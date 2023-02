Al presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) no le gustan las nuevas condiciones salariales del líder de la CEOE, Antonio Garamendi, que después de estar trabajando para la gran patronal española como autónomo, pasa a ser asalariado con una retribución de 380.000 euros al año. "Sabéis que nunca me he ocultado", aseguró ayer Jorge Cebreiros, durante la presentación de la candidatura que abandera para repetir como máximo responsable de los empresarios de la provincia otros cuatro años, antes de afear públicamente la remuneración de Garamendi. "No me parece sensible en estos momentos que un alto directivo de nuestra organización tenga un salario de ese tipo", recriminó. "No me lo parece", insistió, antes de advertir de las consecuencias "que se están produciendo". "Un ataque a los empresarios", afirmó, tras recordar que ahora mismo la CEOE no se sienta en las mesas del Diálogo Social "para revisar el salario mínimo", ni para llegar a un acuerdo de revalorización en convenios con el Ministerio de Trabajo y el resto de los agentes sociales. "Creo -avisó también- que esto puede estar complicándonos la vida a todos".

"¿Posiblemente tendría que haber estado como alto directivo? Pues posiblemente" Jorge Cebreiros - Presidente de la CEP Sobre el cambio de la relación laboral, Cebreiros sí tiene más dudas. "No alcanzo a valorarlo porque igual es la forma en la que estaban todos los presidentes antes", señaló, reconociendo que no sabe qué tipo de contrato tenían los predecesores de Garamendi. "No voy a cuestionarlo porque no sé de dónde venía la casa", indicó. El presidente de la CEP cree que el modelo de autónomo puede tener ventajas para ahorrar una indemnización de contrato de alto directivo en caso de que el primer directivo de la CEOE se vaya. "¿Que posiblemente tendría que haber estado como alto directivo? Pues posiblemente", aseveró.