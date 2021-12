Los buques invisibles de Barreras

Buques firmados que no llegan a entrar en vigor, anuncios que se quedan en notas de prensa o simplemente promesas vacías. La lista no es corta y no se puede decir que el astillero tenga la culpa en la mayoría de los casos, pero lo cierto es que Hijos de J. Barreras cuenta en los últimos años con una larga ristra de encargos que se quedan por el camino.

Desde 2013 más de una decena de barcos firmados o prometidos se quedaron en nada La adjudicación esta semana de un ferri de 150 metros y 74 millones para la italiana RFI, con el astillero en proceso de venta, aspira a convertirse en otro proyecto frustrado. Argelia hace oficial el encargo del ferri a Barreras, que se entregará durante 2016 Los más sonados son los numerosos comprometidos por el otrora dueño de la compañía, la petrolera Pemex, pero también figuran otros ya icónicos como el último ferri de Naviera Armas o el de Argelia, logrado también tras una licitación internacional. ¿Un ferri de 74 millones para Barreras? Leer más Solo desde la entrada de la petrolera en el capital del astillero, en 2013, más de una decena de buques se quedaron por el camino. Para empezar, los prometidos por la propia Pemex, que llegó con la intención de renovar su flota en astilleros gallegos comenzando con un atunero que nunca vio la luz desde las gradas de Barreras. De las 20 unidades de las que se llegaron a hablar, se hicieron solos dos floteles, uno en Vigo (el Reforma Pemex) y otro en Navantia. Durante el mandato de la petrolera el astillero también se adjudicó dos contratos para construir ferris que no llegaron a firmarse. Uno en Azores, que apostó por relanzar el concurso y, finalmente, cancelarlo; otro en Argelia, que asignó a Barreras por más de 125 millones de euros y, al final, relanzó para entregárselo a un astillero chino. El ferri adjudicado por RFI en pleno proceso de venta aspira a sumarse a la lista Tras la firma del Evrima, el crucero de lujo de los actuales dueños del astillero, Cruise Yacht, tras la salida de Pemex, se concretaron cuatro pedidos más: dos no llegaron a ver la luz (el segundo crucero anunciado por The Ritz-Carlton Yacht Collection y el megaferri firmado por Armas) y los otros dos se convirtieron en bloques apilados en las gradas de la atarazana tras el fallido proyecto de dos cruceros para Havila. Nada se sabe tampoco del megayate diseñado con el reconocido broker Globe Regal (el proyecto XIA). 7 El anhelo de los sindicatos y auxiliares es que el ferri para la italiana RFI no se convierta en uno más de esta lista, pero el hecho de que la adjudicación llegue en medio del proceso de venta y con sus responsables a la fuga tras llevarse el único pedido a otro astillero (el Evrima, a Astander), genera más que desconfianza. Kroll, empresa encargada de gestionar el cambio de dueños, entiende el contrato como “una buena noticia” que “da valor a la compañía”. El futuro propietario deberá decidir qué hacer con este ferri. Solo el tiempo dirá si acaba viendo la luz.