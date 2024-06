A veciñanza do Barrio das Baratas de Silleda vén de presentar o programa para a súa Noite Máxica de San Xoán. A festa arredor do lume terá lugar, coma sempre, o 23 de xuño. Todas as persoas que queiran participar poderán mercar os seus tiques ata o día 21 en BC Peluqueros, Mercería Sonia ou Mamasunción, cun prezo de 10 euros os de persoas adultas e de 5 euros os de infantil.

Aproveitando que este ano o 23 cae en domingo, o Paseo das Sete Fontes celebrarase ese mesmo día pola mañá. A andaina para apañar flores de San Xoán e auga de sete fontes para a preparación do cacho partirá ás 10 horas do mesmo lugar onde se fará a cacharela, xunto á Praza Benito Rivas. Visitaranse novas fontes nun roteiro duns dez quilómetros polas parroquias de Siador e Silleda.