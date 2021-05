“La sensibilidad del Gobierno está bien, pero hay que demostrarla con hechos”

Amelia Pérez se convirtió ayer en la séptima persona en asumir la secretaría general de CC OO Galicia, y la primera mujer en escalar a este puesto. Su candidatura fue refrendada con un total de 63,2% de los votos emitidos.

– ¿Con qué sindicato te vas a encontrar? ¿Hay algún atisbo de división interna?

– No. Los lances de los congresos son lícitos y legítimos, y el día después toca seguir trabajando, en Comisiones Obreras eso lo tenemos claro. Evidentemente, hay que dejar unos días para que se relaje cualquier tensión de estos días, pero no tengo ningún miedo.

– ¿Y la conformación del equipo?

– Habrá que hacer el reparto de responsabilidades, pero hay cuatro personas que entraron de la candidatura que presentó Industria, y siete de la mía. Mi idea es integrar a esos compañeros, desde luego, no se me pasa otra cosa por la cabeza. Aquí hay trabajo para todos.

– Llega en un momento particularmente complejo. ¿Qué respuesta dará CC OO?

– Desde la responsabilidad, pero sin renunciar a la reivindicación, como siempre. Como organización sociopolítica, una de nuestras premisas es organizar la clase obrera, en las empresas y los centros de trabajo.

FICHA PERSONAL Amelia Pérez (Moaña, 1970) se afilió a CC OO en 1998. Ha sido delegada sindical en Zara desde 1999. Tras ejercer como titular de organización de Comisiones en Vigo, en 2012 sucedió a José Cameselle en la secretaría general.

– La organización de la clase trabajadora ha cambiado, en tanto se han atomizado muchas actividades, con subcontratas o ETT. ¿Con los ERTE será aún más difícil?

– Pero no es un plus de dificultad, que sí podría venir a posteriori, con lo que vaya a suceder cuando se retiren los reales decretos de los ERTE, con todos los procesos de digitalización que están sobre la mesa, con los ERE salvajes que se están planteando por parte de los bancos, el desmantelamiento industrial, la crisis del naval… Al final, es lo que hacemos a diario, va en nuestro ADN. Seguiremos disputando la salida de la crisis, el relato y el reparto de la riqueza.

– Apuntaba que CC OO, como actor sociopolítico, tiene mucho que decir.

– Nos toca jugar uno muy importante, no vamos a renunciar a él. Es verdad que, por parte de la Xunta, cuando se presentaban determinados proyectos, no éramos invitados a participar, pero siempre estamos dispuestos a hacer propuestas que redunden en una mejoría de las condiciones socioeconómicas para nuestro país. El reparto de los Next Generation vienen con el objetivo de la digitalización, abordar la transición energética, igualdad… También tenemos algo que decir ahí, porque estos fondos deben dedicarse a proyectos serios, solventes y rigurosos. Tenemos una oportunidad, pero también muchos desafíos encima de la mesa. Confiamos en nuestro papel condicionante, que se nos escuche.

– ¿Confía en la derogación de la reforma laboral para esta legislatura?

– Yo creo que sí. Hay un compromiso del Ministerio de Trabajo, pero es que, además, está firmado en un pacto de gobierno. Y si al final en las mesas del diálogo social hay algún integrante que no está por la labor, el Gobierno tendrá que legislar, es lo que toca. Nos consta que hay sensibilidad, pero los tiempos hay que cumplirlos. La sensibilidad está bien, pero hay que demostrarla con hechos. Es verdad que las medidas adoptadas hasta ahora por la crisis del COVID han ido en ese sentido, pero esperemos que continúen.

– La situación del naval de Vigo es muy compleja. ¿Qué respuesta reclaman de las administraciones?

– Deben comprometerse con un sector estratégico como es el naval. No hay una única vía de actuación, hay astilleros que llegaron a un punto complejo por mala gestión, y otros porque no hay carga de trabajo. Pero debe haber una apuesta clara por esta industria, que es estratégico.

– ¿Qué queda de la Amelia Pérez que entró en el sindicato a finales de los noventa?

– Sigue estando una persona con compromiso, vocación, militancia, conciencia social que, al final, son las cosas lo que te hacen tirar para adelante.