“Este fin de semana recibiré el abrazo de la tierra que me ha visto crecer”

La edición número 33 de las Tardes de Primavera de Silleda cuenta este año con una invitada muy especial. El evento que tendrá lugar este sábado, a las 18.00 horas, en el marco incomparable del cenobio de Carboeiro, rendirá homenaje a la intérprete María Berasarte –nombre artístico de María Sánchez Pérez–, con raíces maternas en la parroquia de Taboada. La cita organizada por la Coral Polifónica Trasdeza incluye la presencia de la agrupación de Campo Lameiro. Berasarte atendía ayer a FARO en medio de la vorágine que siempre supone la grabación de un nuevo disco.

–Siempre que la busco para hablar sobre su trabajo la pillo en la capital de España. ¿Madrid sigue siendo un refugio de artistas?

–Si te soy sincera suelo combinar un poco los sitios por donde me muevo pero se puede decir que el campamento base, que es como lo suelo denominar, está en Madrid.

–¿Con qué nos va a sorprender este fin de semana en la tierra natal de su madre, en Silleda?

–Pues, tengo que decirte que este fin de semana voy a recibir el abrazo de la tierra que me ha visto crecer a lo largo de toda mi infancia y todo parte de la Coral Polifónica Trasdeza, de la concejalía de Cultura y la Alcaldía. Han decidido hacer como un reconocimiento, un homenaje o algo así, de lo que yo estoy encantada y muy emocionada porque no hay mejor sitio ni lugar que el monasterio de Carboreiro para la ocasión. Ya digo que es algo que me hace mucha ilusión por todo lo que tiene de relación con la tierra donde pasé una de las etapas más bonitas de mi vida.

–¿No le parece que se deberían popularizar más los homenajes en vida que aquellos en los que se espera a la muerte para reconocer la trayectoria de cualquiera?

–Tengo que decir que ya son años los que llevo en la música y muchos más de los que parece. Quieras o no una se alegra también de que le hagan cosas como esta en vida. Después es muy fácil que te reconozcan, que se acuerden y que escuchen tu música pero yo pienso que también es una manera como otra cualquiera de acercar la cultura a la gente de Silleda. Los que me conocen ya saben cual ha sido mi trayectoria y a los que no me conozcan pues igual sirva de inspiración un poco, como un referente. Lo mismo que hicieron a Joselu pues yo encantada. Tiene mucho más sabor para mi.

–¿Tiene pensado cantar algo en Carboeiro durante el cariñoso homenaje que le han organizado sus paisanos de Trasdeza?

–Sí, cantaremos algo con el coro, alguna cosa, porque es que tiene que ser, tiene que haber un intercambio de agradecimiento para con la gente que ha tenido este bonito detalle conmigo. Creo que será un magnífico cierre para lo que es el concierto del año que hacen. Va a ser algo muy especial para mi y muy emocionante.

–Recuerdo que la última vez que hablamos me dijo que siempre que podía procuraba escaparse a Taboada para cargar pilas. ¿Sigue manteniendo esa costumbre?

–Por supuesto. Siempre que puedo lo hago. Ten en cuenta que para mi Galicia es mucho más que la tierra de mi madre. Son los olores, las sensaciones, incluso gran parte de la manera en la que canto e interpreto la música tiene que mucho que ver con esa morriña. No sé, hay ahí alguna inspiración o algo similar que tiene que ver con la genética y en toda tu memoria.

–Por no hablar de su eterno romance con el fado, algo que viene de su madre, ¿no es así?

–Sin duda. Sobre todo fue una temporada, creo recordar que por el 2007, y continúa formando parte también incluso de mi estética. Han pasado muchas cosas desde entonces como te puedes imaginar pero si no hubiese sido por Galicia yo creo que igual no habría tenido ese impacto en mi el fado.

–¿Se puede adelantar algo de su nuevo trabajo discográfico o todavía está en el tintero?

–Estoy terminando de grabar mi último trabajo discográfico. En realidad, lo he grabado ya pero siempre tengo la costumbre de hacer algo más. Se trata de un nuevo disco que está previsto que salga al mercado a finales de este año, en noviembre aproximadamente, en otoño.

–¿Será algo sorprendente o apuesta por mantener su línea dentro de la interpretación?

–Estoy haciendo lo que he ido desarrollando en los últimos años. Me gusta poder ir dando pasos hacia adelante, algunos son saltos al vacío, y este pues es una idea, un disco conceptual, que está más dirigido a lo multisensorial. Siempre digo que se parece y mucho a una banda sonora. Se podría describir como una banda sonora de una película que no existe de momento. Digamos que he creado canciones que signifiquen como las canciones importantes que suenan en esas secuencias de películas. Así ha sido como yo me lo he imaginado desde el principio, cuando trabajas para el diseño musical de un trabajo. Podría extenderme en más detalles pero bueno eso lo dejo para cuando salga el disco. Creo que será lo mejor porque prefiero que el público lo escuche y opine.

–¿Para cuándo un concierto de María Berasarte por todo lo alto en tierras trasdezanas delante de los suyos y de sus vecinos?

–Es algo que también me pregunto yo. La verdad es que he estado disponible pero no sé, quizás no ha sido el momento hasta ahora de poder cantar en Galicia. Ahora que estamos aquí hablando para FARO pienso que tenemos que poder crear esa conexión porque ha llegado la hora, yo creo. Además, me encantaría poder cantar en esa hermosa tierra y pienso que es algo que queda pendiente porque no he hecho nunca un concierto mío en Galicia. Creo que es la única comunidad autónoma en la que no he cantado todavía.

–¿Seguro?

–Tienes razón, sí que he cantado en el concierto de Carlos Núñez con Jordi Savall en la Catedral de Santiago de Compostela cuando se grabó con los instrumentos del Pórtico de la Gloria. Canté bastante pero en realidad Galicia todavía se está reservando para hacerlo a lo grande en Silleda o donde sea, la verdad.

–¿Nos puede adelantar algo del repertorio que va a ofrecer este sábado en las Tardes de Primavera?

–Bueno, no tenía pensado decirlo pero por supuesto voy a cantar un tema en gallego porque creo que es lo que toca y además es lo que me apetece cantar en un lugar tan bonito como Carboeiro. Estaré acompañada por el coro porque pienso que el resultado final es mucho más bonito que a una sola voz y sólo espero que guste a todos los que nos vaya a acompañar.

