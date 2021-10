La industria gallega ya estudia suspender producción y turnos por la subida de la luz

“Son varias las que están considerando parar producción y/o reducir turnos, y no solo de la automoción”, constata su presidente, Jorge Cebreiros. “Se suma el coste eléctrico con el del gas y los fletes, y son incrementos muy considerables, en algunos casos de más de seis cifras”, abunda. Pero que el encarecimiento de la energía está causando ya una caída en la producción no es un futurible. En la actividad de depuradoras de mariscos, por ejemplo, hay empresas que están funcionando al 50%, y no por falta de materia prima o demanda.

Depuradoras de marisco operan al 50% de su capacidad para adaptarse al nuevo escenario

“En vez de tener ocho piscinas operativas trabajan con cuatro –inciden fuentes del mercado–, es una manera de adaptarse”. Porque el cliente final, y en buena medida la gran distribución, no siempre absorbe el aumento de costes. “Si tienes un contrato de largo plazo pactado a equis precio, a menos que no tengas competencia en algún formato, te lo comes”, complementan desde el sector de la pesca congelada, con la consiguiente reducción de márgenes, ya de por sí muy bajos. Lo mismo sucede con la piedra natural o el aluminio. “Estamos repercutiendo los costes en los clientes, tanto nosotros como la competencia”. Eso sí, “hasta donde se puede”, puntualizan otras fuentes consultadas por FARO.

La pesca

Además del júbilo por la vuelta a la presencialidad, en la feria de Conxemar estuvo muy presente la sacudida de los precios de la energía. En un frigorífico, por ejemplo, la factura eléctrica representa habitualmente un 30% de los costes fijos. Una de estas firmas pagaba mensualmente 150.000 euros por su consumo, ininterrumpido durante las 24 horas; en lo que va de año ha desembolsado unos tres millones de euros por este concepto, lo que equivale a cerca de 300.000 euros de gasto al mes. Sumado al auge de la factura por los fletes –algunos han pasado de 2.000 a 16.000 euros, por ejemplo–, el mecanismo por el que ha optado es el mismo que las depuradoras: reducir producción.

Aunque no todos los sectores están en disposición de hacerlo. “Con la carga de trabajo que hay un parón sería una locura –inciden desde una de las mayores compañías de aluminio de España–, supondría estirar todavía más los plazos de entrega”, ya comprometidos por el atasco en el transporte marítimo y el alza de la demanda en actividades como la construcción.

Esta vorágine inflacionista es que ha llevado a constructoras de obra pública, como publicó este periódico, a reclamar la revisión de la Ley de Contratos de 2017, que puso fin a la revisión de precios. Antes de su entrada en vigor, cada seis meses se divulgaba un índice oficial, con múltiples baremos, para determinar si el coste de una obra se desviaba del presupuesto, tanto al alza como a la baja. Esa opción ya no existe.