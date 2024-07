“En la escuela había un grupo de gaitas, y con el primer contacto sentí como un flechazo”

Anxo Lorenzo (Moaña, 1974) comenzó en el mundo de la música con cinco años, momento en el que se enamoró de la gaita. Desde entonces no ha parado de trabajar, consiguiendo colaborar con intérpretes que para él eran ídolos. Esta noche, junto a Eoghan Neff, Jorge Juncal y José Stewart, con los que conforma el proyecto EOGHANXO UNIT, actúa en la Praza da Igrexa de Lalín, a las 21.00 horas.

–¿Cómo se inició en el mundo de la música?

–Empecé de pequeño, con 5 años, en el colegio. Fue el primer contacto que tuve con la gaita, en un grupo que se llamaba Os Chaneiros, que era de Marín. Después continué en Moaña, con la Banda de Gaitas Semente Nova, con Xabier Blanco y de ahí me fui a Xarabal, que es otra banda de gaitas donde coincidí con una generación en la que estaban Carlos Núñez, Xosé Manuel Budiño, Anxo Pintos y otros gaiteros, que cada uno con el tiempo fue formando sus propios proyectos. Continué mi formación en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, con Carlos Núñez, que fue mi maestro durante unos años.

–Comenzó siendo muy joven…

–En la escuela había un grupo de gaitas y fue como un flechazo para mí ese primer contacto con el instrumento, como un amor a primera vista. Me encantó, mis padres me compraron una gaita al poco tiempo y con 6 años ya la tocaba. Empezamos con la flauta en el colegio, obviamente y el profesor de música habló con mis padres para que me compraran una gaita y pudiera entrar en el grupo. Así fue como empecé.

–¿En qué momento decide dedicarse profesionalmente a la música?

–Después de participar en el primer festival, en el año 1985, fuimos al Festival Intercéltico de Lorient con la Banda de Gaitas Semente Nova, y creo que ese festival me abrió la mente y me inspiró mucho para dedicarme a esto. Conocer otro tipo de tradiciones, culturas, gaitas europeas, me ilusionó mucho y creo que desde ese momento quise dedicarme a la música.

–Ha recibido varios galardones durante su trayectoria, al Mejor Artista Premios Gallegos; Premios Opinión Música de Raíz 2019 o el premio Folkherbst. ¿Qué sintió al recibir estos reconocimientos?

–La verdad es que siempre es gratificante que te reconozcan tu trabajo y tu trayectoria como músico. En este mundo, a veces, es complicado que te reconozcan como gaitero.

–Ha realizado múltiples giras por los principales circuitos de festivales europeos, ¿imaginaba que algún día llegaría a tocar en este tipo de espacios?

–Me siento muy afortunado de poder compartir escenario, muchas veces, con artistas que admiro. Este tipo de festivales te ayuda a conocer a músicos que son tus ídolos, y de los que a veces surgen colaboraciones también. He tenido la suerte de cumplir algunos de mis sueños.

–¿Cómo es trabajar con esas personas a las que admira y que le inspiran?

–Es muy enriquecedor, por una parte, porque son músicos de mucho prestigio internacional y siempre aprendes cosas de ellos y puedes compartir la música gallega. Me encanta la música irlandesa y escocesa, y es maravilloso poder vivir el espíritu de otros festivales y artistas.

–Cuéntenos un poco sobre su proyecto actual

–Es un proyecto muy innovador. El violinista que toca conmigo que es Eoghan Neff, de ahí viene el nombre de EOGHANXO UNIT, porque quisimos juntar un nombre en gaélico y otro en gallego, y es uno de los mejores del mundo y llevamos más de quince años tocando juntos y decidimos hacer este proyecto. El año pasado hicimos varios conciertos en formato dúo y después de ver la reacción del público, optamos por hacer un formato banda, que es el que vamos a presentar en Lalín, con batería y sintetizadores. Neff utiliza un looper, que es un aparto que te permite grabar en tiempo real, reproducir la música e ir creando ambientes muy especiales y ritmos, y es espectacular. Creo que conseguimos crear una fórmula muy original y diferente, dentro de lo que se está haciendo hoy en día dentro de la tradición y de la música folk, y la verdad es que estoy muy ilusionado.

–Además de tocar, de vez en cuando imparte alguna clase, ¿cómo se siente trasladando ahora todos sus conocimientos?

–En algunas ocasiones me invitan a alguna master class. Hace poco he estado en Asturias con un elenco de profesores muy bueno. No me dedico a la docencia, pero lo hago esporádicamente. Lo que intento es transmitir mis conocimientos y me gusta mucho experimentar con la gaita y estar en contacto con las nuevas generaciones, transmitiéndoles mi pasión como gaitero.

–¿Ya tiene en mente sus próximos proyectos?

–Realmente lo próximo es lo que estamos haciendo ahora. Estamos metidos de lleno en la presentación de este nuevo proyecto, estamos grabando lo que va a ser el disco en estudio, que está previsto que salga el próximo año, y eso va a ser un poco como una primicia de la música que hacemos y que vamos a presentar el próximo año en los mejores festivales. Este año tenemos varios ya cerrados como el de Glasgow en agosto, o el Festival de la Gaita en Asturias.

Suscríbete para seguir leyendo