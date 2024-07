Louzao respalda la postura de Silleda de urgir el arreglo del acceso a la autopista

La polémica persiguió durante años al único acceso que tiene el Concello de A Estrada a la autopista AP-53. Es cierto que muchos estradenses deciden no desviarse en A Rocha, para luego recorrer la PO-505 antes de llegar a la entrada del vial de alta capacidad, y apuestan por continuar hasta Lalín y enlazar con la autovía libre de peajes en dirección a Ourense. Con independencia de ello, después de que se planteara la construcción de este acceso que se pedía desde A Estrada, sugirieron múltiples conflictos.

En diciembre de 2003, el entonces conselleiro de Política Territorial, Alberto Núñez Feijóo, ponía la primera piedra. Arrancaban con este gesto unos trabajos que comenzarían en la N-640 y discurrirían por la antigua carretera provincial Orosa-Orazo, que estaba llamada a reformarse en algunos espacios y contar con nuevos tramos para evitar su sinuoso trazado. Tras poco más de 4 kilómetros, el vial finalizaría, por pocos metros, ya en el término municipal de Silleda, donde se ubica el punto para que los estradenses se conecten a este vial de alta capacidad. Sin embargo, la ejecución de las obras se vio acompañada por protestas vecinales y un dilatado proceso.

Transcurridos siete años, el acceso desde A Estrada a esta autopista se abrió, por fin, al tráfico. El estreno del enlace se hizo de una manera extremadamente discreta., sin ningún tipo de acto ni anuncio oficial, pese al protagonismo que el acceso tuvo durante años en la actualidad informativa. De hecho, en el día del estreno hasta parte de la señalización continuaba parcialmente tapada. Desde la N-640, un vial de 4,1 kilómetros con velocidad regulada a 90 kilómetros hora facilita la conexión con la AP-53. En 2003, las estimaciones pasaban por que los usuarios pudiesen llegar desde la localidad estradense hasta este punto en unos 15 minutos. No obstante, la mejora estaba pensada para beneficiar a una población de 31.224 habitantes, ya que serviría de enlace, no sólo a los vecinos de A Estrada, sino también a parte de los residentes en el término de Silleda. Con todo, son muchos lo estradenses que, a día de hoy, no se desvían en la N-640 y continúan hasta acceder en Lalín a la que en Dozón se vuelve AG-53, libre de peajes hasta Ourense.