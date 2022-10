El Gobierno habilita a la construcción gallega a contratar hasta 3.500 obreros fuera del país

El salario en la región norte de Portugal ha superado los mil euros mensuales netos por primera vez en la historia. Pero tiene truco. “Se registró una reducción del 3,1% en el sueldo de los trabajadores por cuenta ajena, en términos reales, en comparación con el mismo periodo de 2021”, aclara la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte en su informe de coyuntura relativo al segundo trimestre. En un contexto de falta masiva de mano de obra, y con una inflación que en el caso luso todavía supera los nueve puntos, las nóminas van a menos. Se achican en la construcción (933 euros al mes), en negocios de hostelería (742 euros) o en finanzas (1.470 euros), lo que plasma una divergencia clara entre lo que reclaman las patronales y lo que las empresas ofertan al mercado laboral. Así que son muchas las voces que hablan de un futuro “dramático”. Como el de la secretaria general de la Confederaçao do Comércio e Serviços (CCP), Ana Vieira, o que en la hostelería del Algarve tengan pocas esperanzas en cubrir las 8.000 puestos vacantes que han detectado para 2023. El escenario es bien distinto en Galicia, donde sí crecen los sueldos, aunque subyace el mismo problema estructural: faltan profesionales para determinados oficios. Ahora, y pese a las reticencias del Ministerio de Trabajo y sindicatos, habrá muchas más facilidades para incorporar mano de obra en el extranjero. Eso sí, solo para la construcción, que precisa el fichaje de más de 3.500 operarios cualificados.

Con efectos desde este lunes, el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura se ampliará en 31 oficios más. “Lo hemos analizado ya en el consejo de gobierno de la CNC (Confederación Nacional de la Construcción)”, constata el presidente de la Federación Gallega de la Construcción, Diego Vázquez Reino. “No somos un cajón de sastre, el sector ha cambiado radicalmente. Es una buena noticia que vayan a incluir nuestros perfiles”, añade. Entre esos oficios considerados de difícil cobertura figurarán albañiles, electricistas, soldadores o carretilleros. Solo en el portal de la Fundación Laboral de la Construcción, a través de la cual se habilitará la entrada de mano de obra de fuera de España, hay más de 800 ofertas de trabajo vinculadas a obra residencial o rehabilitación. “Empresa de construcción de Pontevedra necesita cubrir dos vacantes de perforista. Menos de un año de experiencia mínima”, resume uno de los anuncios; “Buscamos oficial de 2ª o de 1ª para obra de reformas interiores integrales y obras en fachadas y cubiertas que tenga conocimientos o quiera aprender”, apunta otra, con dos vacantes en Vigo.

¿Qué implica la ampliación de este catálogo de profesiones de difícil cobertura? “La presencia de una ocupación en el catálogo de la zona geográfica de que se trate, implica, para el empleador, la posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar dirigida a un trabajador extranjero”, precisa el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). “Se había intentado en otras épocas, pero primero había que salvar la cuestión burocrática”, continúa Vázquez Reino. Es el paso que se ha dado desde la cartera que dirige José Luis Escrivá. Como publicó FARO, empresas de construcción del área de Vigo habían sondeado incluso en instituciones consulares, sin éxito, para intentar importar mano de obra cualificada. Este proceso estará ahora plenamente reglado, y se hará a través, para Galicia, de la Fundación Laboral. “No se pueden incorporar sin más, tienen que pasar por los centros” para homologar sus cualificaciones. “El sector no es para cualquiera, hay que aprenderlo”.

Restauración y comercio Peones agricultura y construcción 28.818(30.891) Cualificado industria manufacturera 15.406(16.738) 8.223(9.361) (Septiembre 2019) Demandas de empleo de demandantes parados Septiembre 2022 TOTAL Cualificado agricultura y pesca Operador maquinaria Cualificado construcción 144.109 3.771(4.379) 7.635(9.837) 3.010(3.513) (156.984)

Profesionales del mar

A día de hoy –actualizado para el tercer trimestre–, los oficios que están integrados dentro de este catálogo están copados por profesiones marítimas: frigoristas navales, personal para las salas de máquinas, pilotos de buques mercantes, cocineros para barcos, sobrecargos o marineros de cubierta. En la última edición de Conxemar, como recogió este periódico, y pese a poder disponer de facilidades para contratar en el extranjero, los problemas causados por la falta de profesionales fueron un clamor. En esa misma lista que está en vigor, a falta de sumar esos 31 oficios más, también hay deportistas profesionales y entrenadores deportivos. Pero no figuran, y no lo harán de momento, profesiones vinculadas a la industria metalúrgica. “Desde luego, creemos que somos uno de los sectores con mayor déficit de profesionales cualificados”, lamenta el secretario general de la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), Enrique Mallón. “Solo algunos ejemplos serían los cientos de profesionales que se necesitarían en el ámbito de la electromecánica, mantenimiento industrial, calderería, soldadura, carpintería industrial y naval, delineación y diseño industrial o mecanizados”.

Según sus cálculos, el metal gallego necesita 1.200 trabajadores especializados para los “próximos meses”. “El Gobierno –prosigue Mallón– debe dar un paso claro y decidido hacia la apertura internacional incorporando a estos perfiles que no se encuentran en Galicia ni en España. Hay que tener claro que, sin personal cualificado los proyectos no pueden salir adelante, no hay futuro”. En el campo de la construcción, subraya Vázquez Reino, el ejercicio 2023 será especialmente delicado. “Arrancan todas las obras importantes. Hay empresas para hacerlas, pero no hay gente”, con tirón de los segmentos residencial, público, industrial o la rehabilitación, que “es la que más mano de obra consume”. De acuerdo a Mallón, también portavoz de Asime, “si contásemos con el personal cualificado suficiente podríamos incrementar entre un 10 y un 15% la cartera de pedidos del sector metal gallego, especialmente en el ámbito del mecanizado, instalaciones industriales, fabricación de maquinaria y construcción naval”.