaboración entre empresas parecen ser las claves que marcarán así la pauta en los próximos años.

“Nuestro mantra como empresa es no vender nada que no daríamos de comer a nuestros hijos y eso cambia muchas cosas y sobre todo convierte en una de nuestras prioridades el poder darle al cliente toda la información del alimento, desde que se pesca hasta que llega. Para eso, necesitamos la digitalización”, expresó Felipe Velasco.

En su opinión, este término va “mucho más allá” de un sistema o una tecnología concreta —“de lo que hablamos es de crear todo un ecosistema dentro de la empresa que nos permita ofrecer esa trazabilidad”— y todavía queda mucho por hacer, especialmente con respecto al que para él será uno de los grandes desafíos de futuro: la interconexión y comunicación del ecosistema digital de cada empresa con los de las demás, también a nivel internacional: “Cada uno hemos llegado hasta aquí solos, pero la digitalización tiene que hacernos pensar en el modo de comunicarnos entre nosotros. Necesitamos a expertos que hagan ese trabajo de monitorización”.

Le cogió el guante en esta línea Juan Montáns:“Cuando ves el resultado de la interconexión de toda esa información es cuando realmente encuentras al sentido y entiendes la gran utilidad de la digitalización a la hora de tomar decisiones”. Un área en la que, por cierto, Galicia se sabe pionera gracias al impacto de una empresa tractora como Citroen, que ha generado todo un esquema de profesionales que impacta en otros sectores como el de la propia industria conservera.

“Una vez que implantamos esa forma de pensar, ya no hay marcha atrás”, continúo el representante de Albo, que, con todo, reconoció que prefiere ser cauto con la Inteligencia artificial: “Cuando empiezas a escuchar a personas eminentes que recomiendan tener cuidado y no sabes si vas a poder mantener el control, ojo porque corremos el riesgo de deshumanizarnos y eso sí que sería lo peor, más aún teniendo en cuenta todo lo que nos costó humanizar todo esto”.

Le gustó a Juan Montáns el término “ecosistema” y este sirvió para llevar la necesidad de la colaboración entre empresas más allá del propio universo tecnológico, con la idea de mirarse unas a otras y apoyarse tanto en el mercado interior como en los exteriores entre las grandes conclusiones del desayuno informativo.

Se habló así de alianzas e intercambios también a la hora de hacer frente a retos como la propia falta de mano de obra, que, aunque todavía incipiente, ya está representando un problema hoy. Si bien nadie dudó que para hacerle frente va a haber que transformarse con una oferta de empleo adaptada al cambio generacional, Felipe Velasco se preguntaba cómo hacerlo: “¿Cómo te transformas para atraer a otros perfiles y suplir la falta de relevo, por ejemplo, en los barcos?”

También el gap existente entre las habilidades que demandan las empresas y lo que se enseña en las universidades fue protagonista en términos de talento. “El punto de vista de las empresas se tiene que tener más en cuenta en la universidad”, coincidieron así los expertos durante una mesa en la que las dinámicas flexibles y de adaptación constante que marca hoy en día la tendencia en buena parte de los mercados, no solo el alimentario, quedaron bien resumidas en las palabras escogidas por Víctor González, de Frutas Nieves, para despedirse: “Si queremos que nuestras empresas sean exitosas, antes tenemos que estar dispuestos a fracasar; hoy en día debemos formarnos constantemente, a nosotros y a nuestros equipos. Apostamos por la profesionalización de la plantilla”.

“Creo que uno de los grandes focos de nuestro esfuerzo de cara a los próximos años tiene que ser lograr que una sociedad que apenas tiene tiempo para ir a la frutería y que prefiere dedicar su tiempo libre a otras cosas como el ocio, no olvide la importancia de comer bien y sano. Buscamos educar a consumidores exigentes a los que no les valga todo y ofrecerles un amplio abanico de productos, manteniéndonos como ese comercio tradicional que ha estado siempre al tiempo que seguimos profesionalizándonos y adaptándonos a las nuevas necesidades”.

Felipe Velasco, CEO de Berete

“El mundo clama por más y mejores alianzas entre empresas”

Especializada en pescado congelado, la empresa con sede en Vigo Beret empezó en una pequeña habitación, pero hoy exporta entre el 60% y el 70% de sus productos. Quizas sea por ello que su CEO, Felipe Velasco, sepa de la importancia de apoyarse unos a otros, como un sector unido, tanto dentro como fuera de casa.

“Tenemos toda la materia prima como para no hacernos la guerra; debemos apoyarnos y articular alianzas, con Conxemar o la asociación que sea, para seguir avanzando” expresó así Velasco durante el desayuno informativo celebrado ayer en la sede de FARO, desde el que animó a unos y a otros a salir de la “bubuja” para descubrir el impresionante hambre de mejora que existe en un sector que, por otro lado, tambien el riesgo de moror por sobreesfuerzo. Un riesgo que, dio a entender, puede reducirse y mucho creando sinergias entre empresas del mismo sector, pero también entre distintos sectores.

“¿Por qué no vamos un paso más allá?”, se despidió, “¿por qué no nos unimos frente a los retos?”. “A mí me gustaría asistir a mayores alianzas y colaboraciones entre empresas. El mundo está clamando por ello”.